MotoGP | Acosta: "Sarebbe stupido per me cambiare team a metà stagione"

Pedro Acosta è ancora lievemente ammaccato per le cadute di Jerez, ma è pronto per dare l'assalto a Le Mans e al Gran Premio di Francia, un tracciato su cui, in passato, è sempre andato molto forte pur raccogliendo meno risultati di quanti ne avrebbe meritati.

Il pilota del team GasGas ha spiegato di sentirsi meglio a 2 settimane di distanza dal fine settimana in cui ha messo insieme un paio di cadute dolorose a Jerez de la Frontera. Oltre alle cure della madre, ha potuto allenarsi con l'amico Remy Gardner, un quasi allenatore che lo aiuta a tenersi in forma.

"Il martedì successivo stavo già meglio. A poco a poco mi stavo riprendendo. mia madre mi ha messo una crema e sono pronto per l'azione", ha dichiarato ridendo il talento della GasGas.

"Abbiamo fatto molte ore sulla moto questa settimana, dodici ore in 3 giorni. Abbiamo fatto di tutto. Non è necessario essere i migliori in un aspetto, ma buoni in tutto. Abbiamo fatto enduro, trial, big bike, flat track, sono felice e preparato perché abbiamo fatto tutto con Remy Gardner (suo amico e persona che lo segue negli allenamenti, ndr)".

"Non credo che Remy possa essere definito come allenatore. Ma mi diverto ad allenarmi con lui. Lui è in una forma che non vedevo da tempo. Il livello si è alzato molto e lui sa bene cosa voglia dire MotoGP e alta competizione".

"Le Mans è un circuito che mi ha portato bene fin dalla prima volta che ci ho corso in Moto3. Sono sempre stato veloce, ho sempre sbagliato, perché sono caduto spesso, ma sono sempre stato competitivo e ho anche ottenuto la mia prima pole position. E' una pista che si adatta bene al mio stile di guida, stretto nelle curve e con cambi di direzione veloci".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Parlando di mercato piloti per la prossima stagione, Jorge Martin ha come obiettivo quello di diventare finalmente pilota del team ufficiale Ducati, posto a oggi occupato da Enea Bastianini e conteso anche da Marc Marquez.

"Quanti candidati ci sono? Credo però che meriti di andare Martin", ha dichiarato Acosta, incalzato per avere un parere a tal riguardo. "L'anno scorso è arrivato secondo nel Mondiale. Non ha vinto perché Dio non ha voluto. Quest'anno è in testa al campionato anche se è caduto a Jerez, una gara che penso avrebbe vinto se non fosse finito a terra. In questo momento è il più forte del campionato".

Rimanendo in tema di mercato, Acosta ha ribadito che passare da un team all'altro come in F1 ha fatto Max Verstappen (passando dall'allora Toro Rosso a Red Bull Racing, ndr) sia una cosa stupida.

"Cambiare squadra a metà anno è stupido. KTM non lo farà, non ne ho bisogno e non è necessario. Dobbiamo capire che ho persone che lavorano per Pierer Mobility e Tech3, e non si può spostare l'intera squadra senza alcuna previsione".

"Non è realistico in questo momento. Vediamo cosa succederà. Per ora sto bene dove sono e non ho intenzione di spostarmi da nessuna parte. Quindi possiamo stare tranquilli sotto questo punto di vista", ha concluso il talento iberico.