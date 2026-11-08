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MotoGP | Acosta: "Questa volta non è stata la pressione, la gomma davanti è rimasta fredda e non capiamo perché"

Come era successo a Mandalika all'inizio del mese scorso, Pedro Acosta ha faticato a mantenere la pressione del suo pneumatico anteriore entro i limiti regolamentari e ha finito per perdere una posizione da podio che aveva accarezzato nelle prime fasi del GP del Qatar.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 8 nov 2026, 19:10

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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta aveva già avvertito sabato dopo la Sprint del GP del Qatar, nella quale ha chiuso sesto e ha dovuto fare i salti mortali per mantenere la pressione dello pneumatico anteriore entro il range legale, che questa domenica avrebbe sofferto se in casa KTM non avessero trovato una soluzione che non è arrivata.

Il pilota di Mazarron, che partiva settimo in griglia, è riuscito a progredire nei primi giri della gara lunga fino a portarsi quarto e, prima del quinto giro, a raggiungere Marc Marquez, superarlo e piazzarsi in posizione da podio alle spalle delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez.

Tuttavia, come era già successo in Indonesia, il pilota della KTM ha dovuto lasciar passare Marc per via della pressione degli pneumatici, o almeno così sembrava, dato che il murciano ha fatto un gesto inequivocabile per cedergli il passo al sesto giro. Da lì in poi, sembrava fosse solo questione di tempo prima che Acosta potesse recuperare e tornare ad attaccare Marquez, ma la realtà è stata ben diversa: il pilota della Ducati ha sfoderato un cambio di ritmo formidabile, mentre la KTM del murciano continuava a perdere terreno, superata anche da Ai Ogura e Enea Bastianini.

"Questa volta non è stato tanto il tema delle pressioni, è stato altro", ha detto Acosta. "Solo che quello che ci è successo è una conseguenza dell’altro problema. Lo pneumatico anteriore ci è rimasto freddo per qualche motivo che non capiamo, dato che non è normale partire con uno pneumatico così freddo, e questo ha fatto scendere le pressioni. Però non abbiamo fatto nulla che non facessero le altre KTM, senza che loro avessero quel problema", ha spiegato.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"La strategia della pressione questa volta non era stata settata male, ed è stato un peccato perché nei primi giri, con la gomma calda, siamo andati forte. Siamo stati davanti a Marquez, con un buon ritmo. Non lo avremmo battuto, probabilmente, perché Marc ha mostrato un ottimo ritmo nel finale per andare a prendere Raul e chiudere secondo. Però credo che avremmo potuto chiudere secondi, che era una buona posizione per come era andato il fine settimana".

Oltre a lasciar passare Marquez nei primi giri, una volta perso il contatto con il catalano, Acosta ha avuto di nuovo il problema. "Ho lasciato passare Marc, ma lui ne aveva di più, poi ho dovuto lasciar passare Bastianini e Ogura, sono rimasto lì dietro, sesto, fino all’ultimo giro per vedere se la pressione saliva e potevo attaccare, ma alla fine sono riuscito a restare dentro il range per un pelo", ha spiegato.

"È quello che è, in questo momento non è nelle mie mani. Siamo qui per guidare, cercare di risolvere i problemi che si presentano e così abbiamo fatto. Credo che la quarta posizione fosse fattibile e un risultato dignitoso per come era iniziato il fine settimana, ma bisogna continuare. Il problema è che non puoi competere ed è un po’ una montagna russa, ma è quello che è", ha concluso il murciano.

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