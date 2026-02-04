Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

L'hypercar italo tedesca con cambio manuale è quasi pronta

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
L'hypercar italo tedesca con cambio manuale è quasi pronta

Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

F1 | Sorpresa Williams: la FW48 ha esordito a Silverstone e ha il pull rod anteriore

Formula 1
Formula 1
F1 | Sorpresa Williams: la FW48 ha esordito a Silverstone e ha il pull rod anteriore

F1 | Komatsu: "Nessuno qui è soddisfatto del 2025 di Ocon. Ma non è tutta colpa sua"

Formula 1
Formula 1
F1 | Komatsu: "Nessuno qui è soddisfatto del 2025 di Ocon. Ma non è tutta colpa sua"

MotoGP | Mir: "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo di oggi"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Mir: "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo di oggi"

MotoGP | Alex Marquez: "Con la moto ufficiale, i test sono più complicati per il pilota"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Alex Marquez: "Con la moto ufficiale, i test sono più complicati per il pilota"

F1 | Russell: "Aston Martin, design straordinario. Ma non è una gara di bellezza"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Mercedes
F1 | Russell: "Aston Martin, design straordinario. Ma non è una gara di bellezza"

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Intervista
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Acosta: "Questa KTM è più naturale, l'anno scorso ero già caduto cinque volte"

La seconda giornata di test pre-stagionali della MotoGP a Sepang è stata poco produttiva, con il pilota della KTM che ha completato 35 giri, 31 dei quali nella sessione mattutina.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta ha fatto registrare il quarto miglior tempo nella seconda giornata di test della MotoGP in Malesia, chiudendo a meno di due decimi e mezzo dal leader Joan Mir su Honda, che ha dominato con il crono più veloce finora registrato (1'56"874).

Tuttavia, questo mercoledì non è stato molto produttivo poiché dopo il gran caldo a mezzogiorno e nel primo pomeriggio, è stato seguito dall'arrivo della pioggia, la quale ha costretto molti piloti a rimanere nei box.

Il pilota KTM ha completato solo 35 giri alla fine della giornata, di cui la maggior parte, 31, nella sessione mattutina, in cui ha potuto sfruttare al massimo la sua moto scendendo ben al di sotto del miglior tempo segnato ieri, migliorando di quasi 1"2.

"Al mattino mi sono concentrato sulla prova di alcuni aspetti aerodinamici e sono rimasto molto soddisfatto", ha dichiarato il pilota di Murcia.

"Il nuovo cupolino più piccolo ha funzionato bene ed è quello che mi piace di più. È importante anche vedere che la moto frena bene".

Acosta affronta una stagione di transizione nella sua carriera, con il suo futuro in Ducati a partire dal 2027, ma proprio questa sicurezza gli permetterà di competere senza pressioni quest'anno, mettendo da parte la sua consueta riluttanza nello sviluppo della RC16 per guidare con mente libera.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, con una nueva cúpula más pequeña

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, con una nuova cupola più piccola

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La moto è più veloce in generale. Questa KTM è più naturale e non devi spingere al 100% per ottenere il massimo potenziale", ha aggiunto il 21enne, alla terza stagione nella classe regina, ricordando quanto fosse difficile l'inizio della scorsa annata già dai test.

"L'anno scorso, a questo punto, ero già caduto cinque volte. È molto positivo guidare una moto che ti rende la vita più facile".

In vista dell'ultimo giorno di test, giovedì, molti piloti hanno in programma di completare senza interruzioni una simulazione di gara, per capire il reale potenziale della moto.

"Non so se faremo una simulazione di gara, perché la pioggia potrebbe aver cambiato un po' i piani. È difficile sapere se questa moto è in grado di vincere in Thailandia, perché l'anno scorso abbiamo iniziato bene qui, e poi è stato un disastro. Bisogna stare calmi. Sappiamo che stiamo andando bene".

Anche se si tratta solo di un test, Acosta sa che un buon tempo e una posizione alta in classifica sono sempre meglio di ritrovarsi in coda: "A tutti piace vedersi davanti; e chi dice il contrario mente".

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC, Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La seconda giornata dei test collettivi di Sepang
MotoGP
70
Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Test Sepang, Day 2: Honda e Mir al top prima della pioggia, stop per le Yamaha
Prossimo Articolo MotoGP | Márquez: "Questa Ducati mi sembra meglio della 2025"

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

MotoGP | Mir: "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo di oggi"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Mir: "La fiducia che ho ora si traduce nel tempo di oggi"

MotoGP | Alex Marquez: "Con la moto ufficiale, i test sono più complicati per il pilota"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Alex Marquez: "Con la moto ufficiale, i test sono più complicati per il pilota"

MotoGP | Márquez: "Questa Ducati mi sembra meglio della 2025"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Márquez: "Questa Ducati mi sembra meglio della 2025"
More from
Pedro Acosta

MotoGP | KTM: sul codone è comparso un doppio profilo d'ala posteriore

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | KTM: sul codone è comparso un doppio profilo d'ala posteriore

MotoGP | Acosta molto contento del telaio: "Credo che KTM abbia trovato la chiave giusta”

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Acosta molto contento del telaio: "Credo che KTM abbia trovato la chiave giusta”

MotoGP | Acosta: "Non ho idea di quando verrà annunciato il mio futuro"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Acosta: "Non ho idea di quando verrà annunciato il mio futuro"
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Alex Marquez: "Gresini è l'opzione più solida, ma forse è il momento di rischiare"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Alex Marquez: "Gresini è l'opzione più solida, ma forse è il momento di rischiare"

MotoGP | Beirer lancia messaggi ad Alex Marquez: "Merita un team ufficiale, gli auguro il meglio"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Beirer lancia messaggi ad Alex Marquez: "Merita un team ufficiale, gli auguro il meglio"

MotoGP | KTM: al momento non sono in programma wild card neanche nel 2026

MotoGP
MotoGP
Presentazione Red Bull KTM Factory Racing
MotoGP | KTM: al momento non sono in programma wild card neanche nel 2026

Ultime notizie

L'hypercar italo tedesca con cambio manuale è quasi pronta

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
L'hypercar italo tedesca con cambio manuale è quasi pronta

Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

Ferrari Challenge
FeCh Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | In Qatar si apre il 2026 di Corse Clienti

F1 | Sorpresa Williams: la FW48 ha esordito a Silverstone e ha il pull rod anteriore

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Sorpresa Williams: la FW48 ha esordito a Silverstone e ha il pull rod anteriore