MotoGP | Acosta: "Questa KTM è più naturale, l'anno scorso ero già caduto cinque volte"

Pedro Acosta ha fatto registrare il quarto miglior tempo nella seconda giornata di test della MotoGP in Malesia, chiudendo a meno di due decimi e mezzo dal leader Joan Mir su Honda, che ha dominato con il crono più veloce finora registrato (1'56"874).

Tuttavia, questo mercoledì non è stato molto produttivo poiché dopo il gran caldo a mezzogiorno e nel primo pomeriggio, è stato seguito dall'arrivo della pioggia, la quale ha costretto molti piloti a rimanere nei box.

Il pilota KTM ha completato solo 35 giri alla fine della giornata, di cui la maggior parte, 31, nella sessione mattutina, in cui ha potuto sfruttare al massimo la sua moto scendendo ben al di sotto del miglior tempo segnato ieri, migliorando di quasi 1"2.

"Al mattino mi sono concentrato sulla prova di alcuni aspetti aerodinamici e sono rimasto molto soddisfatto", ha dichiarato il pilota di Murcia.

"Il nuovo cupolino più piccolo ha funzionato bene ed è quello che mi piace di più. È importante anche vedere che la moto frena bene".

Acosta affronta una stagione di transizione nella sua carriera, con il suo futuro in Ducati a partire dal 2027, ma proprio questa sicurezza gli permetterà di competere senza pressioni quest'anno, mettendo da parte la sua consueta riluttanza nello sviluppo della RC16 per guidare con mente libera.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, con una nuova cupola più piccola Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La moto è più veloce in generale. Questa KTM è più naturale e non devi spingere al 100% per ottenere il massimo potenziale", ha aggiunto il 21enne, alla terza stagione nella classe regina, ricordando quanto fosse difficile l'inizio della scorsa annata già dai test.

"L'anno scorso, a questo punto, ero già caduto cinque volte. È molto positivo guidare una moto che ti rende la vita più facile".

In vista dell'ultimo giorno di test, giovedì, molti piloti hanno in programma di completare senza interruzioni una simulazione di gara, per capire il reale potenziale della moto.

"Non so se faremo una simulazione di gara, perché la pioggia potrebbe aver cambiato un po' i piani. È difficile sapere se questa moto è in grado di vincere in Thailandia, perché l'anno scorso abbiamo iniziato bene qui, e poi è stato un disastro. Bisogna stare calmi. Sappiamo che stiamo andando bene".

Anche se si tratta solo di un test, Acosta sa che un buon tempo e una posizione alta in classifica sono sempre meglio di ritrovarsi in coda: "A tutti piace vedersi davanti; e chi dice il contrario mente".

