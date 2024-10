MotoGP | Acosta, quando la velocità non basta: 25° caduta e 5° zero di fila

Il pilota della GasGas Tech3, partito 7° dalla terza fila, è riuscito a risalire fino alla quarta posizione al primo giro, venendo superato da Jorge Martin al secondo giro, prima di cadere al quarto.

Quella di Pedro Acosta è la 25° caduta stagionale nel suo anno da rookie, e nessuno è caduto più di lui in questa stagione. Tuttavia, la cosa negativa è che dopo aver concluso con uno spettacolare secondo posto il GP d'Indonesia, lo spagnolo non ha concluso nemmeno una Sprint o una gara lunga, con due cadute in Giappone, una caduta e un infortunio in Australia. E, dopo aver recuperato a tempo di record dall'infortunio alla spalla sinistra, un'altra caduta sabato. Cosa che lo ha portato al quinto zero consecutivo.

L'unica cosa positiva è che Pedro è caduto sul lato destro, quindi l'infortunio alla spalla non ha avuto un peggioramento. Il gesto di contrarietà dello spagnolo, dunque, è stato più per lo zero che per un danno fisico.

"Alla fine fa male, fa male", ha detto, riferendosi ad un altro errore. "Penso che al mattino avevamo fatto una buona qualifica e anche la partenza è stata buona. Dobbiamo prendere gli aspetti positivi da tutto questo, anche se non sono molti, e domani avremo un'altra possibilità", ha detto, cercando di rimanere tranquillo.

Acosta ha apportato alcune modifiche alla sua moto per il fine settimana e sabato, nella Sprint, l'effetto di queste si è fatto sentire. "Abbiamo fatto una piccolissima modifica alla moto che poi si è moltiplicata ed è diventata enorme".

"Dobbiamo sapere cosa è successo perché quando sbagliamo in frenata, che è l'aspetto con cui facciamo il tempo, facciamo fatica. Dobbiamo capire cosa è successo", ha spiegato per illustrare un tentativo di sorpasso a Martin nel quale sembrava che stessero per toccarsi. "No, non eravamo così vicini", ha chiarito.

Per quanto riguarda la caduta a 10 giri dalla fine alla curva 3, Acosta ha fatto riferimento al grip extra sul posteriore. "Mi stavo mettendo molto di traverso e questo ha funzionato per due o tre frenate, ma poi la moto ha ritrovato grip più di quanto mi aspettassi, quindi la gomma posteriore mi ha spinto in avanti e sono caduto. È stato stupido, ma dobbiamo capire, dobbiamo prevedere queste cose", ha detto.

Acosta è la grande speranza a breve termine della KTM, quindi vedere otto Ducati nelle prime otto posizioni deve essere snervante, una lotta tra Davide e Golia. "Non è così male, quello che ci serve è finire le gare, questo è importante, perché delle ultime undici ne ho finite solo quattro. Devo concentrarmi sul finire le gare anche se dovessi mordermi la lingua e arrivare quinto".

Le cadute impediscono senza dubbio allo spagnolo di mostrare il suo potenziale. "Molte volte siamo in una condizione in cui spingiamo e non cadiamo, perché è così che va, e molti altri giorni spingiamo per stare con loro (le Ducati) e cadiamo. Ora l'obiettivo è finire le gare, che sarà importante per iniziare bene il prossimo anno".

"Dobbiamo finire le gare, non ne abbiamo finite molte, la maggior parte delle quali di fila. Dobbiamo essere calmi e morderci la lingua molte volte", ha insistito. "Quello che dobbiamo fare è anticipare le cose, com'è la pista, il grip... Il fatto è che ci sono persone che hanno informazioni su otto moto e noi ne abbiamo solo quattro", ha concluso.