MotoGP | Acosta punge KTM: "Darei senza dubbio una sella a Binder"

All’avvento del GP di Germania, il team Red Bull KTM Factory Racing ha annunciato ufficialmente quale sarà la coppia di piloti a gareggiare per la scuderia nella stagione 2027. La line-up sarà formata da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, a rimpiazzare l’attuale stella del team Pedro Acosta, diretto a Borgo Panigale, e il sudafricano Brad Binder.

Proprio su questa notizia si è voluto concentrare l’alfiere spagnolo della KTM, il quale si è detto contento per la squadra, che andrà ad acquisire piloti dal grande talento: “Sono molto felice per loro, per tutti coloro che sono coinvolti, i piloti e il team. Lavoreranno con persone molto competenti, come Alex, che ha terminato la stagione scorsa secondo, e Di Giannantonio, che sta facendo molto bene quest’anno”.

“Penso che il nuovo regolamento si meriti di cominciare con una nuova linfa; quindi sono contento per entrambe le parti”.

Allo stesso tempo, lo "Squalo di Puerto de Mazarrón" ha voluto spendere delle parole anche per l’attuale compagno di box Brad Binder, il quale necessariamente sarà appiedato dal team ufficiale per l’annata a venire e, almeno al momento, si trova senza una sella assicurata in top class.

Acosta ha voluto fornire un plauso in particolare per l’impegno dimostrato dal sudafricano: “Darei senza dubbio una sella in MotoGP a Brad. Perché? Ci sono pochissime persone che mettono il suo stesso impegno in questo lavoro. Ma, per una ragione o per l’altra, non sta ottenendo i risultati che merita”.

L’unica possibilità per Binder resta tuttavia solo quella di accasarsi nel team satellite di KTM, quello guidato dall’ex beniamino della serie “Drive to survive” e team principal della Haas in Formula 1, Gunther Steiner. In lotta per quella sella c’è anche l’attuale pilota Honda Luca Marini.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al nativo di Murcia è stato chiesto esplicitamente se sceglierebbe il suo attuale compagno al posto dell’italiano, ma lo spagnolo ha preferito schivare la scomoda domanda, rispondendo in modo molto diplomatico: “È difficile da dire, ma gli darei una moto, se non quella di Tech3, allora con qualsiasi altro team”, cosa al momento improbabile, dato che le selle per la prossima stagione sono quasi tutte prenotate. Lo spagnolo ha quindi aggiunto: “Gli darei una moto dovunque, anche quella su cui gareggio ora”.

Acosta - reduce da due weekend complicati, a Brno, dove ha accusato problemi tecnici, e ad Assen, lasciata con un ritiro causa infortunio al tunnel carpale – ha parlato, inoltre, della sua condizione fisica, avendo anche superato i canonici test medici post infortunio per definire l’idoneità dei piloti a prendere parte alle sessioni: “Sto molto bene, sono felice. Sembra che stia andando tutto in modo corretto, niente di problematico, quindi sono felice perché adesso posso anche dormire la notte”.

Riguardo al non aver effettuato test sotto sforzo, lo spagnolo non si è detto preoccupato: “Alla fine c’era molto più da perdere se avessi avuto un’infezione rispetto al provare la moto per un giorno solo. Quindi domani sarà il vero test”.

In riferimento alle possibili aspirazioni per questo weekend di gara, Acosta non si è mostrato particolarmente ottimista: “Ad essere onesto non ho molte aspettative. Voglio solo salire sulla moto domani, vedere come mi sento in FP1 e da lì pormi un obiettivo concreto. È anche vero che abbiamo bisogno di una buona gara dopo i due weekend bui che abbiamo avuto”.

“Ma dobbiamo prenderla con calma, vedere dove siamo e da lì fare il meglio che possiamo”.

Se le aspettative per il weekend non sono entusiasmanti, il futuro del giovane talento spagnolo si promette raggiante, soprattutto in riferimento all’approdo in Ducati ufficiale per la prossima stagione…