MotoGP | Acosta approva lo spazio maggiore in griglia: "E' il primo cambiamento che migliora davvero la sicurezza"

Pedro Acosta, punta di diamante della KTM, ha tagliato il traguardo della Sprint al Sachsenring in ottava posizione, a quasi nove secondi dal vincitore, Marc Márquez, con quattro Ducati e quattro Aprilia davanti, un muro che per la moto austriaca dell'iberico si è rivelato invalicabile questo sabato nella sprint del Gran Premio di Germania.

La cosa principale, tuttavia, è che Acosta ha potuto finire la gara senza problemi, dopo essere stato operato martedì della scorsa settimana per un problema al tunnel carpale della mano destra, dove aveva perso sensibilità forzando in frenata con la MotoGP.

"Sono molto felice per la mano, anche se è arrivato un momento in cui ho cominciato a sentire dolore, ma nulla che influisca sul risultato", ha ammesso il murciano.

Il risultato, tuttavia, non è stato altrettanto piacevole per il pilota della KTM, primo al traguardo fuori dai marchi italiani.

"Non è una sorpresa che le Ducati e le Aprilia vadano forte, ma è la realtà", ha spiegato, incassando il risultato.

"Più o meno siamo dove dovevamo essere. Fisicamente sto decentemente, ma siamo rimasti senza grip davanti. Bisogna vedere come faremo 30 giri domani", ha avvertito.

"Arriveranno circuiti più favorevoli, speriamo. Perché vedendo come vanno qui le Ducati e le Aprilia, è complicato", spiega un Acosta che deve armarsi di pazienza in attesa di poter fare il salto nel team Ducati nel 2027.

Sebbene nelle ultime gare Acosta fosse stato più vicino al podio che al decimo posto, non si è mostrato sorpreso dal risultato. Non è una sorpresa", e il suo pronostico per domani non cambia molto. "Se la gomma posteriore aiuta quella anteriore, sarà per finire tra i primi cinque o nella Top 7".

Maggiore sicurezza

Questo fine settimana è stata implementata una modifica importante al regolamento della partenza della MotoGP, aumentando la distanza tra le file da 9 a 12 metri.

"Avere più spazio in griglia è il primo cambiamento che migliora davvero la sicurezza", ha valutato il sempre critico pilota murciano."Perché arrivi alla prima frenata e non sei infilato in un imbuto di moto", il che facilita il fatto che non ci siano tanti incidenti come quelli che si stanno vedendo quest'anno. "Più gare, più stress, ed è più facile commettere un errore", ha sentenziato il promesso sposo del team Ducati.