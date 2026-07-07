MotoGP | Acosta parte per la Germania: il recupero va bene, ora attende solo il "fit"

Pedro Acosta, che ha dovuto ritirarsi dall'ultima gara disputata ad Assen e che è finito sotto i ferri oggi una settimana fa, viaggerà verso il Sachsenring per sottoporsi alla visita medica con il dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, e ricevere l'idoneità per poter scendere in pista venerdì mattina, solo dieci giorni dopo l'intervento.

Inizialmente, il pilota della KTM aveva previsto, prima di partire, di sottoporsi ad un controllo preliminare con i medici che lo avevano operato a Barcellona, ma la buona evoluzione del disturbo lo ha portato ad andare direttamente in Germania.

Acosta ha dovuto ritirarsi dalla gara del GP d'Olanda a causa di un problema al polso destro. I molteplici problemi tecnici che lo spagnolo aveva avuto con la KTM, che dal GP di Catalogna si è fermata, come minimo, quattro volte, avevano fatto pensare ad un nuovo problema con la moto. Tuttavia, la storia è stata ben diversa.

Al 12° dei 26 giri, il pilota ha iniziato a perdere posizioni, e un giro più tardi ha deciso di rientrare ai box e ritirarsi a causa di un problema di sindrome del tunnel carpale al polso destro. Un disturbo che gli aveva già causato problemi e che questa volta lo ha lasciato senza sensibilità al punto da non poter sentire affatto la leva del freno.

"È già un anno che mi si addormentano tre dita, ma su alcuni circuiti lo gestisco meglio, su altri peggio, e su altri perdo solo la sensibilità, ma so quando sto premendo la leva e che ce l'ho in mano. Il problema è che questa volta è arrivato un punto in cui sembrava che non avessi nemmeno le tre dita. Cioè, quando prendevo la manopola, non sentivo le dita, non sapevo dove fosse la leva del freno", ha spiegato dopo la gara di Assen il murciano.

Acosta aveva già programmato di operarsi dopo il GP di Germania e di approfittare della pausa estiva per recuperare, tuttavia, con il peggioramento della situazione, ha deciso di anticipare l'intervento.

Il pilota è finito sotto i ferri alla Clinica Dexeus di Barcellona, dovelo ha operato l'équipe dell'eminente chirurgo Xavier Mir, specialista della mano.

"Pedro si è sottoposto questa mattina ad un piccolo intervento chirurgico al polso destro per trattare la sindrome del tunnel carpale, che si è svolto con successo. Si prevede che torni a gareggiare nel Gran Premio di Germania, sempre che superi una visita medica la prossima settimana", ha spiegato KTM dopo l'operazione della scorsa settimana.

A una gara dal giro di boa del campionato, Acosta figura settimo nella classifica generale, con 133 punti, 60 in meno del leader Jorge Martin, avendo conquistato tre podi finora in questa stagione, mentre continua a cercare la sua prima vittoria nella classe regina, ma avendo almeno conquistato la sua prima Sprint, in occasione di quella inaugurale in Thailandia.