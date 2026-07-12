MotoGP | Acosta oltre il dolore: super anche in Germania e scommette su Marquez per il mondiale

Per rendere l'idea, le due migliori Red Bull KTM Factory Racing – a parte quella di Pedro Acosta – hanno chiuso a 19.1 e 22.1 secondi dal vincitore, Marc Marquez. Acosta, invece, ha tagliato il traguardo in quarta posizione (un piazzamento che di solito non soddisfa i piloti) con un ritardo di 7.6 secondi: un'eternità, certo, ma meno della metà rispetto al distacco accumulato dai suoi compagni di scuderia.

Questo dato serve unicamente a mettere in risalto la qualità della guida di un Acosta che, per di più, si è sottoposto a un intervento alla mano destra il martedì della settimana precedente, gareggiando per tutto il weekend con i punti di sutura ancora freschi.

"Alla gara di oggi darei un 7", ha detto Acosta quando gli è stato chiesto di darsi un voto a fine giornata. "Nessuno si aspettava che finissi quarto, soprattutto dopo quanto era andato male il Warm Up del mattino", in cui ha chiuso al 13° posto ma, soprattutto, senza buone sensazioni.

Su una pista dove la gestione delle gomme era fondamentale, Acosta si è difeso egregiamente. "Quando è calato l'anteriore ho sofferto parecchio. Però questo weekend abbiamo sorpreso", ha ammesso. "Sono contento perché i miei piani erano di spingere nei primi dieci giri, per poi valutare la gravità della situazione. Invece quel forcing è durato ben 17 giri e, a quel punto, gli altri erano messi peggio di me", è stata la sua analisi.

Pedro Acosta comenta la jugada con Maverick Vinales, antes de la carrera

"Non ho commesso molti errori in questa prima metà di stagione, a differenza dell'anno scorso. Vediamo se quest'estate riusciamo a capire cosa sia successo alla moto", soprattutto a livello tecnico, dato che si è fermata ben quattro volte dalla gara di Barcellona.

Riguardo alla sua mano e all'operazione per la sindrome del tunnel carpale, si è mostrato soddisfatto. "La mano ha retto bene, anche se i punti di sutura sono in una brutta posizione. Per fortuna, domani me li toglieranno".

Acosta è ora settimo nella classifica generale, con 148 punti, 60 in meno di Jorge Martín, il pilota dell'Aprilia Racing Team che guida un campionato più aperto e con più contendenti che mai negli ultimi anni. "Sembra che nessuno voglia essere in testa al Mondiale (risate), ma Marc porta il numero 1 e credo che stia dimostrando di essere il punto di riferimento", ha messo in chiaro, rivelando su chi punta per la vittoria finale.