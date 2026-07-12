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MotoGP | Acosta oltre il dolore: super anche in Germania e scommette su Marquez per il mondiale

Pedro Acosta ha conquistato un ottimo quarto posto sul traguardo del GP di Germania, un risultato che alla vigilia non sembrava alla portata della mano (infortunata) del murciano, capace ancora una volta di fare miracoli con la KTM. E sulla lotta per il titolo mondiale, lo spagnolo ha già un candidato prescelto.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Per rendere l'idea, le due migliori Red Bull KTM Factory Racing – a parte quella di Pedro Acosta – hanno chiuso a 19.1 e 22.1 secondi dal vincitore, Marc Marquez. Acosta, invece, ha tagliato il traguardo in quarta posizione (un piazzamento che di solito non soddisfa i piloti) con un ritardo di 7.6 secondi: un'eternità, certo, ma meno della metà rispetto al distacco accumulato dai suoi compagni di scuderia.

Questo dato serve unicamente a mettere in risalto la qualità della guida di un Acosta che, per di più, si è sottoposto a un intervento alla mano destra il martedì della settimana precedente, gareggiando per tutto il weekend con i punti di sutura ancora freschi.

"Alla gara di oggi darei un 7", ha detto Acosta quando gli è stato chiesto di darsi un voto a fine giornata. "Nessuno si aspettava che finissi quarto, soprattutto dopo quanto era andato male il Warm Up del mattino", in cui ha chiuso al 13° posto ma, soprattutto, senza buone sensazioni.

Su una pista dove la gestione delle gomme era fondamentale, Acosta si è difeso egregiamente. "Quando è calato l'anteriore ho sofferto parecchio. Però questo weekend abbiamo sorpreso", ha ammesso. "Sono contento perché i miei piani erano di spingere nei primi dieci giri, per poi valutare la gravità della situazione. Invece quel forcing è durato ben 17 giri e, a quel punto, gli altri erano messi peggio di me", è stata la sua analisi.

Pedro Acosta comenta la jugada con Maverick Vinales, antes de la carrera

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"Non ho commesso molti errori in questa prima metà di stagione, a differenza dell'anno scorso. Vediamo se quest'estate riusciamo a capire cosa sia successo alla moto", soprattutto a livello tecnico, dato che si è fermata ben quattro volte dalla gara di Barcellona.

Riguardo alla sua mano e all'operazione per la sindrome del tunnel carpale, si è mostrato soddisfatto. "La mano ha retto bene, anche se i punti di sutura sono in una brutta posizione. Per fortuna, domani me li toglieranno".

Acosta è ora settimo nella classifica generale, con 148 punti, 60 in meno di Jorge Martín, il pilota dell'Aprilia Racing Team che guida un campionato più aperto e con più contendenti che mai negli ultimi anni. "Sembra che nessuno voglia essere in testa al Mondiale (risate), ma Marc porta il numero 1 e credo che stia dimostrando di essere il punto di riferimento", ha messo in chiaro, rivelando su chi punta per la vittoria finale.

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