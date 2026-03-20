Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Il layout di Goiania esalta i piloti, ma l'asfalto può essere un problema

MotoGP
Brasile
MotoGP | Il layout di Goiania esalta i piloti, ma l'asfalto può essere un problema

MotoGP | Acosta: "Oggi valeva la pena rischiare fino a un certo punto. Questa gara sarà dura"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Acosta: "Oggi valeva la pena rischiare fino a un certo punto. Questa gara sarà dura"

MotoGP | Marquez: "Pista nuova e condizioni difficili: questo è il mio punto forte"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Marquez: "Pista nuova e condizioni difficili: questo è il mio punto forte"

MotoGP | Bezzecchi in Q1: "Dobbiamo ancora capire cosa non ha funzionato"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Bezzecchi in Q1: "Dobbiamo ancora capire cosa non ha funzionato"

MotoGP | Martin: "In queste condizioni era fondamentale avere fiducia nella moto. E l'ho avuta"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Martin: "In queste condizioni era fondamentale avere fiducia nella moto. E l'ho avuta"

MotoGP | Toprak sorride in Top3: "Bene la dura davanti, meno la frenata"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Toprak sorride in Top3: "Bene la dura davanti, meno la frenata"

MotoGP | Bagnaia: "L'anno scorso sarebbe stato impossibile entrare in Q2 in queste condizioni"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Bagnaia: "L'anno scorso sarebbe stato impossibile entrare in Q2 in queste condizioni"

MotoGP | Zarco: "Obiettivo Q2 raggiunto, voglio cogliere l'occasione di essere forte"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Zarco: "Obiettivo Q2 raggiunto, voglio cogliere l'occasione di essere forte"
MotoGP Brasile

MotoGP | Acosta: "Oggi valeva la pena rischiare fino a un certo punto. Questa gara sarà dura"

Pedro Acosta ha fatto bene nella difficile fase iniziale del Gran Premio del Brasile di MotoGP, qualificandosi direttamente per la Q2 con il quinto miglior tempo, a mezzo secondo dal leader Johann Zarco.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

È stato un venerdì molto difficile per i piloti della MotoGP in occasione del ritorno del campionato in Brasile, sul rinnovato circuito di Goiania. Eppure, nonostante tutto, Pedro Acosta se l’è cavata bene. Le piogge torrenziali che stanno colpendo la zona hanno peggiorato le condizioni della pista durante la notte, al punto che le FP1 delle tre categorie hanno dovuto essere posticipate, con la classe regina che ha girato sul bagnato.

I protagonisti del Mondiale erano ansiosi di raccogliere dati sull'asciutto, dato che si tratta di una pista nuova e che ci sono tre pneumatici da provare. E così è stato, fino a metà della sessione pomeridiana. Un cielo nero minacciava pioggia, che è arrivata nella seconda parte delle prove. Prima di allora, i piloti si sono affrettati a scendere in pista per ottenere un tempo che li portasse direttamente in Q2 il prima possibile. E lo "Squalo di Mazarrón" ci è riuscito, piazzandosi quinto con un tempo di 1'21"750, a 493 millesimi dal tempo con cui Johann Zarco ha guidato la classifica. Altri, come Marco Bezzecchi, vincitore in Thailandia, non hanno avuto la stessa fortuna: ha chiuso ventesimo e disputerà la Q1.

"Giornate come questa sono quelle in cui c'è molto più da perdere che da guadagnare", ha esordito Acosta davanti ai media, tra cui Motorsport.com. "Tutti hanno seguito più o meno la stessa strategia: scendere in pista, cercare di stare davanti il più velocemente possibile e cercare di mantenersi lì, perché non si sapeva bene quando sarebbe arrivata la pioggia. Credo che abbiamo gestito abbastanza bene una giornata che sulla carta sembrava difficile". 

In effetti, il pilota di Murcia ha iniziato la giornata con un brivido in FP1, salvandosi in extremis mentre percorreva una zona bagnata: "Credo che non fosse il modo migliore per iniziare un venerdì su un circuito nuovo. Ma va bene, anche lo spettacolo è importante", ha commentato, prendendola con una risata.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alla domanda su cosa ne pensasse del tracciato, ha spiegato: "Il circuito è divertente, ha zone molto veloci, come le curve 3, 5, 6, 7 e 8, fino ad arrivare all'ultimo settore. Ma va bene, credo che ci abbia colti tutti un po' di sorpresa il fatto che la pista abbia impiegato così tanto ad asciugarsi, che alcune zone si siano asciugate mentre altre fossero ancora molto bagnate. Credo che questo giocherà un ruolo importante domani e domenica".

"Credo che questa sarà una gara molto dura in MotoGP. Soprattutto per l'usura mentale di fare così tanti giri, di passare così tante volte nello stesso punto. E soprattutto se correremo con delle chiazze d'acqua. Allora, credo che sarà un circuito come il Sachsenring, dove nei giorni in cui fa molto caldo è facile commettere errori. Ma va bene, credo che bisognerà prenderla con calma. Aspettare che tutto si asciughi, ma con il sole e in condizioni ottimali, credo che sia una pista che può offrire molte possibilità", ha proseguito.

"Bisogna anche saper distinguere le sessioni in cui vale la pena rischiare da quelle in cui è meglio non farlo. Alla fine, oggi valeva la pena rischiare fino a un certo punto. Essere primi o decimi non cambia nulla, purché si entri in Q2. Quindi, bisognerà cercare di fare una buona qualifica, cercare di stare davanti, perché la posizione in griglia qui, soprattutto se corriamo con le chiazze d’acqua, sarà cruciale per il risultato finale. E cercare di commettere pochi errori, continuare sulla linea che stiamo seguendo, di cercare di guadagnare molti punti e non cadere nella stessa trappola in cui sono caduto l'anno scorso, perdendo così tanto all'inizio dell'anno", ha ribadito il leader della classifica generale.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Marquez: "Pista nuova e condizioni difficili: questo è il mio punto forte"

Top Comments

More from
Germán Garcia Casanova

MotoGP | Marquez: "Pista nuova e condizioni difficili: questo è il mio punto forte"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Marquez: "Pista nuova e condizioni difficili: questo è il mio punto forte"

MotoGP | Martin: "In queste condizioni era fondamentale avere fiducia nella moto. E l'ho avuta"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Martin: "In queste condizioni era fondamentale avere fiducia nella moto. E l'ho avuta"

MotoGP | Aldeguer ha l'accordo con Ducati per correre con VR46 nel 2027

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Aldeguer ha l'accordo con Ducati per correre con VR46 nel 2027
More from
Pedro Acosta

MotoGP | Goiania, Libere 1: Acosta svetta con la pista umida, 3° c'è Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Goiania, Libere 1: Acosta svetta con la pista umida, 3° c'è Bezzecchi

MotoGP | Acosta sincero: "Non abbiamo il potenziale da leader, l'obiettivo è un altro"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Acosta sincero: "Non abbiamo il potenziale da leader, l'obiettivo è un altro"

MotoGP | Dall'Igna e Marquez alzano il tono della "versione ufficiale Ducati" sulla sanzione di Buriram

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Dall'Igna e Marquez alzano il tono della "versione ufficiale Ducati" sulla sanzione di Buriram
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Vinales: "Concedo un'ultima possibilità a questa moto poi passo alla KTM degli altri"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Vinales: "Concedo un'ultima possibilità a questa moto poi passo alla KTM degli altri"

MotoGP | Jerez ospita tre giorni di test privati con gomme Michelin e Pirelli

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Jerez ospita tre giorni di test privati con gomme Michelin e Pirelli

MotoGP | Acosta primo leader del Mondiale: solo nel 42% dei casi è servito a diventare campione

MotoGP
MotoGP
Thailandia
MotoGP | Acosta primo leader del Mondiale: solo nel 42% dei casi è servito a diventare campione

Ultime notizie

MotoGP | Il layout di Goiania esalta i piloti, ma l'asfalto può essere un problema

MotoGP
Brasile
MotoGP | Il layout di Goiania esalta i piloti, ma l'asfalto può essere un problema

MotoGP | Acosta: "Oggi valeva la pena rischiare fino a un certo punto. Questa gara sarà dura"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Acosta: "Oggi valeva la pena rischiare fino a un certo punto. Questa gara sarà dura"

MotoGP | Marquez: "Pista nuova e condizioni difficili: questo è il mio punto forte"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Marquez: "Pista nuova e condizioni difficili: questo è il mio punto forte"

MotoGP | Bezzecchi in Q1: "Dobbiamo ancora capire cosa non ha funzionato"

MotoGP
Brasile
MotoGP | Bezzecchi in Q1: "Dobbiamo ancora capire cosa non ha funzionato"