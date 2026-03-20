MotoGP | Acosta: "Oggi valeva la pena rischiare fino a un certo punto. Questa gara sarà dura"

È stato un venerdì molto difficile per i piloti della MotoGP in occasione del ritorno del campionato in Brasile, sul rinnovato circuito di Goiania. Eppure, nonostante tutto, Pedro Acosta se l’è cavata bene. Le piogge torrenziali che stanno colpendo la zona hanno peggiorato le condizioni della pista durante la notte, al punto che le FP1 delle tre categorie hanno dovuto essere posticipate, con la classe regina che ha girato sul bagnato.

I protagonisti del Mondiale erano ansiosi di raccogliere dati sull'asciutto, dato che si tratta di una pista nuova e che ci sono tre pneumatici da provare. E così è stato, fino a metà della sessione pomeridiana. Un cielo nero minacciava pioggia, che è arrivata nella seconda parte delle prove. Prima di allora, i piloti si sono affrettati a scendere in pista per ottenere un tempo che li portasse direttamente in Q2 il prima possibile. E lo "Squalo di Mazarrón" ci è riuscito, piazzandosi quinto con un tempo di 1'21"750, a 493 millesimi dal tempo con cui Johann Zarco ha guidato la classifica. Altri, come Marco Bezzecchi, vincitore in Thailandia, non hanno avuto la stessa fortuna: ha chiuso ventesimo e disputerà la Q1.

"Giornate come questa sono quelle in cui c'è molto più da perdere che da guadagnare", ha esordito Acosta davanti ai media, tra cui Motorsport.com. "Tutti hanno seguito più o meno la stessa strategia: scendere in pista, cercare di stare davanti il più velocemente possibile e cercare di mantenersi lì, perché non si sapeva bene quando sarebbe arrivata la pioggia. Credo che abbiamo gestito abbastanza bene una giornata che sulla carta sembrava difficile".

In effetti, il pilota di Murcia ha iniziato la giornata con un brivido in FP1, salvandosi in extremis mentre percorreva una zona bagnata: "Credo che non fosse il modo migliore per iniziare un venerdì su un circuito nuovo. Ma va bene, anche lo spettacolo è importante", ha commentato, prendendola con una risata.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alla domanda su cosa ne pensasse del tracciato, ha spiegato: "Il circuito è divertente, ha zone molto veloci, come le curve 3, 5, 6, 7 e 8, fino ad arrivare all'ultimo settore. Ma va bene, credo che ci abbia colti tutti un po' di sorpresa il fatto che la pista abbia impiegato così tanto ad asciugarsi, che alcune zone si siano asciugate mentre altre fossero ancora molto bagnate. Credo che questo giocherà un ruolo importante domani e domenica".

"Credo che questa sarà una gara molto dura in MotoGP. Soprattutto per l'usura mentale di fare così tanti giri, di passare così tante volte nello stesso punto. E soprattutto se correremo con delle chiazze d'acqua. Allora, credo che sarà un circuito come il Sachsenring, dove nei giorni in cui fa molto caldo è facile commettere errori. Ma va bene, credo che bisognerà prenderla con calma. Aspettare che tutto si asciughi, ma con il sole e in condizioni ottimali, credo che sia una pista che può offrire molte possibilità", ha proseguito.

"Bisogna anche saper distinguere le sessioni in cui vale la pena rischiare da quelle in cui è meglio non farlo. Alla fine, oggi valeva la pena rischiare fino a un certo punto. Essere primi o decimi non cambia nulla, purché si entri in Q2. Quindi, bisognerà cercare di fare una buona qualifica, cercare di stare davanti, perché la posizione in griglia qui, soprattutto se corriamo con le chiazze d’acqua, sarà cruciale per il risultato finale. E cercare di commettere pochi errori, continuare sulla linea che stiamo seguendo, di cercare di guadagnare molti punti e non cadere nella stessa trappola in cui sono caduto l'anno scorso, perdendo così tanto all'inizio dell'anno", ha ribadito il leader della classifica generale.