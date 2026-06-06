MotoGP | Acosta: "Non siamo al livello della Ducati, e tanto meno sulle distanze brevi"

Tutti non vedevano l'ora di assistere a una nuova battaglia tra Marc Marquez e Pedro Acosta, proprio come quella che i due piloti ci hanno regalato nella gara del Mugello meno di una settimana fa; questa volta, però, con i due in pole position e al secondo posto, il sogno era vederli lottare testa a testa per la vittoria. Ma non c'è stata lotta, non c'è stato contatto, Marquez è partito e ha messo una distanza di sicurezza tra sé e Pedro in poche curve.

"È vero, la cosa sembra molto bella vista dall'esterno, ma al momento non siamo al livello delle Ducati, e tanto meno sulle distanze brevi", ha detto Acosta alla fine della giornata.

"Quando è uscito dalla curva 4 ho capito subito che sarebbe stato molto difficile. Stamattina abbiamo fatto una buona Q2, che è il mio punto debole, e stiamo cercando di tirare fuori il meglio in ogni modo", ha aggiunto.

In vista di domani, domenica, con il doppio dei giri e la possibilità di optare per uno pneumatico diverso (la posteriore media), le opzioni di Acosta potrebbero migliorare.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Con il doppio della distanza ci vediamo più competitivi, il degrado della gomma non sarà così grande, ma qualcosa ci sarà e dobbiamo giocare questa carta", ha rivelato.

Per questo, Acosta non intende rischiare con una gomma diversa da quella degli altri. "Non mi sono trovato bene per tutto il weekend con la gomma media, quindi faremo come Marc, almeno per avere le stesse armi. E poi vedremo a che punto siamo".

Per Acosta la difficoltà sta nella stabilità della RC16. "Spero che arrivi il giorno in cui scendo in pista due volte e la moto sembra la stessa. Stiamo facendo una buona stagione, sono costante come pilota e stiamo facendo pochi zero. Sono maturato parecchio rispetto all’anno scorso", ha detto prima di approfondire il problema del fatto che la moto cambi da un giorno all’altro.

"È molto difficile da capire, perché venerdì andavamo così bene e stamattina andavamo in modo così diverso con la stessa moto, con un feeling diverso. A fine gara posso andare veloce, ma ho bisogno di tre o quattro giri per capire il livello della moto e in quale punto posso spingere. Anche se il livello è più basso, bisogna ottenere una moto stabile per doversi preoccupare solo di guidare e non dover stare attenti ad altre cose", ha concluso.