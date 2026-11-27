MotoGP Valencia

MotoGP | Acosta: "Non si può paragonare chi ha dieci titoli con chi ha vinto solo una gara"

Pedro Acosta dirà addio questo fine settimana a Valencia alla KTM, il marchio con cui ha debuttato in MotoGP e ha ottenuto quest'anno la sua prima vittoria, per dirigersi verso la Ducati.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 27 nov 2026, 09:20

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Questo fine settimana sarà un prima e un dopo per Pedro Acosta. Lo "Squalo di Mazarron" lascerà la sua casa di sempre in MotoGP, la KTM, per dirigersi verso la Ducati, in quella che considera sarà la sfida più dura della sua carriera sportiva.

Così, il Gran Premio di Valencia metterà fine ad una tappa di sei anni del murciano con la Casa di Mattighofen, che ha significato due titoli mondiali in Moto3 e Moto2, una vittoria in MotoGP, e una serie di bagni di realtà nella classe regina che hanno favorito la maturazione del giovane talento.

"Cercherò di godermela con i tifosi, con il marchio e con tutti quelli che hanno lavorato con me negli ultimi 6 anni. Sappiamo che Aprilia e Ducati sono qualche passo davanti a noi, ma in ogni caso cercheremo di dare il massimo. Voglio chiudere questa tappa nel miglior modo possibile, e iniziare un altro momento della mia carriera sportiva", ha detto Acosta questo giovedì a Cheste, come uno dei protagonisti della conferenza stampa dei piloti, l'ultima del 2026.

Da martedì, Acosta vestirà il rosso del team ufficiale Ducati, dove lo attende la sfida di essere compagno di Marc Marquez, appena incoronato dieci volte campione del mondo. "Spero di essere pronto. Come ho detto qualche settimana fa, era una sfida che volevo affrontare. Ora è solo questione di tempo perché tutto parta. Quindi vediamo come andranno il lunedì e il test di martedì".

In vista dell'unione che si formerà nel box di Borgo Panigale per il 2027, il #37 ha chiaro che non può essere paragonato al #93, tenuto conto del palmarès dell'uno e dell'altro: "A essere sincero, non so esattamente cosa succederà l'anno prossimo. Perché, alla fine, penso anche che non puoi paragonare qualcuno che ha vinto il suo decimo titolo ad uno che ha vinto solo una gara in MotoGP in tre anni. Quindi penso che la sfida di avere Marc come compagno di squadra sarà molto più grande del resto delle sfide che abbia affrontato in tutta la mia carriera. Ma, come dicevo, è abbastanza difficile fare paragoni".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Nel suo incontro con i media spagnoli, tra cui c'era Motorsport.com, Acosta ha approfondito ulteriormente la questione: "Quello che deve vincere, guidare il progetto e la squadra, è Marc. Io voglio solo arrivare al box, vedere come mi trovo con la gente e con la fabbrica, e costruire il mio percorso poco a poco. Se mi sto sminuendo rispetto a Marc? È che prendi i numeri, e sono inferiori. E nella vita comandano i numeri".

"È che non c'è paragone. Se confronti dieci contro due, i miei numeri fanno vergogna, per ora. Bisogna essere realisti e vedere il livello a cui è Marc, e quello a cui sono io. Lui è quello che ha più esperienza in griglia, ha vinto con due marchi diversi... Quindi, non si può paragonare in nulla a me", ha proseguito.

Alla domanda se il suo focus sia più sulla domenica o su martedì, Acosta ha risposto: "Sul fine settimana, voglio fare quello che non ho fatto in tre anni. Godermi il weekend, con i fan, la moto, finire nel miglior modo possibile... E domenica pomeriggio, già concentrato sul lunedì".

"Sono molto contento di concludere con KTM. Anche i migliori matrimoni arrivano ad una fine. Credo che sia stata una relazione molto di dare e ricevere, da entrambe le parti, e credo che ci meritiamo il miglior finale possibile, per entrambe le parti. Che ce lo godiamo entrambi".

Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha detto che non potrebbero avere una coppia migliore per il 2027. Motorsport.com ha chiesto ad Acosta se questo lo faccia sentire un po' sotto pressione. "No, al contrario, è un orgoglio che qualcuno come Gigi, che ha vinto tanti titoli in quest'ultima epoca della MotoGP, dica questo di me, e che fossi io il pilota che hanno scelto per condividere la squadra con Marc. È un complimento, sicuramente, ma ho passato 6 anni in KTM; devo arrivare al box, vedere com'è la gente, come funziona il progetto, e da lì, quando mi sentirò a mio agio, vedremo come saremo", ha risposto.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ad Acosta è stato anche riferito il pensiero di Marquez secondo cui il murciano può essere il pilota in grado di batterlo. Riguardo al fatto se pensi che il pilota di Cervera lo dica perché lo pensa davvero o per mettergli pressione, Acosta ha tagliato corto: "Non lo so. Non leggo quello che dice Marc. Mi concentro su quello che dico io, perché di solito mi caccio da solo in un guaio".

Interpellato sul fatto se sogni di arrivare a Valencia nel 2027 in una situazione molto diversa, persino lottando per il titolo, ha commentato: "Magari, dove devo firmare? Però, alla fine, credo che l'anno non sia stato così disastroso. Fino al Qatar, matematicamente potevo vincere il Mondiale, anche se era impossibile. Credo che abbiamo tirato fuori il 100% dal pacchetto che abbiamo avuto. Come in KTM, voglio concentrarmi sul tracciare il mio percorso dentro il box Ducati. Quando avrò creato la mia fiducia, da lì bisognerà fare dei passi. Sarà la prima volta che mi guarderò allo specchio, e dirò, 'vali o non vali'".

"Il 2027 sarà fantastico. Tutti avranno grandi aspettative, perché grandi campioni cambiano marchio dopo molto tempo, come Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia. E sarà interessante per tutti".

Infine, riguardo a cosa gli mancherà delle 1.000cc e cosa no, ha detto: "Nel mio caso, odio gli abbassatori, perché credo che questo generi molti vantaggi per i marchi che hanno iniziato a capire come usarli prima degli altri. Sia in passato sia ora. Quanto a cosa mi mancherà, con il motore della 1000cc, al Mugello non arriveremo così tante volte alla fine del rettilineo del traguardo a 360 km/h. Questo è ciò che rende la MotoGP così emozionante. Questo sì che mi mancherà".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Mir: "Sappiamo cos'ho, sappiamo cosa succede e il trattamento da fare per stare meglio"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Germán Garcia Casanova





MotoGP | Mir: "Sappiamo cos'ho, sappiamo cosa succede e il trattamento da fare per stare meglio"



MotoGP



MotoGP



Valencia



50 min



MotoGP | Mir: "Sappiamo cos'ho, sappiamo cosa succede e il trattamento da fare per stare meglio"





MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"



MotoGP



MotoGP



Valencia



16 h



MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"





MotoGP | Marquez: "Come compagno di squadra, Bagnaia è un vero gentiluomo"



MotoGP



MotoGP



Valencia



19 h



MotoGP | Marquez: "Come compagno di squadra, Bagnaia è un vero gentiluomo"

More from

Pedro Acosta





MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"



MotoGP



MotoGP 2 g



MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"





MotoGP | Acosta: "Il Pedro di oggi è più consapevole del perché va veloce"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



7 g



MotoGP | Acosta: "Il Pedro di oggi è più consapevole del perché va veloce"





MotoGP | Acosta: "È presto per pensare di vincere il titolo nel 2027"



MotoGP



MotoGP 10 g



MotoGP | Acosta: "È presto per pensare di vincere il titolo nel 2027"

More from

Red Bull KTM Factory Racing





MotoGP | Bastianini: "Mai avrei pensato di essere felice per una Top10, è servito per maturare"



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Bastianini: "Mai avrei pensato di essere felice per una Top10, è servito per maturare"





MotoGP | Marini: "Con la 850cc la differenza grossa in staccata la faranno le gomme, non il peso"



MotoGP



MotoGP



Valencia



22 h



MotoGP | Marini: "Con la 850cc la differenza grossa in staccata la faranno le gomme, non il peso"





MotoGP | Viñales non ce la fa, Pol Espargaró sulla KTM-Tech3 a Valencia



MotoGP



MotoGP



Valencia



2 g



MotoGP | Viñales non ce la fa, Pol Espargaró sulla KTM-Tech3 a Valencia

Ultime notizie





MotoGP | Acosta: "Non si può paragonare chi ha dieci titoli con chi ha vinto solo una gara"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



10 min



MotoGP | Acosta: "Non si può paragonare chi ha dieci titoli con chi ha vinto solo una gara"





F1 | Haas: l'ala reverse che non ha girato a Las Vegas verrà testata nelle prove libere



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



30 min



F1 | Haas: l'ala reverse che non ha girato a Las Vegas verrà testata nelle prove libere





MotoGP | Mir: "Sappiamo cos'ho, sappiamo cosa succede e il trattamento da fare per stare meglio"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



50 min



MotoGP | Mir: "Sappiamo cos'ho, sappiamo cosa succede e il trattamento da fare per stare meglio"





F1 | Mercedes: lo studio dei cestelli non si ferma mai. L'obiettivo portare le gomme in finestra di temperatura



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



1 h



F1 | Mercedes: lo studio dei cestelli non si ferma mai. L'obiettivo portare le gomme in finestra di temperatura

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti