MotoGP | Acosta: "Non ho mai smesso di crederci e vincere proprio qui è chiudere un cerchio con la KTM"

La sensazione è che sia solo la prima di una lunga serie, ma quella di oggi è una giornata che è destinata a rimanere indelebile nella memoria di Pedro Acosta, perché finalmente è arrivata quella prima vittoria in MotoGP che attendeva da ben 56 GP. E' vero che si era già imposto in una Sprint quest'anno, ma lo "Squalo di Mazarron" voleva il gradino più alto del podio vero e proprio, quello della domenica. A maggior ragione dopo un errore pesante come quello di ieri, quando è caduto nella Sprint a tre giri dal termine mentre era in fuga solitaria.

Come lui stesso ha spiegato appena arrivato al parco chiuso, esserci riuscito proprio in Austria, a casa della KTM, è una vera e propria chiusura del cerchio, anche per restituire qualcosa a quei ragazzi che saluterà alla fine dell'anno per andare a difendere i colori della Ducati. E di fatto è entrato nella storia della Casa di Mattighofen, perché è solo il terzo ad imporsi in sella ad una RC16 dopo Miguel Oliveira e Brad Binder, ma anche perché riporta una vittoria che mancava da quasi quattro anni al marchio austriaco.

"Continuo a ripensare all’ultima volta che ho vinto, in Indonesia in Moto2. La prima vittoria è sempre speciale, è un modo fantastico per chiudere un ciclo con la KTM, davanti a tutti i tifosi austriaci, con le tribune piene di magliette della KTM. Sono molto felice per loro, perché se lo meritano ancora più di me. Sono stati una squadra fantastica: quando ieri ho commesso un errore, mi hanno sostenuto. Aver potuto regalare loro questo risultato oggi è fantastico", ha detto a caldo Acosta, dopo aver stigmatizzato la caduta di ieri nel giro d'onore, simulandola da fermo.

Poi quando è arrivato ai microfoni di DAZN ha continuato a raccontare tutto quello che gli è passato per la testa oggi: "E' passato molto tempo dall’ultima volta in Moto2. E' vero che non ci sono state molte altre occasioni, ma quella di ieri mi ha fatto piuttosto male, soprattutto perché ormai era fatta. Oggi sono caduto nel Warm-Up perché ero nervoso. Perché mi dicevo: 'Non posso combinare un altro pasticcio, non posso, se lo faccio...'".

"Ho anche la fortuna di avere Carmelo Morales al mio fianco. Mi ha detto: 'Sono tre anni che non vinci, non ti succederà nulla se non vinci'. Ma comunque sono felicissimo. La KTM se lo meritava, stanno facendo tutto il possibile pur sapendo che le nostre strade stanno per separarsi. È come chiudere il cerchio", ha aggiunto.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'errore di ieri continuava a ronzargli nella testa, quindi la cosa fondamentale è stata riuscire a mantenere la concentrazione: "Mi sono detto di stare tranquillo, di superare la chicane della curva 2 con calma, senza fretta, e anche la curva 9, dove sono caduto stamattina... Quello di ieri è stato un mio errore dovuto alla perdita di concentrazione, ed era proprio questo che mi stavo ripetendo oggi".

Ormai nel paddock si erano quasi rassegnati all'idea di dover aspettare l'anno prossimo, quando guiderà la Ducati, per la sua prima vittoria, invece è riuscito a lasciare un segno anche con la KTM: "Questo è stato uno dei pochi circuiti in cui la moto si è dimostrata a proprio agio fin dal primo giorno. Sono stato molto veloce già venerdì, ed è quello che continuo a ripetermi dalla pausa estiva: che almeno durante il weekend ci fosse un miglioramento ogni giorno. È vero che sabato, nella FP2, ci siamo un po’ bloccati. Ma alla fine è stata soprattutto una questione di fiducia in noi stessi, di non smettere mai di crederci, e che un giorno sarebbe arrivata. È arrivato nel GP di casa, quindi nel posto migliore".

Volendo trovare un piccolo neo a questa giornata magica, è il fatto che della sua famiglia ci fosse solo la sorella Miriam accanto a lui: "I miei genitori sono a casa. Ci sono gare in cui la tensione sale, e questa è una di quelle. Spesso è meglio venire con meno persone e lasciare che se la godano anche da casa, perché alla fine so come mi comporto, e lo sanno anche loro, quindi spesso è meglio mettere da parte i sentimenti e concentrarsi solo sull’aspetto professionale. Ieri è stato un duro colpo per tutti, anche io ieri sera ci stavo rimuginando a letto, dicendomi: 'Pedro, non combinare di nuovo un pasticcio, finisci la gara, anche solo sul podio, ma finiscila'. Non sempre si presentano occasioni come quella della Sprint, e mi ha fatto molto male mandarla all’aria".

Ora che ha raggiunto il suo obiettivo, Pedro però non ha ancora la pancia piena, perché all'orizzonte ci sono altre piste sulle quali ha fatto bene in passato: "Speriamo di poter ripetere l’impresa, ora entriamo nella fase del campionato in cui io e la KTM siamo solitamente molto veloci. Ci aspettano il Giappone e l’Indonesia, circuiti dove in passato ho ottenuto ottimi risultati. A Motegi sono sempre stato veloce, ma non ho mai portato a termine la gara, l’Australia ci dà più filo da torcere, a Sepang invece me la cavo bene… Ci saranno altre occasioni sporadiche. Vedremo come andranno le Aprilia e le Ducati. Ma per oggi festeggiamo", ha concluso.