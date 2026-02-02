MotoGP | Acosta: "Non ho idea di quando verrà annunciato il mio futuro"

Sebbene il Campionato mondiale di MotoGP stia per iniziare questa settimana, da martedì a giovedì, con il primo test collettivo a Sepang, molti piloti sono ancora in attesa di definire il loro futuro o sono protagonisti delle notizie pubblicate al riguardo. Uno degli esempi più evidenti è quello di Pedro Acosta.

Lo "Squalo di Mazarrón" è stato protagonista, alcuni giorni fa, della presentazione della KTM per il 2026. Una RC16 rinnovata e che si spera sia migliore, con più novità, rispetto al modello precedente. Ma tutto sembra indicare che sia stato l'ultima presentazione con il pilota di Murcia per la Casa di Mattighofen: Acosta, uno dei piloti più quotati della griglia della classe regina, correrà nel team ufficiale Ducati a partire dalla stagione 2027, per formare una "dream team" sensazionale insieme a Marc Marquez, lasciando senza una sella in Rosso Pecco Bagnaia.

Con un'anteprima così intensa a Sepang, era logico che i riflettori fossero puntati sul due volte campione del mondo e che le domande fossero rivolte al suo futuro, in quello che è stato, al suo arrivo in Malesia, il suo primo incontro con i media in una sala stampa, alla quale era presente Motorsport.com.

Acosta ha spiegato di "non avere alcuna idea" su quando verrà annunciato il suo futuro e di volersi concentrare soprattutto sul test, al quale arriva senza aspettative, nonostante gli aggiornamenti sulla moto austriaca siano maggiori dopo la stabilizzazione della sua situazione economica: "Non ho alcuna aspettativa per questo test; voglio salire sulla moto e perdere il minor tempo possibile ai box. Credo che il salto di quest'inverno sia maggiore rispetto a quello dell'anno scorso. Non ho idea di quando verrà annunciato il mio futuro. Voglio concentrarmi sul test", ha esordito.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: KTM Images

Già nel 2025, Acosta è stato protagonista di un bellissimo duello con Maverick Vinales per la leadership della KTM, che si è interrotto quando il pilota di Roses si è infortunato, lasciandolo a guardare o mail al top della forma nella seconda metà della stagione. Il pilota di Murcia spera che la storia si ripeta: "Con Maverick abbiamo avuto un bel duello all'inizio dello scorso anno. Spero che sia ancora davanti, perché è molto veloce e ha molta esperienza. Lui ha dei punti di forza che io non ho, e viceversa".

Per concludere, Acosta ha riconosciuto che "è anche bello che si parli di qualcuno", riferendosi alla questione del suo futuro, che deve ancora essere annunciato. Nel frattempo, stamattina, Aprilia è stata la prima a muovere le sue pedine sul mercato, confermando il rinnovo di Marco Bezzecchi con un contratto pluriennale.