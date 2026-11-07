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MotoGP | Acosta: "Non è normale soffrire di più con la gomma morbida che con la media"
Nonostante le sue aspettative fossero buone, Pedro Acosta dovrà passare dalla Q1 a Lusail dopo un venerdì da incubo nel GP del Qatar di MotoGP.
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 7 nov 2026, 10:00
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Nella giornata di giovedì, Pedro Acosta diceva che le sue aspettative non erano del tutto negative per il Gran Premio del Qatar, tenuto conto che le KTM storicamente lì non sono andate affatto male (a dimostrarlo, la prestazione di Maverick Vinales nella gara lunga del 2025). Ma il venerdì è stato una grande doccia fredda per lo "Squalo di Mazarron".
Il pilota spagnolo dovrà passare dalla Q1, dopo non essere riuscito ad andare oltre il 14° posto nella sessione serale del venerdì. Dopo essere stato quarto al mattino (in condizioni molto diverse da quelle che ci saranno in gara), il murciano non è riuscito a scendere sotto l'1'51"575 sotto alle luci artificiali del tracciato di Lusail, per quanto ci abbia provato fino all'ultimo respiro della sessione.
Così, è riuscito a precedere soltanto Vinales, Iker Lecuona (sostituto di Alex Marquez), Diogo Moreira (rookie) e Jake Dixon (sostituto di Joan Mir). Al termine della giornata, Acosta semplicemente non riusciva a spiegarsi cosa fosse accaduto, con una marcata mancanza di aderenza e con un comportamento insolito degli pneumatici.
"Cercheremo di ribaltare la situazione sabato. Con la gomma media, il giro veloce e il ritmo non sono stati male. Bisognerà capire cosa è successo con la gomma morbida, perché avevo meno ritmo con quella che con la dura. Sapevo che questa sarebbe stata la gara più difficile, ma non mi aspettavo che lo fosse così tanto", ha iniziato a dire ai media, tra cui Motorsport.com, discostandosi da quanto aveva spiegato 24 ore prima.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Bisogna capire perché ho faticato così tanto. Non è normale che soffra di più con la gomma morbida che con la media. Il problema è che mi manca molto grip. Mi sento molto meglio con la gomma media, con dieci giri, che con la morbida", ha proseguito.
Forse, una spiegazione a questa allarmante mancanza di grip è lo stato del circuito di Lusail, che come sempre si è presentato molto sporco per la mancanza di utilizzo, ma Acosta lo ha escluso. "La pista non è male, perché hanno fatto il record della pista al primo giorno", ha sottolineato.
A peggiorare le cose, il venerdì del due volte campione del mondo è stato segnato anche da problemi tecnici sulla sua KTM, visto che la RC16 lo ha lasciato a piedi nella parte finale della FP1. "La moto si è spenta per un problema elettronico", ha precisato in chiusura.
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