MotoGP | Acosta: "Non credo che i piloti KTM siano nervosi per la mia velocità"

Il giovane rookie della GasGas Tech3, che disputa la gara di casa del suo team, ha conquistato la vetta della classifica dei tempi durante le prove del venerdì a Le Mans e ha concluso la giornata con il terzo tempo, battuto solo dalle Ducati di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, primi due sia nel Mondiale 2023 che nella classifica iridata attuale.

Le prestazioni di Pedro Acosta non smettono di stupire, anche se ormai ci ha abituato a farlo, con solo quattro Gran Premi disputati finora.

"Questo venerdì è andato meglio del solito, è la prima volta che sono arrivato in Q2 da solo. E il ritmo era buono. Il test di Jerez mi ha aiutato molto a concentrarci e ad essere più preciso con l'acceleratore, a far arrivare la potenza al pneumatico in modo più fluido, perché prima ero un po' brusco, in un certo senso. Mi sono allenato tutta la settimana concentrandomi su questo aspetto e stiamo facendo dei piccoli passi in avanti. Alla fine, se hai Pol Espargaró e Dani Pedrosa ad aiutarti ed il tecnico che ho io, cosa può andare storto?", si è chiesto.

Durante la sessione abbiamo potuto vedere Acosta spingere al limite, con alcuni salvataggi che ci hanno ricordato il Marc Marquez dei giorni migliori.

"La verità è che due anni fa sono caduto nello stesso punto in cui l'ho salvata, sapevo che c'era un dosso in quel punto, andavo un po' troppo veloce e le condizioni erano un po' fredde per la gomma anteriore media che avevo in quel momento. Me lo aspettavo un po' ed è per questo che l'abbiamo salvata, che era la cosa importante perché non potevo cadere ancora", ha detto riferendosi alla caduta nel Warm-Up di Jerez.

Acosta non si prende tutto il merito di questo tipo di azione, ma lo attribuisce anche alla sua moto, una KTM RC16 vestita di rosso GasGas.

"Abbiamo uno di migliori anteriori sulla griglia della MotoGP e questo ti permette di fare questo tipo di cose, perché siamo stati in grado di farlo alla curva 5 di Jerez sul bagnato, e non è la cosa più comune del mondo. A poco a poco stiamo migliorando le cose che non sono così favorevoli sulla nostra moto, pur mantenendo quelle che vanno bene", ha spiegato.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto de: Marc Fleury

Mentre Acosta si è qualificato direttamente per la Q2, Brad Binder ha subito due cadute nelle prove pomeridiane, più un'altra al mattino, portando ad otto il totale delle sue cadute stagionali, il maggior numero nella categoria, e Jack Miller ha avuto un paio di uscite di pista, anche se ha recuperato con un giro veloce nel finale per chiudere sesto.

Da fuori, la sensazione è che i piloti ufficiali siano un po' nervosi a causa della superiorità mostrata dallo spagnolo.

"Non credo che sia per questo, anche loro vanno farte. Alla fine stiamo andando per la nostra strada, ognuno sta testando delle cose per risolvere il problema delle vibrazioni e oggi pomeriggio, come marchio in generale, decideremo quale strada seguire per questo problema. Come in America alla curva 13, qui a Le Mans, alla curva 8, non dico che sia esagerata, ma si sente parecchio. Vediamo se riusciremo a risolverlo", ha spiegato Acosta.

Come ha detto a Jerez, la KTM soffre, in alcuni punti, di vibrazioni, la stessa cosa di cui si lamentano i piloti Ducati. Motorsport.com ha chiesto a Pedro se la natura del problema è la stessa per entrambi i marchi. "Sì, è la gomma, non è una questione di moto o di sospensioni. È il pneumatico che produce vibrazioni", ha detto.