MotoGP | Acosta non crede a Marquez in KTM: "In Ducati è una telenovela"

La KTM ha annunciato sabato il rinnovo del suo pilota più veloce, più giovane, più promettente e quello che, prima o poi, potrà portarla al livello successivo: quello della lotta per il campionato del mondo. Pedro Acosta ha festeggiato a modo suo, conquistando un podio nella Sprint e lasciandosi alle spalle tutte le altre moto austriache, e ha confermato che il nuovo accordo è "per i prossimi due anni", fino alla fine del 2026.

Questa situazione gli permetterà, anche se pareva che fosse già così, di affrontare con serenità il suo futuro a breve termine e di seguire con curiosità “la telenovela” del mercato dei piloti Ducati.

"Sono felice, ieri mi hanno mostrato la foto di quando ho firmato il mio primo contratto per passare in Moto3 nel 2020, a Valencia, e sembro un bambino. Guardate quanto tempo mi ci è voluto per arrivare lì e quanto velocemente siamo arrivati qui dove siamo ora. È il ritorno a casa, indossare di nuovo l'arancione, era uno degli obiettivi dell'anno se tutto fosse andato come volevamo e desideravamo. Sono felice di portare lì tutta la mia squadra e di vedere tutto il sostegno che ci stanno dando per essere più vicini al vertice. Penso che tutti i loro sforzi e i miei stiano dando i frutti", ha riassunto.

A livello tecnico, il cambiamento non sarà troppo evidente. "Non cambierà molto, a dire il vero. Fin dalla prima gara di quest'anno ho avuto la stessa moto degli ufficiali, lo stesso materiale e le stesse parti, quindi non credo che cambierà molto".

Anche se non sono pochi quelli che sognano che Pedro si unisca a Marc Marquez alla KTM, lo spagnolo sa che farà squadra con Brad Binder. "Sì, sarò con Brad, ha un contratto (fino al 2026)”, ha detto prima che gli venisse suggerita la possibilità Marquez: "Non lo so, non lo so, chiedete a Pit (Beirer, direttore sportivo di KTM)", ha detto. "Non so se sia fuori discussione. Alla fine questa storia della Ducati sembra una telenovela, ogni fine settimana abbiamo una risposta diversa, ma nessuno sa niente", ha scherzato.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing, Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Per quanto mi riguarda, sono contento della squadra che mi ha dato quest'anno, di tutto quello che mi sta dando e di essere passato alla squadra ufficiale per indossare di nuovo l'arancione”, come ha fatto in Moto3 e Moto2 con il team Ajo KTM.

L'attuale felicità di Acosta si riflette nel buon lavoro che sta svolgendo, al punto che vuole continuare con lo stesso staff che ha ora a GasGas. "Tutto il team che Pierer Mobility mi ha dato quest'anno viene con me nella squadra ufficiale. Alla fine, come dico sempre, sono persone in arancione vestite di rosso. Sono più che felice di aver preso la decisione di salire con KTM, felice di continuare con la decisione di fare altri due anni con loro", ha chiuso l'argomento.

Tornando alla gara, Acosta ha conquistato un altro podio in una Sprint nel suo anno d'esordio in MotoGP.

"Abbiamo lavorato tutto il fine settimana sul ritmo, ma in Q2 c'è stata un po' di confusione quando Marc Marquez è caduto, tutti i piloti davanti a me hanno rallentato e questo ci ha privato di una buona qualifica. Ma ci siamo concentrati sull'inizio della Sprint e siamo riusciti ad imporre il ritmo che avevamo", ha spiegato.

In vista della gara di domenica, “il fenomeno” vuole essere più costante nell'uso degli pneumatici.

"Quello che ci ha rallentato un po' oggi sono gli imprevisti. La partenza è stata molto buona, ma non mi aspettavo che l'anteriore si muovesse così tanto e che le pastiglie dei freni si aprissero. Ho deciso di entrare nella prima curva e poi di andare a prenderla. Poi con Binder la moto si è mossa e sono andato lungo con lui. Non appena sono riuscito a passarlo, ho iniziato a ridurre il distacco da Jorge Martin. Quindi, se ci concentriamo sulla partenza e siamo nei primi cinque (lui parte 7° in griglia), la situazione sarà più facile da gestire", ha riassunto lo Squalo di Puerto de Mazarrón.