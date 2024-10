MotoGP | Acosta: "Nessuno è più preparato di Ajo per portare KTM a lottare per il titolo"

Con il passaggio di Acosta dalla GasGas Tech3 alla squadra ufficiale KTM il prossimo anno, lo spagnolo si riunirà con il suo ex team manager Aki Ajo, che lascerà la guida del suo team Ajo Motorsport in Moto2 e Moto3 per dirigere gli sforzi della Casa fi Mattighofen nella classe regina.

Ajo prenderà il posto dell'attuale team manager Francesco Guidotti, che lascerà la squadra alla fine della stagione, nonostante abbia ancora un anno di contratto.

Nel suo percorso verso la MotoGP, Acosta ha corso per Ajo sia in Moto3 che in Moto2, conquistando entrambi i suoi titoli iridati per la squadra del manager finlandese. Dunque, è contento di poter riallacciare i rapporti con lui, anche perché ritiene che sia la persona perfetta per comandare la KTM in MotoGP.

"Sono molto contento, credo che non ci sia nessuno in questo paddock che possa essere più preparato ad affrontare un obiettivo come questo, cioè lottare per il titolo Mondiale della MotoGP", ha detto Acosta a proposito della nomina di Ajo.

"E' sicuramente un personaggio speciale, che mi ha aiutato molto nella mia carriera, e mi piace molto il suo modo di essere diretto. Ne ho parlato con lui oggi pomeriggio e credo che potremo fare bene insieme".

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Concentrandosi su questo fine settimana, Acosta spera in un'altra grande prestazione, dopo il secondo posto ottenuto nel Gran Premio d'Indonesia ed i precedenti della KTM in Giappone. Lo scorso anno, infatti, Brad Binder ha chiuso secondo nella Sprint e nel 2022 aveva ottenuto lo stesso piazzamento nel GP.

"E' vero che questa pista di solito aiuta la nostra moto ed abbiamo visto che la scorsa stagione Brad e Jack (Miller) erano abbastanza competitivi", ha detto. "Speriamo quindi che con i miglioramenti apportati nelle ultime due gare e con il metodo di lavoro che stiamo adottando potremo essere ancora più vicini che a Mandalika".

Il rookie è tornato poi sul secondo posto di Mandalika e sull'attesa che ha seguito la gara, visto che era finito sotto investigazione perché la pressione della sua gomma anteriore era inferiore ai valori minimi imposti dalla Michelin. Successivamente, però, si è capito che c'era stata una perdita d'aria e quindi l'indagine si è conclusa senza penalità per lui.

"Credo di aver festeggiato quel podio più di qualsiasi altra vittoria della mia carriera", ha detto, parlando del momento in cui ha avuto la conferma che il suo secondo posto era salvo. "Quello che mi aveva dato più fastidio era stato festeggiare un podio che avrebbe potuto non essere mio", ha aggiunto poi per spiegare perché invece era parso piuttosto imbronciato durante la cerimonia di premiazione.

"Ma KTM ha combattuto duramente per confermare quel risultato: la temperatura saliva e la pressione scendeva. Hanno controllato prendendo una tinozza d'acqua nella quale aveva fatto il bagno Quartararo e ci hanno messo dentro la ruota", ha rivelato il pilota spagnolo.