MotoGP | Acosta: “Marc non è stato il più veloce, ma il più furbo”

Il caos vissuto domenica nella gara di MotoGP a Misano è stato fruttuoso per alcuni ma ha condizionato molti altri, tra cui Pedro Acosta, caduto poco prima che facesse capolino una timida pioggia che gli ha consentito di poter rientrare fino a due volte per cambiare moto. Nonostante questo, il pilota del team GasGas ha considerato positivo il fine settimana.

“Anche se la gara non è andata bene, questo è stato il gran premio in cui nel complesso sono stato più competitivo. Sono stato sempre tra i primi dieci, in termini di ritmo sono stato costantemente competitivo, quindi non possiamo dire che sia stato un fine settimana negativo, è stato molto positivo”, ha spiegato il rookie.

“Sono caduto e non abbiamo concluso il weekend come volevamo, ma siamo stati competitivi, abbiamo avuto la possibilità di lottare per il podio all’inizio, è stato un buon inizio di gara. Le cose sono migliorate rispetto a sabato, ho avuto una buona partenza, quindi sappiamo già cosa migliorare per la prossima gara”, ha proseguito.

Acosta ha chiuso sesto il sabato e ha detto che una brutta partenza lo ha portato ad avere un gap con i piloti davanti che poi è stato irrecuperabile. Domenica, nei primi giri, lo spagnolo è stato con i piloti di testa fino a quando un contatto con Franco Morbidelli mentre lottavano per il terzo posto gli ha fatto saltare le alette della moto, provocando poi la caduta al giro successivo.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“La partenza aiuta molto, non ho fatto molti metri, ma ho tenuto il buco. Ho studiato la partenza di Bastianini dell’anno scorso e mi ha aiutato. Avevo solo Morbidelli davanti, ho avuto un buon ritmo e sono riuscito a scappare dai piloti dietro di me. Sarebbe valso molto”, ha detto il pilota di Murcia.

“Questo fine settimana siamo stati più vicini a quello di cui abbiamo bisogno sulla moto, questo è positivo. Questa cosa si è tradotta nella velocità che ho avuto fin quando sono caduto. Quando sono riuscito a rientrare con la moto da asciutto ho avuto ancora ritmo. Per quanto mi riguarda, è stato un fine settimana positivo”, ha sottolineato lo spagnolo.

Questa domenica abbiamo visto due gruppi di piloti, quelli che hanno approfittato delle situazioni complicate e quelli che invece sono rimasti intrappolati. Acosta, al momento, non sa il quale gruppo si trova: “Al momento non mi metto in alcun gruppo. Sono caduto e ho visto che arrivavano Jorge Martin e Aleix Espargaro, mi sono messo dietro di loro. Poteva solo andarmi bene, tanto ero già caduto, non poteva andare male. Quando ero con la moto da bagnato, ho lasciato passare un paio di giri affinché mi sistemassero la moto da asciutto e sono tornato a riprenderla”.

Acosta, giovane rookie di KTM, cercherà nei test di questo lunedì di fare un passo in avanti: “Devo ancora guardare quello che devo fare nel test, ci saranno tre o quattro modo nel box e dovremo metterci tutti al lavoro. Al momento sono senza aspettative per questo test”.

Infine, ad Acosta è stata posta una domanda su Marc Marquez, autore di un’altra gara spettacolare che l’ha portato alla vittoria: “Non è stato il più veloce, ma è stato il più furbo. Molte volte non vince il più rapido. La gara è stata anche fatta di scarto, Martin ha bruciato le sue opzioni, Pecco secondo me ha visto che Martin non c’era e ha pensato che perdere cinque punti non fosse un disastro. Ripeto, Marc non è stato il più veloce del fine settimana, ma è stato il più furbo”.