MotoGP | Acosta: "L'abbassatore è rimasto ingaggiato fin dalla partenza, sono caduto cercando di toglierlo"

Pedro Acosta non è riuscito a terminare la Sprint del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP. E questo nonostante il pilota spagnolo, che partiva ottavo sulla griglia di partenza, abbia recuperato posizioni al via e sia arrivato a lottare per la sesta posizione con Jorge Martin, superandosi in un paio di occasioni, mentre inseguiva l'altra Aprilia guidata da Marco Bezzecchi.

Ma la sua avventura è finita a metà gara, a 5 giri dalla fine dei 10 previsti, quando è caduto alla curva 11. Tuttavia, più che a un errore dello "Squalo di Mazarron", l'incidente va attribuito a un nuovo problema di affidabilità della KTM.

Come ha rivelato dopo la gara ai media, tra cui Motorsport.com, Acosta ha dovuto guidare fin dalla partenza con problemi all'abbassatore, che gli è rimasto bloccato. Il murciano ha cercato di sbloccarlo praticamente a ogni curva, finché in uno di questi tentativi è finito a terra senza poter fare altro.

"Quando ci sono problemi di mezzo, sono cose che prima o poi possono succedere. È un peccato, perché abbiamo avuto un problema con l'abbassatore, che mi è rimasto bloccato in basso. E dovevo cercare di sollevarlo ad ogni curva. Finché, in una di quelle, non è andata bene", ha iniziato il #37, che continua a sollecitare la Casa di Mattighofen a migliorare l'affidabilità.

"Queste cose possono succedere. È un peccato, perché dopo che avevo ripassato Jorge Martin, stavo recuperando su Marco Bezzecchi. Il ritmo forse non era incredibile, per lottare per il podio, ma era comunque accettabile per lottare per la Top 5. Peccato buttare via punti così, ma dobbiamo cercare di migliorare i problemi di affidabilità che stiamo avendo".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Successivamente, Acosta ha dato ulteriori dettagli: "L'abbassatore è rimasto bloccato fin dalla partenza. Mi si abbassava in ogni rettilineo, ma il problema è che mi si abbassava anche in ogni curva. Per esempio, quando Martín mi ha superato, e mi si è visto guardare in basso, era per vedere se potevo sbloccarlo in qualche modo, dare uno strattone alla leva o qualunque cosa fosse, perché preferivo non usarlo piuttosto che andare sempre così".

"Quella di oggi è la prima volta che mi succede. Ora bisogna capire perché sia successo. Questo è uno sport meccanico, e queste cose possono succedere. Ma se vogliamo cercare di lottare per qualcosa, anche se siamo lontani, non dovrebbero succedere. Quando non è una cosa è un'altra, mi spiego? Sono caduto oggi, e questa è la conclusione finale. Bisogna continuare ad andare avanti. Credo che, con quello che c'è, stia facendo un buon lavoro, sempre davanti. Mi piacerebbe di più, certo, ma per il momento questo è il massimo a cui possiamo aspirare, raccogliere punti e vedere se a fine anno succede qualcosa", ha proseguito.

Acosta si rammarica di non aver potuto concretizzare un buon risultato, e ha chiara la sua strategia per domenica: "La Top 5 oggi l'avevamo sicura, ma ci manca quello che ci manca sempre, trazione e grip. È vero che ci sta costando un po' avvicinarci alle Aprilia in quinta e sesta marcia, soprattutto. Più che altro perché l'ho visto girando sempre con loro oggi. Mi manca un po' di velocità di punta, quella che mi manca da tutto l'anno, ma non era la cosa peggiore. Domani credo che andremo anche con la gomma media anteriore e posteriore. Sembra che possa arrivare anche la pioggia, quindi vediamo", ha concluso.