MotoGP | Acosta: "La lotta con Martin è stata una perdita di tempo per entrambi"

Pedro Acosta continua a fare cose in sella alla KTM a cui nessun compagno di marca si avvicina. E questo sabato, a Motorland Aragon, è tornato a tirare fuori il massimo dalla RC16, con una più che meritoria quarta posizione dopo una Sprint ricca di azione per lui.

Il pilota murciano non è arrivato a raggiungere il trio di testa, che è sempre stato davanti, ma è riuscito a conquistare la "medaglia di legno" dopo una bella battaglia con Jorge Martin, nella quale ha finito per approfittare del fatto che il campione del mondo 2024 è andato lungo a metà della contesa.

Così, lo "Squalo di Mazarron" è stato capace di guadagnare la posizione e di completare un'altra prestazione eccezionale, in una giornata in cui le altre KTM sono state 14° con Enea Bastianini e 15° con Brad Binder. E questo nonostante, tutto sommato, Acosta abbia commesso alcuni errori che ha definito "stupidi", come ha detto poi nel suo incontro con i media, tra cui Motorsport.com.

"È stata la prima volta in vita mia che ho sbagliato posizione in griglia", ha iniziato a spiegare il #37. "Sono andato in prima fila, perché c'era come un riflesso sul suolo, e vedevo solo la moto che avevo davanti, quindi ho pensato che quella dovesse essere la mia posizione. Però beh, è stata una mia cavolata da quel punto di vista, e ho anche rotto un'aletta della sella salendo sulla moto".

"Avevo la sensazione che, nelle curve veloci, la moto girasse poco. Quindi sono contento da un lato, ma dall'altro ho commesso qualche errore stupido che non posso permettermi", ha proseguito.

Sulla battaglia con Martin, la verità è che l'ha considerata più inutile che altro, per il tempo che entrambi hanno perso: "È stata un po' una perdita di tempo per tutti e due. Credo di avere avuto un buon ritmo con la gomma media, ed era il momento in cui stavo prendendo ritmo per prendere Marco Bezzecchi. E penso che lì ci siamo complicati troppo la vita entrambi. Poi lui è andato lungo, prima lo avevo fatto io, ed è stato un po' un disastro. Avremmo dovuto organizzarci meglio tutti e due. Però sono contento: per quanto si metteva male ieri, abbiamo strappato una seconda fila in griglia e un quarto posto in gara, che avrebbe potuto essere migliore se non avessi commesso piccoli errori".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interpellato di nuovo sul fatto se avesse il ritmo per prendere Bezzecchi, ha indicato: "Forse non per prenderlo e superarlo, ma per restargli più vicino sì. Sono rimasto a 6 decimi. Se mi fossi svegliato e non avessi perso il secondo che ho perso andando lungo prima che Martin mi passasse, sarei stato più vicino. Superarlo sarebbe già stata un'altra cosa".

Detto questo, per domenica il murciano non vuole cantare vittoria troppo presto: "La stessa cosa che ho detto ieri. Dobbiamo vedere che gioco farà Marc con il braccio, vedere come si sveglierà; vedere come stanno Bezzecchi e Martin con la gomma media... E vedere come gestirà la gomma la Ducati. Cambiare lo stile con cui sto guidando, andando più fluido, mi sta facendo bene per gare che saranno complicate con la gomma, come Austria, Indonesia o quelle che arriveranno nella tournée asiatica".

Nelle ultime due settimane, KTM ha ricevuto il via libera per aprire i suoi motori, inizialmente sigillati per regolamento, per risolvere problemi di affidabilità che tenevano le unità un po' limitate in termini di potenza. Alla prima gara, si è verificata la circostanza che Acosta si è visto difendersi meglio del solito in rettilineo contro l'Aprilia di Raul Fernandez.

Tuttavia, il due volte campione ha voluto sminuire tale circostanza: "Me la sono anche giocata con un'Aprilia che non è ufficiale, bisogna vedere come stavano gli altri. Però dobbiamo essere contenti perché non siamo venuti a questa gara per cercare prestazione dal motore, ma per verificare che tutto funzionasse bene. Da qui in poi, poco a poco, se si potrà cercare qualcosa in più lo si cercherà, ma purché non rompiamo nulla e possiamo finire tutte le gare", ha concluso.