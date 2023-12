Acosta: "In MotoGP ho sempre 20 persone attorno per ascoltarmi!"

La nuova stagione della MotoGP presenta molte novità. Su tutte spicca il debutto di Marc Marquez su una Ducati satellite dopo undici stagioni con il team ufficiale Honda. Ma genera grande interesse anche l'arrivo di un pilota della qualità e del talento di Alex Rins in una Yamaha in difficoltà, da cui Franco Morbidelli è partito per salire su una Ducati factory del Prima Pramac Racing.

L'arrivo di Luca Marini alla Honda, o quello di Johann Zarco al Team LCR... Ma se c'è un'attrazione davvero speciale nella MotoGP della prossima stagione, non è altro che il debutto del giovane Pedro Acosta, che a soli 19 anni arriva nella classe regina pronto a sfidare il mondo.

Meno di tre anni fa, il 28 marzo 2021, Acosta ha fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo, ottenendo il secondo posto nel GP del Qatar. Dopo aver vinto il titolo della Moto3 al primo anno e quello della Moto2 al secondo, a soli 1.079 giorni dal suo ingresso nel Motomondiale, meno di tre anni dopo, lo spagnolo debutterà in MotoGP il 10 marzo 2024, sempre a Losail.

Molti ritengono che, al suo primo anno, sarà in grado di lottare per una vittoria che, in caso di successo, lo renderebbe il più giovane pilota di sempre a riuscirci.

L'attuale livello dei piloti della classe regina, insieme al livello ed al numero di piloti Ducati in pista, complicano un obiettivo che non è nemmeno nei piani del pilota. "È stupido parlare di vittorie o di lotta per il titolo quando sono salito in moto solo per un giorno", ha detto dopo il test di Valencia.

Il test è stato il primo contatto dello spagnolo con un prototipo della MotoGP. "Sono stato molto contento del mio primo contatto con la categoria, per tutto. Dalla prima foto scattata alle nove del mattino alla caduta alle cinque del pomeriggio. Sono stato contento dell'intera giornata", ha dichiarato Acosta, soddisfatto della sua prima esperienza in sella ad una MotoGP.

Nel novembre del 2022 KTM aveva "premiato" Acosta con un test, insieme a Dani Pedrosa, a Jerez. Test che, alla fine, non si è potuto svolgere a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Valencia è stata quindi, sulla carta, la prima occasione per lo spagnolo di guidare un prototipo della MotoGP, anche se non è stato nulla di legato alla moto a catturare la sua attenzione.

"La cosa che mi ha sorpreso di più non è stata la moto in sé, ma il numero di persone intorno a me nel box. Vengo da un grande team di Moto2, ma nel box c'erano cinque persone. Qui, ogni volta che scendevo dalla moto, avevo 20 o 30 persone intorno a me, che ascoltavano quello che dicevo".

"E forse dieci di queste venti persone ti davano solo consigli per renderti la vita più facile. Perché è vero che la moto corre, corre molto. Arriva un momento in cui devi mettere l'abbassatore, toglierlo, frenare, affrontare la curva... all'inizio era un po' una palla", ha scherzato il ragazzo di Puerto de Mazarrón.

Acosta, che l'anno scorso, alla sua seconda stagione in Moto2, aveva già lavorato sul suo fisico per guadagnare forza e massa, ha detto che quest'inverno investirà tempo e sforzi "sul rafforzamento della parte superiore del corpo, perché la MotoGP è molto fisica e bisogna muoverla con forza", ha spiegato. "L'anno scorso ho guadagnato forza e massa, ma accanto a questi ragazzi sembro magro", ha detto riferendosi ai suoi nuovi rivali nella classe regina.