MotoGP | Acosta: "La caduta fa male, avevo la moto per vincere"

Sebbene le qualità dello spagnolo siano note da tempo, probabilmente nessuno avrebbe potuto prevedere il livello che Pedro Acosta è stato in grado di mostrare al suo primo anno in MotoGP. Dopo le prime cinque gare, lo spagnolo è già riuscito a salire sul podio due volte (Portogallo e Texas), risultati che confermano la sua competitività. Il rookie della GasGas Tech3 è sesto nella classifica del Mondiale, dove è primo tra i piloti del gruppo KTM, con sei lunghezze di vantaggio su Brad Binder, che è settimo e che questo fine settimana ha pagato il nervosismo di lottare contro il "fenomeno" murciano.

Oltre ad essere veloce, Acosta è costante e ha una notevole capacità di recupero. Una qualità che, però, non ha potuto sfruttare questa domenica in Francia, dove il suo team è riuscito a ribaltare la sua GasGas per dare alla rivelazione della stagione un prototipo con cui aspirare al bottino pieno.

Quinto dietro a Fabio Di Giannantonio al secondo giro, Acosta ha cercato di superare il pilota romano, che a sua volta cercava di liberarsi di Aleix Espargaro. Alla staccata della curva 8, la differenza tra la sua velocità e quella dei due piloti che lo precedevano lo ha indotto a frenare per evitare di combinare un pasticcio, anche a costo di finire a terra. E questo gli è costato il primo ritiro nella classe regina, ma il terzo negli ultimi quattro anni a Le Mans.

"È diventata una tradizione fare uno zero a Le Mans. Ma è anche vero che, da qui in poi, di solito le cose vanno meglio", ha detto Acosta, che non ha voluto dare troppa importanza alle cause dell'incidente.

"Aleix e Diggia stavano lottando davanti a me, erano un po' più lenti. Hanno frenato prima di me in quella curva e sono caduto perché non volevo distruggere la gara di nessuno", ha detto il numero 31, frustrato per aver perso l'occasione di fare qualcosa di importante.

"Siamo competitivi, più o meno veloci in ogni situazione. Ma questa caduta fa molto male perché avevo una moto per vincere", ha detto il giovane di Puerto de Mazarrón.

"Potevano succedere molte cose, ma mi vedevo nel gruppo di Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Era una giornata in cui essere competitivi, la velocità c'era", ha detto Acosta, che, nonostante questo evidente scivolone, ritiene di essere ancora in ascesa: "C'è ancora molto da imparare, abbiamo molta fiducia, ma non ancora quella che vogliamo avere", ha concluso.