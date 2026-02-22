MotoGP | Acosta: "KTM promettente, ma Ducati e Aprilia fanno paura!"

Pedro Acosta ha chiuso i test pre-stagionali di MotoGP con una serie di 13 giri consecutivi sulla sua KTM senza riuscire a scendere sotto l'1'30", cosa che gli ha fatto notare come i rivali siano molto più avanti.

Non è stato un gran finale per il pilota della KTM, che nella prima sessione mattutina era riuscito a dimostrarsi più veloce, fermando il cronometro sull'1'29"021, il quinto miglior tempo della sessione e il sesto dell'intera giornata, ma terminando 18° nel pomeriggio.

"Non è andata male. Sono contento dei giri che abbiamo fatto nella sessione mattutina, in cui sono finito tra i primi cinque, che è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Nel pomeriggio ho lavorato di più sul passo gara", ha detto il pilota di Murcia.

In quest'ultima parte, c'è meno entusiasmo: dopo aver montato tutti i pezzi insieme ed aver provato una simulazione di gara, Acosta ha completato una serie di giri arrivando al massimo ad un 1'31", lontano dal ritmo mostrato da Marco Bezzecchi.

La conclusione, in attesa di analisi più approfondite, è che la differenza con la Ducati rimane la medesima, se non è addirittura aumentata, e che l'Aprilia ha staccato le KTM.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Le Ducati e le Aprilia fanno paura, ma quello che abbiamo visto è promettente", ha detto, tuttavia, in riferimento al miglioramento della RC16 che guiderà quest'anno, l'ultimo per lui con la Casa austriaca.

"Sto andando nella direzione di sviluppo che mi rende più veloce. Quello che è chiaro è che siamo più veloci rispetto all'anno scorso".

"Sono contento di quel che abbiamo fatto, il box sta lavorando molto bene. Si può non essere contenti se non si migliora, ma non si può non esserlo se sono gli altri a migliorare di più", ha continuato nella sua riflessione.

Uno degli aspetti positivi per il pilota murciano è che, né nei test di Sepang di due settimane fa, né questo fine settimana, ha perso il controllo della sua KTM.

"Non sono caduto in tutta la pre-stagione e questo mi soddisfa", in riferimento alle numerose cadute degli ultimi due anni.

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram