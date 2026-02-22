Vai al contenuto principale

Intervista
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Acosta: "KTM promettente, ma Ducati e Aprilia fanno paura!"

Pur riconoscendo i miglioramenti fatti con la squadra austriaca sulla RC16, lo spagnolo riconosce l'enorme crescita degli avversari, notando in particolare la Casa di Noale in grande spolvero. L'aspetto positivo è stato anche il non cadere durante tutti i test.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta ha chiuso i test pre-stagionali di MotoGP con una serie di 13 giri consecutivi sulla sua KTM senza riuscire a scendere sotto l'1'30", cosa che gli ha fatto notare come i rivali siano molto più avanti.

Non è stato un gran finale per il pilota della KTM, che nella prima sessione mattutina era riuscito a dimostrarsi più veloce, fermando il cronometro sull'1'29"021, il quinto miglior tempo della sessione e il sesto dell'intera giornata, ma terminando 18° nel pomeriggio.

"Non è andata male. Sono contento dei giri che abbiamo fatto nella sessione mattutina, in cui sono finito tra i primi cinque, che è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Nel pomeriggio ho lavorato di più sul passo gara", ha detto il pilota di Murcia.

In quest'ultima parte, c'è meno entusiasmo: dopo aver montato tutti i pezzi insieme ed aver provato una simulazione di gara, Acosta ha completato una serie di giri arrivando al massimo ad un 1'31", lontano dal ritmo mostrato da Marco Bezzecchi.

La conclusione, in attesa di analisi più approfondite, è che la differenza con la Ducati rimane la medesima, se non è addirittura aumentata, e che l'Aprilia ha staccato le KTM.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Le Ducati e le Aprilia fanno paura, ma quello che abbiamo visto è promettente", ha detto, tuttavia, in riferimento al miglioramento della RC16 che guiderà quest'anno, l'ultimo per lui con la Casa austriaca.

"Sto andando nella direzione di sviluppo che mi rende più veloce. Quello che è chiaro è che siamo più veloci rispetto all'anno scorso".

"Sono contento di quel che abbiamo fatto, il box sta lavorando molto bene. Si può non essere contenti se non si migliora, ma non si può non esserlo se sono gli altri a migliorare di più", ha continuato nella sua riflessione.

Uno degli aspetti positivi per il pilota murciano è che, né nei test di Sepang di due settimane fa, né questo fine settimana, ha perso il controllo della sua KTM.

"Non sono caduto in tutta la pre-stagione e questo mi soddisfa", in riferimento alle numerose cadute degli ultimi due anni.

Fotogallery MotoGP | La giornata conclusiva dei test di Buriram

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Joan Mir, Honda HRC

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Luca Marini, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Michele Pirro, Gresini Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Joan Mir, Honda HRC

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Michele Pirro, Gresini Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Marquez, Gresini Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Joan Mir, Honda HRC

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Joan Mir, Honda HRC

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jack Miller, Pramac Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing