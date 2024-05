MotoGP | Acosta: "Jerez è stata una botta di realtà per tutti in KTM"

Il weekend del Gran Premio di Spagna non è andato come ci si sarebbe aspettati per Pedro Acosta, che dopo i podi di Portimao e Austin, si è dovuto accontentare di quello nella Sprint del sabato, concludendo la gara di domenica al decimo posto, la sua posizione più bassa della stagione, probabilmente a causa di una pesante caduta nel warm-up del mattino.

Se per il pilota della GasGas Tech3 le aspettative erano diverse, per i suoi compagni di squadra in KTM le cose sono andate anche peggio, soprattutto se facciamo un confronto con la scorsa stagione in questa stessa tappa.

Nel test di lunedì, sempre a Jerez, Acosta è stato vittima di un'altra caduta che ha interrotto il suo programma di lavoro con un nuovo pacchetto aerodinamico che ha potuto provare per meno giri del previsto. KTM aveva portato a Jerez due carenature e due cupolini, uno montato da Brad Binder e l'altro da Acosta, ma l'incidente ha distrutto i pezzi.

"Non era nei piani (cadere), non è stato affatto positivo. È stato allora che la nostra giornata è andata storta. Ha scombussolato i nostri piani ed abbiamo dovuto aspettare la fine della giornata per testare le carenature, perché ce n'erano solo due. Quella rimasta sana era di Brad, quindi abbiamo dovuto aspettare tutto il giorno finché non siamo riusciti a montarla alla fine della giornata, sbilanciando completamente il piano di lavoro", ha spiegato lo spagnolo al termine della giornata.

"L'idea era di fare uno o due run, al terzo, montare le nuove carenature e girare con queste per la maggior parte della giornata, per poi lavorare sulla regolazione della moto per me. Non avendo le carenature, ho dedicato più tempo a quest'ultimo aspetto che al primo. Quindi avremmo usato di più la mattinata per testare queste parti quando le condizioni erano migliori, senza tanto vento. Ma il test ci ha aiutato a capire in che direzione sta andando la moto".

KTM è arrivata a Jerez con aspettative troppo alte

Nel 2023, Binder ha vinto la Sprint e si è piazzato secondo nella gara lunga; Miller è salito sul podio (3°) e Pedrosa è arrivato rispettivamente 7° e 6° come wildcard. Ciò ha aumentato le aspettative della KTM per questa stagione, con il sudafricano che ha concluso la gara al 6° posto, Acosta al 10° e gli altri che sono caduti. Nella Sprint invece è stato confermato il doppio podio con i due spagnoli.

"In generale, parlo del marchio, non solo di me, penso che siamo venuti con troppe aspettative di fare molto bene qui. E bisogna capire che non siamo gli unici a migliorare, anche gli altri marchi stanno migliorando. Credo che quest'eccessiva aspettativa ci farà bene, quest'anno, per prendercela con calma nelle gare che sono andate bene l'anno scorso e vedere cosa succede dall'inizio. Siamo arrivati tutti con troppe illusioni", ha detto prima di fare una sfumatura, visto che il pilota GasGas è stato condizionato anche da una cattiva posizione in griglia (10°).

"Non direi che è stato un weekend negativo. Se fossi riuscito a finire il giro di qualifica (e a partire più avanti), la gara sarebbe stata molto diversa".

Aspettative interne alla KTM, non esterne, che sono state potenti, come la ripetuta previsione di Jorge Lorenzo, che scommetteva che Acosta avrebbe vinto a Jerez.

"Non mi interessano le aspettative della gente, ho smesso da tempo di ascoltare i rumori esterni e le parole di persone come Lorenzo, che ovviamente se ne intendono di moto, ma qui nessuno sa cosa succederà finché non si taglia il traguardo. Si può anche essere in testa per tutti i giri di una gara e cadere o essere sorpassati all'ultima curva, quindi i pronostici servono a poco. Non mi interessa questo aspetto. Sto parlando delle aspettative del marchio, i risultati dell'anno scorso sono stati un weekend che KTM non aveva mai visto prima e che ci ha portato, tutti noi, a immaginare un Gran Premio con aspettative troppo alte".

"Credo che questa botta di realtà per il marchio ci permetterà di mettere i piedi per terra per il weekend di Misano, ad esempio, dove l'anno scorso Binder e Pedrosa hanno fatto molto bene e quest'anno saremo più rilassati".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Un fine settimana di lezioni per Acosta

Anche se le cose non sono andate come il ragazzo di Puerto de Mazarrón avrebbe voluto, il fine settimana gli ha insegnato alcune lezioni.

"Direi che è stato un fine settimana in cui abbiamo imparato molte cose. Siamo stati competitivi fino alla Q2 di sabato, nella Sprint eravamo competitivi perché il ritmo era buono, a parte il fatto che molti sono caduti, perché anche se fossi arrivato quinto (è arrivato secondo), il ritmo era molto buono. Le cose si sono complicate molto con la caduta nel warm-up che ci ha costretto a iniziare la gara con una moto che non avevamo usato per tutto il weekend, tutto in fretta e furia".

A 19 anni e con una testa che sembra già quella di un pilota ben più esperto, Acosta ha ben chiaro che si impara dai propri errori.

"Abbiamo imparato che è meglio finire un giro in qualifica, anche se si arriva sesti invece che quarti, piuttosto che rischiare un incidente e partire molto indietro. E abbiamo imparato che dobbiamo andare un po' più piano nel warm-up di domenica mattina: non è la cosa migliore prendere una batosta del genere prima della gara".

Domenica, Acosta ha detto che si impara di più lottando nelle retrovie che con una gara in testa, come ad Austin.

"Ovviamente il modo migliore e più efficace per imparare è combattere con i migliori, che di solito sono davanti. Ma a volte si imparano lezioni anche da cose non proprio positive. Devi sapere come spingere nei momenti giusti e quando puoi rischiare e quando no. La caduta sarebbe arrivata prima o poi, perché avevo risparmiato molto tempo. La caduta sarebbe arrivata prima o poi, ma ora sappiamo che a volte bisogna calmarsi un po'".

Al pilota della GasGas sono state ricordate anche le parole di Jack Miller, che ha detto: "Non c'è niente di meglio che correre dietro a Pedro".

"Non penso a queste cose, avevo cose più importanti a cui pensare questo fine settimana. È bello sentirsi dire cose del genere, ma soprattutto mi piace vedere come tutti i piloti KTM spingano verso lo stesso obiettivo comune. È stato molto bello far conoscere il livello ed il potenziale del marchio e che, a poco a poco, tutte le moto del gruppo sono in testa", ha concluso Acosta, un rookie che stupisce per la sua guida e, soprattutto, per la sua parlantina.