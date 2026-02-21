Vai al contenuto principale

Intervista
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Acosta: "In Thailandia soffriremo, bisogna migliorare molto per lottare per vincere"

Lo spagnolo non ha provato l'assalto al primato nel primo giorno di test a Buriram, ma con una KTM che è un cantiere aperto e ha tante cose da provare, sarà difficile riuscire a contrastare Ducati e Aprilia nella gara della settimana prossima.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta prevede che la KTM soffrirà in Thailandia dopo la prima giornata di test che la MotoGP ha svolto a Buriram, nella quale ha concluso al 14° posto, pur non avendo cercato di ottenere un tempo da primato.

A meno di una settimana dall'inizio della stagione 2026, previsto per venerdì prossimo, lo "Squalo di Mazarron" a Sepang si era mostrato mediamente soddisfatto, notando un miglioramento della KTM, ma a quanto pare è ancora in attesa di confermare la questione in quel del Chang International Circuit.

"Dobbiamo fare dei confronti: abbiamo provato diverse cose a Sepang e dobbiamo vedere come funzionano qui, decidere quale carena utilizzare per l'inizio della stagione, scegliere tra due diversi forcelloni, due telai, e valutare una sella che fa parte del nuovo pacchetto aerodinamico", ha spiegato sabato Nicholas Goyon, direttore del team Tech3, la squadra satellite della Casa di Mattighofen, che riceve materiale ufficiale.

In questa situazione, Acosta ha chiuso il primo giorno di prove in Thailandia con un 1'29"850, grazie al quale si è classificato 14° a 588 millesimi dal miglior tempo, ottenuto da Alex Márquez.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Parlando coi media, tra cui Motorsport.com, il pilota di Murcia ha spiegato di non aver spinto al massimo, come invece aveva fatto in precedenza.

"Abbiamo fatto molti giri, simulando la gara, solo alcuni per tentate il giro veloce. Ci proveremo domani, perché avere ritmo non serve a nulla se parti dalla terza fila della griglia. In cinque giorni di test non ho fatto un tentativo di giro veloce", ha esordito Acosta, anticipando già che KTM soffrirà nel GP di Thailandia.

"Su questo circuito soffriremo, non c'è dubbio. Se usciremo da qui nella top 5, potremo essere soddisfatti. Se la moto fosse molto migliore rispetto all'anno scorso dovremmo lottare per vincere; è leggermente migliorata, ma ci sono due marchi davanti a tutti. La Ducati non ha rivali, e l'Aprilia ha ripreso da dove aveva lasciato l'anno scorso".

