MotoGP | Acosta: "Il sorpasso a Marc? Lui l'ha fatto con Rossi, ora l'ho fatto io"

Pedro Acosta continua ad avere un impatto sulla società spagnola e soprattutto sugli appassionati di motociclismo. Il pilota di Murcia stupisce per il suo modo di essere naturale e spontaneo e, naturalmente, per i risultati che ottiene in pista. Il campione della Moto3 nel 2021 e della Moto2 nel 2023 sta superando molte delle aspettative riposte su di lui, che erano già alte, al suo arrivo in MotoGP.

Se in Qatar aveva già fatto parlare di sé prima che l'inesperienza e il cedimento delle gomme gli giocassero un brutto scherzo, nel GP del Portogallo, a Portimao, è riuscito a fare un notevole passo avanti in termini di maturità. Ha lasciato due immagini da ricordare, il sorpasso sull'otto volte campione del mondo Marc Marquez e quello sul due volte campione in carica della classe regina Pecco Bagnaia, prima di beneficiare di un problema tecnico accusato dall'Aprilia di Maverick Vinales, che gli ha consegnato il suo primo podio in MotoGP su un piatto d'argento.

Così, prima di partire per Austin per il prossimo Gran Premio delle Americhe, Acosta ha avuto l'opportunità di fermarsi a riflettere sul suo momento attuale questo mercoledì nel famoso programma di Pablo Motos "El Hormiguero", su Antena 3. La visita dello "Squalo di Mazarrón" ha reso il programma il contenuto non giornalistico più visto della giornata, con 2.107.000 di telespettatori, pari al 15,8% di share, oltre ad essere stato visto in qualche momento da 4.371.000 persone.

Uno degli argomenti principali trattati dallo spagnolo è stato il sorpasso su Marquez a Portimao. Acosta ha paragonato i loro incontri in pista a quelli che il pilota di Cervera ha avuto in passato con Valentino Rossi. Un paragone che lo stesso Marc ha fatto di recente. Questo è servito a rivendicare Pedro come uno che arriva a mettere i puntini sulle i in MotoGP: "Sembra più facile in TV di come l'ho vissuto io. Lui l'ha fatto con Rossi e ora l'ho fatto io. Devi essere la mosca che rompe le palle. Sporgere la testa e fare un po' di casino. È stato bello".

Il numero 31 ha anche spiegato che vuole godersi il momento, mentre si guarda indietro e vede quanto è cambiato e anche quanto ha sofferto, come nel 2022: "Spero che tutto sia bello come adesso. Mi diverto e vengo pagato per quello che faccio, quindi cosa voglio di più! Vedo quanto sono cambiato da quando sono al Mondiale: sono arrivato quando avevo 16 anni e ora ne ho quasi 20, sono cambiato un po'. Il primo anno è andato molto bene, il terzo è andato molto bene, ma il secondo anno è stato duro, è stato difficile all'inizio, e penso che ora sono un pilota diverso rispetto a quello che ero quando ho iniziato. Se non avessi imparato e non fossi maturato, a quest'ora sarei già stato cacciato dal Mondiale, perché il ritmo con cui rompevo le moto non era normale".

Acosta ha anche parlato del suo debutto in Qatar e dei cambiamenti che sta vedendo nella MotoGP. Uno di questi è rappresentato dalle Sprint. Ha spiegato: "La gara lunga in Qatar è stata la prima vera gara che ho fatto, perché la Sprint del sabato è una 'pachanga' per posizionarsi per la domenica. Quindi, sono arrivato in griglia, mi sono tolto il casco, mi hanno avvicinato e mi hanno detto: 'Dai il massimo'. E io ho dato il massimo".

Infine, il pilota della GasGas Tech3, che ha ringraziato la sua famiglia per tutti i sacrifici fatti per portare avanti la sua carriera sportiva, ha raccontato alcuni aneddoti, come quello di quando ha messo in vendita i suoi pantaloni: "Ho un ego molto grande e cerco cose su di me su Google. Un giorno mi è venuto in mente di guardare su Wallapop per vedere cosa vendeva Pedro Acosta, e ho visto che c'erano stivali, slider, guanti e cose che non erano mie, ma che dicevano di esserlo. Così mi sono stancato e ho pensato di prenderli in giro vendendo i miei pantaloni usati, usati ma buoni, di Victoria", ha spiegato.