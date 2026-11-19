Ultime notizie

MotoGP Portogallo

MotoGP | Acosta: "Il Pedro di oggi è più consapevole del perché va veloce"

Nella sua penultima gara come pilota KTM, Pedro Acosta riflette sul cambiamento che ha vissuto da quel primo podio conquistato a Portimao, nel suo secondo Gran Premio in MotoGP.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 19 nov 2026, 16:33

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Pedro Acosta ha fatto irruzione come un tuono nella classe regina del Motomondiale, da campione del mondo di Moto2 e con una prima gara, in Qatar, in cui osò persino superare Marc Marquez, per quanto il catalano gli avesse poi restituito la manovra, lasciandolo fuori dal podio. Fu nell'appuntamento successivo, proprio in Portogallo, che il murciano assaporò la gioia del podio.

Quasi tre anni dopo, Acosta affronta quello che sarà il suo ultimo impegno indossando la tuta del Red Bull KTM Factory Racing, prima di fare il salto, tra poco più di dieci giorni, sulla Ducati del team ufficiale. Per questo fine settimana, il pilota di Puerto de Mazarron confida di poter trarre vantaggio da un circuito che gli si è adattato subito, e in cui si trova a suo agio, come è stato chiaro anche con il podio conquistato l'anno scorso.

Con le due Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi nella bagarre per un titolo che Marc Marquez ha praticamente in tasca, Acosta spera di poter mostrare ancora una volta lo slancio di questa seconda metà di stagione, in cui è cresciuto fino a piazzarsi quarto nella classifica generale, a 48 punti da Bezzecchi, il terzo.

"Restiamo in lotta per il terzo posto, anche se siamo un po' lontani in termini di punti. È un campionato molto esigente in cui si possono commettere errori", ha commentato lo spagnolo, questo giovedì, già dal circuito dell'Algarve, uno scenario che gli riporta alla mente molti ricordi, e molto belli, per quanto il pilota che qui inaugurò il suo conto dei podi nella classe regina abbia piuttosto poco a che vedere con quello attuale.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Questo è un circuito che mi è entrato dentro molto in fretta, e in cui ho trovato presto il modo di andare veloce. Il Pedro di adesso è più consapevole del perché va veloce. Quando arrivai in MotoGP, le cose mi venivano senza pensarci. Quello era un Pedro molto contento di arrivare. E questo Pedro è molto contento di andarsene", ha aggiunto il #37, probabilmente in riferimento al suo periodo in KTM, che gli lascia più frustrazione che soddisfazioni: "Voglio chiudere questa tappa nel miglior modo possibile, e lunedì si passa ad altro".

Sulla risoluzione del titolo, il nuovo compagno di Marquez per il 2027 crede che il pilota di Cervera sarà incoronato domenica, dato che per farlo sabato dovrebbe assumersi certi rischi che probabilmente non gli converrebbero. "Siamo in molti a giocarci un buon risultato, e Marc si gioca qualcosa di molto più grande, troppo per rischiare troppo pur di vincere un giorno o un altro", ha detto.

Tra meno di due settimane, Acosta si trasferirà dal box della KTM a quello della Ducati. Concretamente, al posto che questo fine settimana occupa Iker Lecuona, sostituto di Pecco Bagnaia, che continua a recuperare dall'intervento chirurgico che gli è stato praticato al piede, dopo l'incidente subito nella Sprint di Lusail.

Interrogato sul delicato ruolo di Lecuona, Acosta non ha esitato a fare i complimenti al rivale. "Credo che Lecuona sarà il prossimo a raccogliere il testimone da Bulega e Toprak, nel Mondiale SBK. Credo che sia uno dei pochi ad avere il talento per tornare in MotoGP e fare bene", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Morbidelli: "Ho letto il libro di Valentino Rossi in cinque giorni, è una storia fantastica"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rubén Carballo Rosa





MotoGP | Test Valencia: l'inizio dell'era delle 850cc sarà aperto al pubblico



MotoGP



MotoGP



Valencia



4 g



MotoGP | Test Valencia: l'inizio dell'era delle 850cc sarà aperto al pubblico





MotoGP | Rivola: "Quello che ha fatto Martin in Qatar è un miracolo"



MotoGP



MotoGP



Qatar



7 g



MotoGP | Rivola: "Quello che ha fatto Martin in Qatar è un miracolo"





MotoGP | Marquez ad un passo dal titolo e Bagnaia KO: un Qatar a due facce in "Inside Ducati"



MotoGP



MotoGP



Qatar



8 g



MotoGP | Marquez ad un passo dal titolo e Bagnaia KO: un Qatar a due facce in "Inside Ducati"

More from

Pedro Acosta





MotoGP | Acosta: "È presto per pensare di vincere il titolo nel 2027"



MotoGP



MotoGP 3 g



MotoGP | Acosta: "È presto per pensare di vincere il titolo nel 2027"





MotoGP | I numeri che rivelano come le Sprint abbiano ribaltato la lotta per il titolo



MotoGP



MotoGP



Qatar



4 g



MotoGP | I numeri che rivelano come le Sprint abbiano ribaltato la lotta per il titolo





MotoGP | La Desmosedici GP 2027 850 sarà presentata il 18 gennaio a Madonna di Campiglio



MotoGP



MotoGP 7 g



MotoGP | La Desmosedici GP 2027 850 sarà presentata il 18 gennaio a Madonna di Campiglio

More from

Red Bull KTM Factory Racing





Vinales valuta di diventare un sostituto 'freelance': "Voglio continuare in MotoGP"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



2 h



Vinales valuta di diventare un sostituto 'freelance': "Voglio continuare in MotoGP"





Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici



MotoGP



MotoGP



Qatar



7 g



Superato il Gran Premio del Qatar di MotoGP, ora è il momento di curarne le cicatrici





MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"



MotoGP



MotoGP



Qatar



10 g



MotoGP | Ezpeleta: "Il rumore che si è creato intorno al Qatar ci ha esposti in modo inutile"

Ultime notizie





MotoGP | Acosta: "Il Pedro di oggi è più consapevole del perché va veloce"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



3 min



MotoGP | Acosta: "Il Pedro di oggi è più consapevole del perché va veloce"





F1 | Motori V8: la scelta per il 2030 è fatta, ma ci sono tanti dettagli che devono ancora essere decisi



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



21 min



F1 | Motori V8: la scelta per il 2030 è fatta, ma ci sono tanti dettagli che devono ancora essere decisi





MotoGP | Morbidelli: "Ho letto il libro di Valentino Rossi in cinque giorni, è una storia fantastica"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



39 min



MotoGP | Morbidelli: "Ho letto il libro di Valentino Rossi in cinque giorni, è una storia fantastica"





MotoGP | Di Giannantonio: "Non volevo dare lezioni a Marc, non sono nella posizione di darle a nessuno"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



58 min



MotoGP | Di Giannantonio: "Non volevo dare lezioni a Marc, non sono nella posizione di darle a nessuno"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti