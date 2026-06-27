MotoGP | Acosta: "Ho chiuso 3°, ma con questa moto non sono nemmeno in grado di lottare per la Top 5"

Con il suo futuro in Ducati definito e persino annunciato, Pedro Acosta continua ad essere la principale carta della KTM in un campionato in cui il ragazzo sta ancora cercando la sua prima vittoria nella classe regina. Se ci si basa sulla sua testimonianza di questo venerdì, quell’atteso trionfo difficilmente arriverà ad Assen, uno dei tracciati più veloci del calendario, e dove gli scossoni che, almeno per il momento, gli dà la RC16 fanno sì che abbassi qualsiasi aspettativa possa generare il risultato della prima giornata di prove.

Il murciano ha chiuso con il terzo tempo grazie ad un ultimo giro veloce riuscito alla perfezione, in scia a Pecco Bagnaia, che lo ha piazzato a meno di due decimi dal crono che ha portato Marco Bezzecchi in cima agli schermi. "Anche se ho chiuso terzo, non sono nemmeno in grado di lottare per la top 5", ha sentenziato Acosta, che, a suo dire, dipende dall’abilità della KTM nel trovare la formula per stabilizzare il prototipo che guida.

"È vero che il ritmo all’inizio della sessione è stato abbastanza buono, ma mi sono ritrovato con una moto molto instabile nel secondo settore e nel quarto, che è dove perdiamo di più rispetto agli altri. Quando la moto si muove così tanto, nemmeno chiudendo il gas le cose tornano al loro posto", ha analizzato il pilota di Mazarron.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La bandiera rossa provocata dall’incidente di Alex Marquez ha fatto sì che la Direzione Gara neutralizzasse la sessione a tre minuti dalla fine. Bagnaia, al quale era stato cancellato il giro che gli avrebbe permesso di evitare di dover passare dalla Q1, non ha avuto altra scelta che uscire al massimo per guadagnarsi il passaggio. Consapevole di ciò, Acosta si è messo dietro di lui e poi lo ha ringraziato per il riferimento che l’italiano gli ha dato. "Pecco era l’unica ruota buona che c’era; era il più veloce tra quelli presenti. In questo senso abbiamo la fortuna che la nostra moto è tra quelle che si muovono meno quando siamo dietro ad un’altra", ha detto.

Sul nuovo protocollo nelle partenze, che vieta l’uso dell'abbassatore anteriore a partire proprio da questo Gran Premio d’Olanda, il #37 ritiene che non sia facile sapere a chi gioverà di più questa nuova procedura. "Credo che sia un’incognita sapere come andrà nella prima partenza, nella Sprint. Tra i piloti della stessa marca sappiamo come partiamo, ma non sappiamo come partono gli altri. Chi riuscirà a prenderci la mano avrà guadagnato molto", ha concluso Acosta.