MotoGP | Acosta: "Ho buttato un altro podio nella spazzatura"

Pedro Acosta ha assaggiato ancora una volta il lato amaro della MotoGP. Il debuttante nella classe regina, che sta brillando in questo 2024, aveva appena subito la sua prima caduta importante nella lunga gara dell'ultimo Gran Premio di Francia, quando era in quinta posizione e quando pensava di avere una moto per provare a lottare per la vittoria. Le cose si stavano mettendo bene per lui questo fine settimana a Montmelò, dopo il terzo posto nella Sprint di sabato. Ma domenica c'è stata un'altra battuta d'arresto.

Lo "Squalo di Mazarrón" è stato vittima di un altro incidente nella gara principale, in questo caso quando era in seconda posizione, inseguendo Jorge Martin, e cercando una vittoria che sarebbe stata storica, la vittoria del pilota più giovane della classe regina, che gli avrebbe permesso di battere il record di Marc Márquez. Ma tutto si è risolto in un nulla di fatto.

Acosta, che ha attirato l'attenzione su di sé prima dell'inizio della gara scegliendo la gomma posteriore morbida, come Marc Marquez, Jack Miller e Alex Marquez, ha sottolineato che non si trattava di una strategia "così rischiosa come sembrava", e che non è stata questa la causa dell'incidente, per il quale si è arrabbiato, ritenendo di aver gettato un altro podio "nella spazzatura".

"Abbiamo avuto un problema con l'anteriore della moto, ma non ne siamo ancora sicuri. A Le Mans e qui sono stato in grado di essere veloce, di stare davanti e di essere veloce da solo. A parte le cadute, credo che questi siano stati i due weekend più competitivi. La moto era pronta per il podio", ha esordito lo spagnolo

"Il problema non ha nulla a che fare con le gomme. Già dal secondo giro ho capito che c'era qualcosa che non andava. Se fossi stato un po' più prudente forse non sarei caduto", ha spiegato in seguito, confermando di essere consapevole che c'era un problema.

Nonostante l'accaduto, come Marquez, il pilota della GasGas Tech3 è pienamente convinto della sua strategia, che considera vincente, nonostante Pecco Bagnaia abbia vinto con la gomma media. "La gomma morbida era l'opzione vincente. Questo non significa che avrei vinto. Abbiamo buttato via un altro podio nella spazzatura", ha continuato.

Riguardo all'italiano, ha spiegato che era facile da inseguire e ha spiegato come lo ha seguito nelle prime fasi: "È stato facile seguire Pecco. Non mi si chiudeva davanti come ieri. Ho sfruttato le curve a sinistra per avvicinarmi a Pecco", ha detto.