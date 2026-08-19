MotoGP | Acosta esclusivo: "Non ho mai avuto amici nel paddock, quindi non ho riguardo per nessuno quando sorpasso"

Durante la pausa estiva sei andato negli Stati Uniti. Sei riuscito a staccare dalla tensione della prima metà della stagione?

"Queste sono state le prime vere vacanze che mi sono preso nella mia vita. La prima parte dell'anno è stata piuttosto dura, con tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto. Così ho detto: 'Ok, vado negli Stati Uniti a cercare di divertirmi con degli amici'. Sono anche andato ad una gara della NASCAR, che era una delle cose che avevo nella mia lista dei desideri. Mi è piaciuto molto; di solito, quando vado in quella parte del mondo mi diverto molto. La verità è che è stato fantastico".

Ti consideri una persona di successo?

"Non mi considero affatto una persona di successo. Vediamo, è vero che ho ottenuto molte cose all'inizio della mia carriera. Ho vinto presto il titolo di Moto3 e poi quello di Moto2. È successo tutto troppo in fretta, e nella mia quarta stagione nel Mondiale ero già in MotoGP, con i grandi. Da quel punto di vista è vero che ho avuto successo e molto rapidamente, ma dall'altro mi manca ciò che ho voluto per tutta la vita, cioè vincere in MotoGP. Siamo sulla strada giusta".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A differenza di altri sportivi della tua generazione, a cui piace esibire i giocattoli o le cose materiali che quel successo procura loro, non c'è una tua foto con una supercar, o sul ponte di uno yacht. È una questione di privacy o di stile di vita?

"A me piace mostrare alla gente la persona che sono davvero. È facile perdere il contatto con la realtà, e io voglio pensare che i miei piedi siano ancora lì, per terra. A casa mia nessuno mi dà la possibilità che mi succeda e mi metta a volare. Anche se è vero che ho i miei sfizi: l'anno scorso mi sono comprato un camper e ora passo molto tempo guidando e dormendo vicino ai laghi e cose del genere. Può darsi che questo sia il mio tipo di lusso. Con il mio primo stipendio mi sono comprato un furgone per andare ad allenarmi, ma dormivo sui sedili finché un giorno, a Barcellona, sono quasi morto di freddo. Lì ho detto: 'Ok, forse è ora di spendere qualcosa in più e comprare qualcosa di un po' più sofisticato'".

Dopo sei stagioni legato a KTM, hai preso la decisione di lasciare la Casa austriaca a fine anno. Ti senti in pace con il marchio?

"Non del tutto. Credo che KTM abbia dato tutto ciò che aveva in ogni momento della mia carriera e in ogni fase del nostro rapporto. Ma sono arrivato a un punto in cui ho bisogno di una nuova sfida. Non voglio che questo suoni presuntuoso, ma da quando sono arrivato in MotoGP sono stato la prima KTM della griglia. Forse ho bisogno di una nuova sfida o di qualcosa che mi restituisca un po' la scintilla. KTM mi ha dato l'opportunità di vincere il campionato di Moto3 e tutti gli strumenti per provare a vincere quello di Moto2. Se la possibilità di fare una moto competitiva fosse stata più vicina, forse sarei rimasto. Purtroppo non è così".

Insomma, hai esaurito la pazienza...

"Probabilmente sì. Ho creduto in questo progetto per tre anni e gli ho dato un'opportunità dopo l'altra. Ma credo di poter arrivare più lontano, ed è per questo che ho preso la decisione di andarmene".

Le persone intorno a te sottolineano che vivi solo per vincere e in funzione della vittoria. Ma in MotoGP non ci sei ancora riuscito. Come gestisci questa frustrazione?

"L'anno scorso non è stato facile da gestire. Soprattutto perché continuavo a pensare che se non vincevo fosse colpa mia. E quando qualcosa è responsabilità tua, è ancora più difficile toglierti di dosso quello stress. La persona che mi ha aiutato di più a capire che probabilmente il problema non ero io è stata Carmelo Morales, il mio allenatore. Lui ha un altro punto di vista sulle corse, e questo è stato fondamentale per capire che esisteva un limite chiaro. Il problema era che stavo chiedendo alla moto molto più di quanto fosse in grado di dare, e ogni volta che lo facevo finivo a terra. Pur non essendo il mio stile, è arrivato un momento in cui ho dovuto iniziare a riflettere e dire: 'Ok, una top 5 non è poi così male. E il giorno in cui saremo competitivi potremo lottare per un podio'. Principalmente per questa ragione quest'anno sto riuscendo ad essere molto più competitivo. Anche con i problemi della prima parte della stagione, di solito sono stato vicino ai primi tre".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il tuo debutto in MotoGP è stato accompagnato da un'enorme attenzione mediatica e da continui paragoni con Marc Marquez. Quella pressione è arrivata a influenzarti?

"Non credo che mi abbia influenzato. Non sono una persona che legge troppo su di sé, e intorno a me ho persone molto sincere che mi dicono le cose in faccia. Quelle aspettative ci sono state fin dal primo giorno; in Moto3 mi paragonavano già a Marc. Credo di aver fatto un enorme passo di maturità dalla Moto2 alla MotoGP. Nel mio primo anno in Moto2 ho voluto ottenere tutto troppo in fretta, ma mi mancava maturità. Nella mia prima stagione in Moto2 avevo già in testa l'idea di provare a vincere il titolo. In Moto3, invece, pensavo semplicemente ad accumulare punti. In MotoGP ho saputo gestire le aspettative in un altro modo".

La prossima stagione entrerai a far parte del box ufficiale Ducati, che è il riferimento. Lì non ci sono scuse...

"Sinceramente, ne sono abbastanza contento. In questo momento ho molti interrogativi su come andrà. Io non sono uno che di solito punta il dito contro gli altri per chiarire che qualcosa non è colpa mia. Può darsi che l'anno prossimo succeda questo, che non ci siano più scuse e che, se le cose non andranno bene, sarà colpa mia. È una cosa che mi rende molto felice. Sono un tipo molto diretto, anche con me stesso, e questo porterà solo cose positive alla mia carriera".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Condividerai il box con Marquez, che ha dominato tutti i compagni che hai avuto. Che cosa ti porta a pensare che potrai rompere questo schema?

"Non ho idea di cosa troverò in quel box, ma non ho alcuna pressione. Marc è nella fase finale della sua carriera e io sto iniziando la mia. Lui conosce tutti in fabbrica e io avrò bisogno di tempo per adattarmi ad un box completamente italiano, dopo sei anni in KTM. Mi trovo davanti ad un capitolo completamente nuovo, quindi non ho pressione. Per fortuna sarò lì almeno due anni, quindi avrò tempo per prendere il ritmo nel primo e vedere cosa succede nel secondo".

Come immagini il tuo approdo in Ducati? Non credi che il tuo arrivo lì, accanto a Marquez, abbia delle somiglianze con quello di Jorge Lorenzo in Yamaha, nel 2008, quando lì comandava Valentino Rossi?

"Potrebbe essere, anche se non ci avevo mai pensato. Sono molto grato a Ducati per avermi lasciato far parte del suo progetto, nonostante non abbia ancora vinto una gara in MotoGP. In quel momento Lorenzo era il dominatore in 250cc, e io sono già da tre anni in MotoGP. Non ho alcuna aspettativa; semplicemente arrivare il martedì dopo Valencia e vedere cosa posso fare".

È cambiata la tua percezione di Marquez dopo averlo incontrato e affrontato in pista?

"Non molto, la verità. Ciò che mi ha impressionato di più di Marc è tutto quello che ha dovuto soffrire per recuperare la sua corona di campione. Parliamo di un pilota che è stato più di un decennio nella Casa più grande del mondo, vincendo tantissimi titoli. Quanto ha sofferto senza averne alcun bisogno — perché non aveva più nulla da dimostrare — mostra una capacità di sofferenza che non avevamo visto prima in lui. La forza mentale che ha dimostrato per tornare dopo tanti infortuni è ciò che mi impressiona di più di lui".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

In un Mondiale in cui predomina la cordialità tra piloti, hai sempre mantenuto una posizione distante rispetto a questo clima amichevole. ti senti la pecora nera della famiglia?

"Potrebbe essere. Oppure, anche, il tipo che non segue la tendenza dominante. Capisco che la maggior parte dei piloti siano vicini tra loro, e che si possa avere una conversazione con ognuno di loro. Ma siamo tutti qui ad inseguire lo stesso sogno, ed è molto difficile avere un rapporto sincero con qualcuno che vuole esattamente la stessa cosa che vuoi tu. Per realizzare il suo sogno, quel rivale sarebbe capace di uccidere sportivamente chiunque. E, se io non posso essere sincero con te, preferisco fare un passo indietro e mantenere una certa distanza".

Ho la sensazione che questo clima amichevole favorisca i piloti con un certo tipo di carattere, e penalizzi altri, un po' meno aggressivi...

"Può succedere. Non ho mai avuto amici nel paddock, e sono contento che sia così perché, in questo modo, non ho riguardi per nessuno quando sorpasso. In passato, le grandi rivalità (Rossi-Biaggi, Crivillé-Doohan, Rossi-Marquez) non erano rapporti facili. Forse questo è il tocco piccante che manca in questo momento alla MotoGP".

Che cosa hai provato nei momenti successivi all'incidente avuto con Alex Marquez a Montmeló?

"Beh, niente di buono, veramente. In questo tipo di situazioni, quando hai livelli di adrenalina così alti, non pensi con molta chiarezza. Non mi ero mai visto coinvolto in un incidente di quel tipo. Anche dopo la gara mi era difficile ricordare nel dettaglio cosa fosse successo, avevo dimenticato alcune parti".

Hai ancora dei vuoti su ciò che è accaduto?

"Ora ho molto chiaro quello che è successo. Conosciamo il rischio che comporta ciò che facciamo, ma probabilmente non è stata la cosa più intelligente far ripartire la gara per due volte, perché dopo c'è stato l'incidente in cui sono rimasti coinvolti Zarco, Pecco ed altri piloti. Dobbiamo concentrarci molte volte, ed è molto facile perdere il focus dopo due bandiere rosse. A volte noi piloti non pensiamo con chiarezza o non prendiamo la decisione più giusta. È vero che lo show deve sempre continuare, ma senza piloti non c'è show".

Pochissimi piloti hanno ammesso di aver provato paura in sella alla moto. C'è qualcosa che la spaventa fuori dalla pista?

"Molte cose. Mi spaventano molto gli insetti grandi. In pista, devo dire che non ho mai provato paura. Quando gareggi fin da bambino, andare in moto è qualcosa di naturale".

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Neanche quando vede che sta per cadere?

"No, perché ho interiorizzato che questo fa parte del gioco. Ho subito cadute pesanti, ma non ho mai dubitato di tornare in sella alla moto il giorno dopo. Fa parte del gioco ed è ciò che ho voluto per tutta la vita".

Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio faranno il percorso opposto al suo: scenderanno da una Ducati per salire su una KTM. C'è qualcosa che dovrebbero sapere?

"Preferisco che lo scoprano da soli. Lavoreranno con persone incredibili. Nei miei primi tre anni in MotoGP ho avuto la fortuna di lavorare con persone come Dani Pedrosa. Avere la possibilità di parlare con una leggenda come lui mi ha aiutato in certi aspetti, come, per esempio, la gestione delle gomme. KTM sta crescendo di nuovo, e Alex e Diggia si divertiranno".

E che cosa ti mancherà di più della KTM?

"I rapporti umani di tutti questi anni. Nelle categorie inferiori, pur essendo sotto l'ombrello di Ajo Motorsport, quello era il team ufficiale KTM. Mi mancheranno le persone, ma vado in un box che ha lavorato con molti campioni, e credo che sarà divertente scoprire un mondo nuovo".

Segui quello che succede in Formula 1?

"Non molto, veramente. Sono tifoso di Verstappen e di Piastri, che conosco personalmente. Mi piace molto il suo carattere e il modo in cui vede le corse".

Che opinione hai della trasformazione del Mondiale MotoGP e della sua tendenza ad andare verso uno stile di evento simile a quello della Formula 1?

"Sembra che ai tifosi stia piacendo. Noi piloti partecipiamo ora a molti più eventi sociali con i fan, ma se questo serve a far crescere lo sport, allora è proprio ciò di cui avevamo bisogno. Mi ricordo che, in Spagna, dieci o 12 anni fa, andavi in un bar una domenica mattina e avevano la MotoGP in televisione. Ora è più difficile che accada. Se queste iniziative servono a far tornare a crescere la MotoGP in Spagna, in Europa e nel mondo, mi sembra ottimo".