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MotoGP | Acosta e il GP del Qatar: "Era facile spaventarsi, ma tutto sta andando abbastanza normalmente"

Pedro Acosta ha spiegato al suo arrivo a Lusail che tutto sta risultando normale nonostante la situazione in Medio Oriente, e che crede che il GP del Qatar possa essere positivo per la KTM.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 5 nov 2026, 15:46

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Pedro Acosta vuole di più nel Gran Premio del Qatar. Lo "Squalo di Mazarron" non sembrava avere le migliori sensazioni nell'appuntamento della scorsa settimana in Malesia, ma la verità è che i risultati lo hanno accompagnato: ha infatti portato a casa 32 punti sui 37 possibili a Sepang, dopo aver vinto la Sprint ed essere arrivato secondo nella gara lunga di domenica, dietro a Marc Marquez.

Così, lo spagnolo spera di continuare la striscia, su un circuito sul quale storicamente è stato veloce come Lusail, come il resto della pattuglia KTM. Per questo, spera che le cose gli vadano bene nel terzultimo appuntamento della stagione.

"Arriviamo qui dopo un fine settimana piuttosto buono a Sepang, in cui anche se le sensazioni non erano le migliori, i risultati sono stati davvero molto buoni", ha iniziato questo giovedì parlando ai media, tra cui Motorsport.com. "Qui sono stato piuttosto veloce nel mio anno di debutto. È vero che non ho concluso con un grande risultato, ma per la poca esperienza che avevo, durante il fine settimana avevo velocità. Ho consumato le gomme, ma la velocità c'era, per quanto possibile".

"Vinales è stato molto veloce qui l'anno scorso, quindi a priori è un circuito positivo. Anche Binder è salito sul podio qui con la KTM. Può essere un buon fine settimana per noi, se tutto ci quadra abbastanza bene", ha proseguito.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogato sul fatto se, sulla scia delle sue buone aspettative, l'obiettivo sia la doppietta, il due volte campione del mondo ha chiarito che tutto dipenderà da come andranno le Ducati e soprattutto le Aprilia, che non ha brillato nell'edizione del 2025, ma in un GP del Qatar che si è disputato a inizio stagione, quando non aveva ancora espresso tutto il suo potenziale.

"Doppietta? Beh, vedremo. Credo che la grande incognita sarà Aprilia. L'anno scorso non andavano molto forte ae inizio anno, e dobbiamo vedere un po'. Perché a priori è un circuito buono anche per loro, e per le Ducati. Bisogna vedere dove siamo, per capire se possiamo raschiare un po' più di velocità di punta, che era un po' quello che ci mancava in Malesia, e soprattutto sarà importante, almeno perché non mi passino. Iniziamo il fine settimana con un obiettivo chiaro: stare molto vicini al podio", ha commentato.

Infine, al #37 è stato chiesto della disputa del Gran Premio del Qatar, dopo le reticenze espresse dai piloti a viaggiare a Lusail, per la situazione in Medio Oriente, e la tensione che si è generata con gli organizzatori del campionato.

"È chiaro che in una situazione così, leggendo tutte le notizie, è facile spaventarsi, ma alla fine tutto sta risultando abbastanza normale, come ogni anno. Noi dobbiamo attenerci a questioni contrattuali, ad accordi con il team e con il campionato. Quindi, se a suo tempo hanno preso la decisione di venire, capisco che sia perché era tutto sotto controllo. Quindi bene, proviamo a goderci il Gran Premio", ha commentato Acosta in chiusura.

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