MotoGP | Acosta: "E' andata male. Disgustoso. Ducati e Aprilia sono terrificanti"

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Lo squalo di Mazarron si sfoga dopo la Sprint di Misano, in cui ha concluso sesto dopo una lotta "che ha penalizzato entrambi" con Aldeguer. Pedro fatica in frenata ed è preoccupato: "Se perdiamo anche i pochi punti forti che abbiamo...".

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Non funziona niente. E' un Pedro Acosta nervoso quello che si è presentato ai microfoni della stampa al termine della Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il sesto posto finale ha soddisfatto lo squalo di Mazarron, perché le difficoltà che ha incontrato nel corso di questo fine settimana sono così importanti da renderlo felice anche di una posizione - per le sue ambizioni - quasi anonima.

Le difficoltà si sono palesate sin dai primi giri, quando Pedro ha lottato aspramente con Fermin Aldeguer per le posizioni appena fuori dal podio.

"Aldeguer e io abbiamo fatto delle cazzate continuando a superarci. Ci è costato parecchio tempo. Senza questa battaglia saremmo stati più vicini a Diggia e Martin".

Al di là di ciò che è accaduto in pista a livello di battaglie, il pilota della KTM sta riscontrando problemi importanti che lo rallentano in maniera vistosa. Uno dei punti forti della RC16 è la frenata, ma a Misano questa non è efficace come al solito e questo si sta verificando su tutte e 4 le moto in pista.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Stiamo facendo fatica proprio nelle aree che rappresentano i nostri unici punti di forza. Stiamo avendo grossi problemi in frenata, che normalmente è uno degli aspetti in cui siamo più forti. Dobbiamo capire perché, perché sembra che tutti noi piloti KTM siamo in una situazione simile".

"Spero [che riusciremo a vincere una gara], ma se continuiamo con questo ritmo sarà dura. Stiamo dando tutto quello che abbiamo, e anche di più. Penso che non abbia mai lavorato così duramente e stiamo facendo tutto il possibile. Ma alla fine, qui le Ducati e le Aprilia sono terrificanti".

La scelta della gomma posteriore - media o soft - non ha fatto la differenza. Il livello i grip e di degrado dell'asfalto non sono tali da creare differenze significative tra le due mescole. La frenata, invece, sta limitando il futuro pilota della Ducati in modo palese.

"Alla fine il passo tra gomma media e morbida era abbastanza simile. Sono preoccupato per altre cose. Faccio molta fatica a fermare la moto. Normalmente non è il mio punto debole, ma sembra che questo fine settimana stia faticando molto e non riusciamo a trovare una soluzione. E' frustrante quando provi tante cose e non funziona niente".

"Oggi è andata male ed è stato disgustoso. Questo dice molto. Quando hai soltanto alcuni punti di forza e li perdi, tutto diventa peggiore. Stiamo lavorando durissimo per cercare di trovare una soluzione, ma tutte le KTM hanno lo stesso problema".

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