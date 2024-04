MotoGP | Acosta dolorante dopo il botto: “Non ha influenzato la gara”

Pedro Acosta è stato protagonista di una violentissima caduta nel finale del warm-up di questa mattina a Jerez. Il pilota del team GasGas è caduto ad alta velocità rotolando sula ghiaia e colpendo gli airfence. L’incidente ha condizionato il rookie anche per la gara del pomeriggio, ma non per motivi fisici: “Ho disintegrato la moto e ho dovuto usare la seconda, che non avevo provato per quasi tutto il fine settimana”.

“Dopo la caduta mi fa solo un po’ male la bocca. Ma stamattina ho fatto fatica a capire come stavo in pista”, ha spiegato Acosta, che ha perso l’anteriore della moto quando stava frenando e quindi è caduto mentre andava veloce. “La caduta ha influito sulla moto, perché con quella che ho usato in gara non avevo girato quasi mai per tutto il weekend”.

Così, in partenza ha perso qualche posizione ed è rimasto inghiottito dal traffico: “La gara è stata conseguenza di questo e della brutta partenza che ho fatto”, ha riassunto. Acosta partiva dalla decima casella, ma al primo giro era 18° dopo aver perso ben nove posizioni. Al terzo giro era 17° e ha rimontato fino ad arrivare al 15° giro, quando si è preso la decima posizione e l’ha tenuta fino alla fine.

Il pilota di Murcia però non ha voluto usare il forte colpo alla mano e alla mandibola come scusa: “Non ha nulla a che vedere. Mi fa male la bocca, ma non ha influenzato la gara. Arrivando nella ghiaia, mi sono entrati dei sassi sotto al casco e per questo mi fa male la mandibola. Il casco mi ha protetto perché la caduta era ad alta velocità”.

“Ho commesso abbastanza errori questo fine settimana. Stamattina ho distrutto una moto e una barriera”, ha detto quando gli è stato chiesto se avesse imparato da queste situazioni. Ciò che è chiaro è che lo spagnolo ha imparato da una gara che è stata molto difficile per lui: “Impari molto di più in situazioni come quella di oggi, quando lotti nelle retrovie, piuttosto che quando sei davanti. Ad Austin era tutto bello e stavo lottando davanti, dove le persone sono molto pulite e ci sono cinque o sei piloti, non come dietro dove c'è un sacco di gente e si fanno strada. Oggi è stato diverso, più completo, perché ero 19° e ho rimontato”, fino al decimo posto con cui ha tagliato il traguardo di Jerez davanti a “un pubblico fantastico, correre a casa con tutta questa gente sugli spalti è stato magnifico”, ha concluso.