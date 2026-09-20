MotoGP | Acosta come Leclerc: ha la stessa fame che riesce a superare anche il mezzo

Due titoli in tre anni tra Moto3 e Moto2. Con questo biglietto da visita Pedro Acosta è arrivato in MotoGP nel 2024 con grandi aspettative. Tutti lo vedevano come il futuro della categoria, quello che poteva provare a prendere l'eredità di Marc Marquez. Insomma, un predestinato.

Un'etichetta che in Formula 1 è stata immediatamente data a Charles Leclerc e che non sembra aver portato troppa fortuna al monegasco, che al suo secondo anno nel Circus, al debutto in Ferrari, ha subito ottenuto a Spa-Francorchamps la prima delle sue nove vittorie, ma da allora insegue il sogno di riportare il titolo iridato a Maranello e nel frattempo ha probabilmente raccolto decisamente meno successi di quelli che avrebbe meritato, mostrando però un talento che tante volte ha dato la sensazione di andare oltre al valore del mezzo.

L'ingresso di Acosta nella classe regina non è stato tanto diverso, anzi, è stato addirittura migliore. Alla seconda gara, a Portimao, è subito riuscito a salire sul podio, piazzandosi terzo. Dunque, in tanti hanno pensato che non ci sarebbe voluto molto per vederlo occupare il gradino più alto del podio. Invece sono serviti oltre due anni e mezzo e ben 56 Gran Premi per fargli assaporare la gioia del primo successo.

La verità è che, soprattutto nella passata stagione, quando la KTM si è ritrovata fare i conti con una pesante crisi finanziaria che ha rallentato sviluppo della RC16, Pedro ha dovuto convivere con una moto che non era all'altezza della sua velocità. Eppure, ha continuato a lavorato a testa bassa, senza mai una parola di troppo e riuscendo anche a conquistare ben cinque volte il podio. Proprio come ha fatto Leclerc nel biennio nero della Ferrari con il motore "spompo", nel 2020 e nel 2021, nel quale i tre podi di Charles sono stati soprattutto frutto delle sue innegabili capacità.

Quest'anno il pilota di Murcia ha iniziato la stagione da separato in casa, perché sapeva già che ad attenderlo nel 2027 ci sarà la Ducati, ma questo non ha fatto venire meno la sua fame, anche perché c'era la voglia di togliersi ancora una grande soddisfazione insieme a quel marchio che ha creduto su di lui quando era ancora un ragazzino e lo ha portato nel Mondiale, facendolo esordire nella classe regina a soli 19 anni.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

In Thailandia c'è stato un primo assaggio, con un successo nella Sprint di Buriram arrivato in seguito ad una penalità assegnata a Marc Marquez per un'entrata un po' troppo aggressiva. Una vittoria che quindi Pedro faceva fatica a sentire sua e che comunque non conta per gli almanacchi della MotoGP, che considerano "GP win" solo quelle della domenica.

Nonostante una KTM cresciuta rispetto al 2025, ma non ancora all'altezza di Ducati ed Aprilia, il murciano è riuscito a salire sul podio cinque volte in questa stagione e per ben tre volte è stato secondo, in Thailandia, Ungheria ed ad Aragon. Ma una data era già cerchiata in rosso per lui, quella del Gran Premio d'Austria, gara di casa del marchio di Mattighofen, che era anche il luogo ideale per chiudere il cerchio prima di voltare pagina. Anche perché il trend recente era positivo: dopo la piazza d'onore di MotorLand c'è stato anche il terzo posto di Misano.

Sabato ha fatto le prove generali, dando vita ad una fuga solitaria nella Sprint, che però ha rovinato sul più bello: a tre giri dal termine, infatti, si è steso quando viaggiava al comando con circa tre secondi di margine sugli inseguitori. Un errore che gli ha fatto fare fatica a prendere sonno ieri notte, proprio perché era consapevole che se c'era un'occasione per fare centro era oggi e quindi non poteva permettersi di sbagliare.

Stavolta però non ha fatto la minima sbavatura e, dopo un avvio prudente, ha preso il comando del gruppo al decimo giro per non lasciarlo più fino alla bandiera a scacchi, regalandosi il suo primo successo e riportando la KTM ad una vittoria ben 1.450 giorni dopo l'ultimo trionfo che aveva ottenuto nel 2022 in Thailandia con Miguel Oliveira. Il tutto davanti ad un circuito completamente colorato di arancione, che ha creato un'atmosfera che con le dovute proporzioni poteva ricordare proprio Monza tinta di rosso per i successi di Leclerc del 2019 e del 2024.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Ferrari

"Continuo a ripensare all’ultima volta che ho vinto, in Indonesia in Moto2. La prima vittoria è sempre speciale, è un modo fantastico per chiudere un ciclo con la KTM, davanti a tutti i tifosi austriaci, con le tribune piene di magliette della KTM. Sono molto felice per loro, perché se lo meritano ancora più di me. Sono stati una squadra fantastica: quando ieri ho commesso un errore, mi hanno sostenuto. Aver potuto regalare loro questo risultato oggi è fantastico", ha detto Pedro a caldo, appena arrivato al parco chiuso.

Il rosso sarà il filo conduttore che continuerà a legarlo a Leclerc anche nella prossima stagione, ma questa volta con prospettive diverse. Per Charles il sogno da inseguire è sempre quello di essere il pilota che riporterà il Cavallino sul tetto del mondo. Per Pedro l'obiettivo è altrettanto ambizioso, se non di più: andare a sfilare la corona a chi l'ha già vinta con la Ducati, proprio quel Marc Marquez di cui tutti pensano che possa essere il grande erede.