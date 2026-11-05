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MotoGP | Acosta chiude un accordo con Monster come sponsor personale

Pedro Acosta, che dalla prossima stagione correrà con la Ducati, ha chiuso un accordo per diventare il volto del produttore nordamericano di bevande energetiche.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 5 nov 2026, 14:39

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Pedro Acosta

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Un post sui social media, con un video che mostra immagini del mare ed un nuovo logo che gioca con il profilo di uno squalo e la parola "Acosta", ha confermato questo giovedì, alla vigilia dell’avvio del Gran Premio del Qatar di MotoGP, che il Pedro Acosta avrà come sponsor personale nella prossima stagione il potente produttore di bevande energetiche, la compagnia Monster, che fino alla fine del 2027 sponsorizzerà anche la squadra ufficiale Ducati.

Il pilota murciano, che dal 2019 ha gareggiato con i colori della KTM e la sponsorizzazione di Red Bull in diverse categorie, metterà fine questa stagione a sei anni nel Mondiale con la Casa di Mattighofen, gli ultimi tre nella classe regina, per fare il salto, nel 2027, nel team factory della Ducati.

Il giovane pilota murciano è stato vice-campione della Red Bull Rookies Cup nel 2019, vincendo il titolo nel 2020, l’anno della pandemia. Nel 2021, ha fatto il salto nel Mondiale Moto3 con il team Red Bull KTM Ajo, laureandosi campione e passando alla Moto2 nel 2022 con la stessa struttura, con la quale ha vinto di nuovo il Mondiale nel 2023, con sette vittorie e 14 podi.

Nel 2024 ha debuttato in MotoGP con il team Tech3, la struttura satellite della KTM, passando al team factory lo scorso anno.

Durante tutto questo tempo, otto anni, Red Bull non è mai stata sponsor personale di Acosta, né lo ha pagato per portare il suo logo sul cappellino, sul casco o sulla tuta, essendo rimasto per tutto questo tempo vincolato ad un accordo con KTM per esibire gli sponsor del costruttore di Mattighofen.

Ora, liberato per la prossima stagione dall’accordo con KTM, Acosta ha potuto firmare un contratto di sponsorizzazione personale con uno dei principali concorrenti della Red Bull, l’americana Monster, che da alcuni anni sponsorizza il team factory Ducati, con cui ha un contratto fino alla fine del 2027, momento in cui sia il team italiano sia il pilota dovranno fare la loro mossa.

In Ducati, con la quale ha firmato per due anni, lo "Squalo di Mazarron" dividerà il box con Marc Marquez, il campione del mondo in carica che ha dovuto lasciare la sponsorizzazione personale che aveva con Red Bull, quando era pilota della Honda HRC, per poter firmare con la Rossa, con la quale ha ancora un contratto fino alla fine del 2028. Alcune voci indicano che il produttore austriaco di bevande energetiche potrebbe legarsi al team di Borgo Panigale tra due anni, ma è un’informazione non confermata da nessuno al momento.

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