MotoGP | Acosta: “Buon ritmo sull’asciutto, che è ciò che conta”

I tre giorni di shakedown a Sepang ci hanno lasciato già diverse idee su quello che vedremo nei prossimi giorni durante i test collettivi. Tante le novità portate dai team, ma a fare la voce grossa è Pedro Acosta, che nel suo anno di debutto in MotoGP si sta già facendo spazio tra i grandi. Il rookie ha concluso l’ultima giornata al comando della classifica dei tempi, rimanendo a soli sette decimi dal record della pista di Pecco Bagnaia.

Un inizio di avventura decisamente positivo per il campione Moto2 in carica, che debutta nella classe regina con umiltà ma anche con la consapevolezza di avere un ottimo potenziale. Nonostante l’esplosività dell’astro nascente della MotoGP, c’è ancora del lavoro da fare per arrivare alla completezza del progetto. Acosta si è infatti concentrato sull’adattamento alla nuova moto e ai meccanismi che ruotano intorno ad essa: “Ho lavorato principalmente sulla posizione in sella, sul capire le gomme e sugli assetti. Complessivamente sono contento”.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante il grande lavoro per prendere le misure di questa nuova realtà, Acosta è riuscito a imporsi andando anche a siglare un tempo incredibile, 1’58”189. Due cadute nell’ultima giornata non hanno condizionato la sua voglia di scendere in pista. Lo spagnolo, infatti, è stato uno dei pochissimi a girare anche quando la pioggia si è abbattuta sul circuito di Sepang, provando così anche la MotoGP in condizioni di bagnato.

“Sono riuscito a fare diversi giri veloci”, ha spiegato ai colleghi di GPOne alla fine dell’ultimo giorno di shakedown. “Ma ciò che conta di più è essere riusciti ad avere un buon passo gara sull'asciutto. Ho anche potuto mettermi alla prova per un po' sul bagnato, e questa è sempre una cosa positiva. Oggi ho anche cercato di stare in scia a Dani (Pedrosa, ndr), ma non è stato per niente facile. La prossima settimana tenterò di farlo con altri piloti per capire qualcosa di più”.