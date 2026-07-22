MotoGP | Acosta sull'addio a KTM: "Non ho più tempo da perdere"

Quello che contraddistingue i campioni (o potenziali futuri campioni) dai bravi piloti è la fame di vincere; chiaramente ogni pilota desidera salire sul gradino più alto del podio, ma per alcuni diventa un’ossessione, un modo di vivere e per cui orientare le proprie scelte.

In questa categoria sembra rientrare Pedro Acosta. Lo squalo di Mazarrón ha firmato da qualche settimana un contratto con Ducati Lenovo per entrare tra le fila della squadra di Borgo Panigale dalla stagione 2027.

Una scelta sicuramente comprensibile – dopotutto Ducati ha vinto gli scorsi quattro mondiali ed è tuttora in lotta con Aprilia per l’iride dell’annata in corso – ma allo stesso tempo coraggiosa: affiancare un campionissimo come Marc Marquez non è impresa da poco, soprattutto perché il sette volte campione del mondo è rinomato per non lasciare nemmeno le briciole ai compagni di squadra: l'ultimo a essere entrato in questo elenco è Pecco Bagnaia.

Una sfida per cuori impavidi, ma certamente Pedro non è una persona che prova particolari paure, considerando il suo modo di correre su una KTM sì buona, ma quasi mai in grado di lottare per il gradino più alto del podio.

Ma la ragione che più ha spinto lo spagnolo a firmare con Ducati è proprio la volontà famelica di ottenere i primi sigilli nella classe regina: vittorie di tappa e poi...si vedrà. Sebbene Acosta non abbia ancora dimostrato di essere, come dicono gli inglesi, “championship material” il suo talento è evidente a tutti.

Se scegliere Ducati può non essere stata una scelta dura per molti, lasciare KTM per Pedro è sicuramente stato oggetto di diverse riflessioni: il legame che lo teneva legato al team austriaco era molto profondo. Lo spagnolo era sotto l’ala protettrice di KTM dal 2020, dopo la vittoria della Red Bull Rookies Cup. Lo stesso team l’aveva fatto debuttare nella classe regina quattro anni dopo, con Tech3.

Ma se si vuole arrivare al successo, la riconoscenza può arrivare solo fino ad un certo punto, oltre il quale è fisiologico guardare dove il prato è più verde e questo locus amoenus è, inevitabilmente, per Acosta la scuderia di Borgo Panigale.

Lo stesso nativo di Murcia, al momento della firma del contratto con il team KTM factory aveva posto un’unica possibilità: restare lì se avesse avuto a disposizione una moto con cui vincere il mondiale. Venuta meno questa condizione ed essendosi spalancato un portone nel team italiano, ecco il trasferimento: “Le cose sono andate così: avevo detto quando ho firmato il contratto con il team ufficiale, che l’unica cosa che volevo era una moto con cui vincere il campionato. È chiaro che questa moto non ha ancora raggiunto quel livello”.

“Ad essere onesto, non ho più tempo da perdere. Ho fatto molta esperienza in KTM, ma ho pensato che Ducati potesse essere la sfida di cui avevo bisogno per la mia carriera”.

Una risposta che è pienamente in linea con il soprannome che gli è stato attribuito: lo squalo, un animale che appena sente l’odore del sangue della preda mette in atto le sue doti da predatore di razza.

Una caratteristica che esalta in pieno quella fame di vittoria che ha portato a questa decisione.

Dal punto di vista del team austriaco la decisione è stata tutt’altro che scontata, anzi, in casa KTM erano convinti che lo spagnolo sarebbe rimasto tra le loro file.

Ma come? Non vincono una gara dal 2022 e pensavano di poter trattenere la baby stella della Motogp? Ebbene si, i vertici della scuderia erano convinti che il legame instaurato con il pilota nel corso di così tanti anni, potesse farlo rimanere nel nido natio, per portarlo a vincere con la moto austriaca.

Per questo KTM si è trovata in difficoltà al momento dell’annuncio ed è stata costretta a ripensare al piano di crescita che si era proposta, ovvero di affidare la squadra nelle mani del pilota e svilupparla seguendo le sue indicazioni.

Su questo si è espresso il capo di KTM motorsport Pit Beirer: “Abbiamo dovuto digerire amaramente il fatto che Pedro volesse lasciarci, perché è stato con noi per così tanto tempo: Rookies Cup, campione del mondo Moto3, campione del mondo Moto2, gamba rotta, il ritorno; abbiamo vissuto tante cose insieme”, ha dichiarato Beirer a MotoGP.com. “Stavamo costruendo il progetto insieme a lui come pilota”.

“Ma come sempre, la vita va avanti. C'è stato un momento che è stato piuttosto frustrante, onestamente, perché non avevamo previsto un sostituto. In qualche modo stavamo puntando tutto su di lui”.

“Ma come sempre, se una porta si chiude, se ne apre un'altra, e poi abbiamo visto che questi ragazzi [Alex Marquez e Fabio di Giannantonio ndr.] stanno crescendo molto; quest'anno hanno fatto entrambi un ulteriore passo avanti in termini di prestazioni e poterli contattare, parlare con loro, trovare un accordo è stato un sollievo”.

Insomma, alla fine dei conti la situazione si è risolta al meglio per entrambe le parti: Acosta potrà guidare per il team più vincente degli ultimi anni e KTM ha trovato dei rimpiazzi più che validi, con nulla da invidiare a Pedro in termini di velocità, anche se anagraficamente pagano qualcosa rispetto allo spagnolo.