MotoGP | Acosta: "A Ducati farebbe male se Martin portasse l’1 altrove"

Qualche settimana fa, Pedro Acosta ha sostenuto che le conferenze stampa dei due contendenti al titolo Jorge Martin e Pecco Bagnaia non avessero particolare sostanza e che mancassero un po’ di controversie e rivalità. Il pilota del team GasGas ha anche assicurato che quando si troverà lui in quella situazione, la cosa sarà diversa. MotoGP ha accettato la critica e ha chiesto allo stesso Acosta di porre una domanda ai primi due del mondiale per “scaldare” l’ambiente.

“Ho chiesto loro se pensano che Ducati possa intervenire al momento di decidere il titolo”, ha spiegato il rookienel suo incontro con i media. “Mi sono sembrate un po’ mosce le risposte, ma è anche normale. Hanno dei contratti che legano un po’ le mani, soprattutto per quanto riguarda Pecco”, ha aggiunto prima di esporsi davvero quando gli è stata chiesta un’opinione a riguardo: “Non ho un’opinione, io lancio un’opinione popolare. Penso che farebbe molto male se Martin portasse il titolo in un altro marchio. Ma chiunque, anche Enea Bastianini con KTM, Marc Marquez no perché continua in Ducati. È una domanda che ho visto nelle notizie e mi è piaciuta”, ha detto giustificando la propria curiosità e insinuando il dubbio sul fatto che Ducati possa “intervenire” nel risultato finale.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tralasciando le questioni che non sono sotto il suo controllo, Acosta affronta una prova difficile questo fine settimana: si tratta della sua prima Phillip Island in sella a una MotoGP. “È uno di quei circuiti speciali, una cosa seria. Qui ci sono le quattro stagioni dell'anno in poche ore, vedremo. C'è un nuovo asfalto, tre mescole di pneumatici posteriori, il che non è molto normale, sarà un po' difficile. Dovremo aspettare e vedere, soprattutto perché venerdì è prevista una forte pioggia. Una caratteristica è che non si vedono quasi cordoli verdi, ma solo erba. Se si guardano le gare di (Mick) Doohan del 1995 o del 1996, si vede che il circuito è lo stesso, quindi è uno di quei posti dove vale la pena venire a correre”, ha osservato il pilota del team GasGas.

Acosta è stato un grande protagonista in Giappone, dove ha conquistato la sua prima pole position nella classe regina, ha condotto la Sprint ed è stato secondo in gara, cadendo però in entrambe le occasioni. Tuttavia, la sua costanza fa pensare che la moto ci sia: “Ve lo dirò domani. Siamo stati abbastanza costanti nelle prime posizioni per cinque o sei Gran Premi, ma è anche vero che sono caduto nelle due gare di Misano e Motegi, ma stiamo arrivando al punto, facendo passi avanti e consolidando. Abbiamo commesso degli errori, ma si tratta di cadute necessarie per capire dove possiamo arrivare e di cosa abbiamo bisogno”, ha detto Acosta, che ora è in testa alla classifica delle cadute, dopo essere stato per tutto l'anno a pari merito con Márquez. “Ho dovuto portare con me un trofeo”, ha scherzato il rookie dell'anno della MotoGP.