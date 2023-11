MotoGP | A Valencia un nuovo asfalto e gomme anteriori asimmetiche

Archiviato il Gran Premio del Qatar, ci si appresta già ad entrare nel vivo dell'ultimo appuntamento della stagione per la MotoGP, il Gran Premio della Comunità Valenciana, che assegnerà la corona di campione del mondo.

Non sono stati giorni semplici per la Michelin, finita al centro delle polemiche dopo che Jorge Martin ha puntato il dito contro la gomma posterore che montava sulla sua Ducati nella gara di domenica scorsa, conclusa al decimo posto.

L'azienda francese sta svolgendo un'analisi approfondita del pneumatico del pilota del Prima Pramac Racing ma, in attesa di risposte definitive, deve anche preparare al meglio l'appuntamento del Circuito Ricardo Tormo, uno dei più caratteristici dell'intero calendario per la sua conformazione.

"Il Circuito Ricardo Tormo di Valencia è un circuito di atipico, perché viene percorso in senso antiorario. E' uno dei tre circuiti che si percorrono in questo senso insieme al Sachsenring, in Germania, e a Phillip Island, in Australia", ha spiegato Piero Taramasso, responsabile in MotoGP dell'azienda francese, nel comunicato che anticipa il fine settimana.

Tra le altre cose, c'è una nuova incognita rispetto al passato, che però in questo caso può essere mitigata dal meteo di fine novembre.

"Come in Qatar, anche qui scopriremo un tracciato che è stato completamente riasfaltato nelle ultime settimane, ma non ci sarà bisogno di testare più specifiche del solito perché le basse temperature previste per la pista ci indirizzano già verso delle mescole morbide".

Come tipico per il tracciato Valenciano, tornano le gomme asimmetriche anche all'anteriore: "Le nostre Michelin Power Slicks saranno quindi disponibili in tre mescole (soft, media e dure) per l'anteriore e due (soft e media) per il posteriore. Tenendo conto delle caratteristiche del tracciamo e del numero di curve, porteremo pneumatici asimmetrici sia per l'anteriore che per il posteriore, con il lato sinistro che sarà rinforzato per far fronte alle esigenze del circuito" ha concluso Taramasso.