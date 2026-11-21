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MotoGP | A partire dal 2027, il GP slitterà alle ore 15:00, evitando però le concomitanze con la F1

Nella riorganizzazione del format del weekend che MGPSEG prepara per la prossima stagione, l'orario delle gare sarà posticipato e si eviterà sempre di coincidere con la Formula 1.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 21 nov 2026, 12:19

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Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, i responsabili del campionato del mondo MotoGP hanno comunicato ai team questo fine settimana a Portimao che le gare, a partire dalla prossima stagione, si disputeranno un'ora più tardi, sia quella della domenica sia la Sprint del sabato.

Il nuovo programma prevede che la gara principale del Gran Premio, che storicamente si è disputata alle 14:00, venga programmata un'ora più tardi, alle 15:00. Tuttavia, tale orario sarà subordinato al fatto che non coincida con un Gran Premio di Formula 1, poiché in quel caso si eviterebbe che si sovrappongano, ritardando persino la prova delle moto fino alle 16:00.

Liberty Media, la società proprietaria di entrambe le competizioni, non vuole che alcuna gara di F1 e MotoGP si sovrapponga la domenica, per cui controllerà gli orari per evitarlo.

Ci saranno cambiamenti anche nella programmazione delle Sprint del sabato. La gara corta, che compie già quattro stagioni di successo, vedrà anche il suo orario abituale delle 15:00 posticipato alle 16:00, diventando un intrattenimento del primo pomeriggio.

Nuovo format del fine settimana

Come già anticipato da Motorsport.com a metà settembre, il format del fine settimana di MotoGP sarà modificato a partire dalla prossima stagione con l'introduzione di una nuova sessione di qualifica, per creare due griglie diverse, una per la Sprint del sabato ed una per la gara della domenica.

Finora, l'unica qualifica che si svolge, il sabato, veniva presa come riferimento per definire le griglie di partenza delle due gare. A partire dalla prossima stagione, invece, la griglia della Sprint sarà determinata da una sessione di 15 minuti che si terrà il venerdì pomeriggio, mentre quella della gara lunga uscirà dalla qualifica che si disputerà il sabato mattina.

Questa riforma elimina la 'Pre-qualifica' del venerdì, che fino a quest'anno serviva a creare il taglio tra quei piloti che passano direttamente alla Q2 e quelli che sono costretti a passare per il ripescaggio (Q1).

In questo modo, la prima giornata di attività in pista, il venerdì, guadagnerà una sessione extra, con una prima sessione di 45 minuti, al mattino, seguita da un'altra, sempre libera, di altri 30 minuti, concludendo la giornata con una sessione di qualifica di 15 minuti per determinare la griglia della Sprint.

Con il nuovo format, il sabato torna la terza sessione di prove libere (FP3) che durerà 20 minuti, prima di lasciare spazio alla Q1 con tutti i piloti, seguita poi dalla Q2 con i dodici più veloci.

Un'altra delle novità sarà l'eliminazione del Warm-Up la domenica mattina, in modo che i piloti possano partecipare ad attività promozionali. La pitlane sarà aperta per dieci minuti, cosa che ora non accade, in un periodo in cui sarà permesso compiere diversi giri di pista, passando sempre dalla corsia dei box prima della formazione della griglia per le gare.

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