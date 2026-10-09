MotoGP | A Mandalika la ghiaia delle vie di fuga fa ancora discutere, Quartararo: "Devono fare qualcosa"

Le vie di fuga di Mandalika sono tornate nuovamente al centro dell’attenzione dopo che Fabio Quartararo si è infortunato cadendo durante le prove libere del Gran Premio d’Indonesia.

Il "gradino" tra la zona asfaltata e le successive in ghiaia era stato oggetto di aspre critiche su questo circuito un anno fa, in seguito alla caduta di Marc Marquez durante la gara.

Quartararo ha perso il controllo della sua Yamaha a metà della sessione di venerdì; un atterraggio inizialmente morbido e una scivolata sull’asfalto hanno preso una brutta piega quando il suo corpo ha colpito lo scalino che delimita la parte con la ghiaia, venendo sbalzato in aria.

Sebbene il francese abbia ripreso le attività e si sia qualificato per la Q2, ha dichiarato di aver avvertito “un po’ di indolenzimento” terminata la giornata. Durante la conferenza stampa tenuta dopo la sessione aveva infatti un impacco di ghiaccio sul polso, spiegando di aver accusato un infortunio al pollice e dolori sia al collo che alla spalla.

"Ho un po’ di indolenzimento sul lato sinistro. La caduta è stata ad alta velocità, ma non grave; la parte peggiore è stata proprio l’impatto con la ghiaia. Per fortuna non c’è nulla di rotto, solo qualche problema muscolare al pollice, quindi siamo riusciti a tornare in sella. Ma domani mi sveglierò un po’ indolenzito".

Enea Bastianini della Tech3 KTM è stato un altro pilota a subire le stesse sorti quando è caduto verso la fine della sessione pomeridiana, anche se ne è uscito illeso.

Quartararo ha affermato che c’è ancora del lavoro da fare in questo aspetto, come ad esempio in curva 9.

"Penso che dovremmo portare la ghiaia almeno allo stesso livello dell’asfalto. Perché secondo me è un po’ più alta, quindi quando ci arrivi ti ritrovi a rimbalzare in aria. Penso che sia troppo alta".

"Oggi sono stato fortunato perché la caduta non è stata niente di spettacolare, ma già solo quando si colpisce la ghiaia è brutto. Quindi devono intervenire in questa zona".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Anche Marc Marquez, protagonista di una vicenda simile lo scorso anno, è stato interrogato sulla questione durante la conferenza stampa di venerdì.

"Ci lamentiamo sempre. È vero che non va bene per la sicurezza dei piloti. Non va bene nemmeno per le moto. Perché cercano sempre di risparmiare sul budget. Ma il modo migliore per risparmiare sul budget è cercare di proteggere i piloti e le moto da questo tipo di incidenti. Quel tratto, come sappiamo, è super veloce. E quando finisci nella ghiaia a quella velocità, i danni sono inevitabili", spiega il pilota Ducati.

Ma sia Marc che suo fratello Alex, che un anno fa era stato il principale critico della situazione, hanno scelto di non alimentare troppo la polemica, nonostante la ricorrenza del problema, affermando che spetta semplicemente agli organizzatori fare il proprio lavoro.

"Il fatto è che non possiamo controllare i piloti curva per curva. Ci sono persone che lavorano proprio per questo", dice Marc.

"È un compito che spetta alla MGPSEG - ha aggiunto Alex - Non è compito dei piloti. Speriamo quindi che abbiano migliorato la situazione sulla base dell’esperienza dello scorso anno".