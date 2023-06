MotoGP | Alla Honda non mancano le idee ma c'è troppa superbia

Il principio secondo cui quando le cose vanno male possono sempre andare peggio calza a pennello alla Honda, che nelle ultime due settimane ha toccato il fondo. Né Marc Marquez, né Alex Rins, né Joan Mir, i suoi tre piloti più competitivi, hanno partecipato alle ultime due tappe del calendario, al Sachsenring e ad Assen, a causa di infortuni.

Il caso più eclatante è quello di Marquez, il pilastro di tutta la squadra, che ha deciso di non correre in Germania domenica dopo aver accumulato cinque cadute in due giorni e mezzo ed essersi rotto diverse ossa. Nonostante abbia viaggiato fino alla "Cattedrale" e sia sceso in pista sia venerdì che sabato, lo spagnolo ha rinunciato anche alla gara lunga dopo aver aggravato la frattura alla costola che si era procurato sette giorni prima.

La Honda, il costruttore più forte del campionato, è in fondo alla classifica costruttori e non accenna a rallentare il suo declino. Marquez, nel frattempo, è arrivato a questa stagione con l'unico obiettivo di tornare a vincere, dopo aver attraversato il periodo più difficile della sua vita a causa della gestione dell'infortunio al braccio subito nel luglio 2020, che ha richiesto fino a quattro operazioni e dal quale ora si è completamente ripreso.

Dopo l'ultimo intervento, ormai un anno fa, il catalano ha chiarito alla società di Tokyo che la sua intenzione era quella di rispettare il suo contratto, che scade nel 2024, a patto che gli fornissero gli strumenti necessari per essere in grado di lottare per le vittorie. "Altrimenti, mi guadagnerò da vivere", ha detto, secondo il documentario "All In", prodotto da lui stesso e pubblicato poco prima dell'inizio della stagione.

Sono passati tre mesi, Marquez non ha ancora ottenuto punti una sola domenica e il suo stato d'animo è quello di chi è disperato, una circostanza che alimenta chi crede che l'unica soluzione che ha per raggiungere il suo obiettivo sia quella di rompere con la sua attuale squadra senza nemmeno aspettare che il suo rapporto finisca. Soprattutto perché si ha la sensazione che Honda sappia come ribaltare la situazione, ma non sia disposta ad attuare i cambiamenti necessari per rendere efficace il recupero.

Moto di Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La pandemia del Coronavirus che ha bloccato il Giappone fino a poco tempo fa, ha creato scompiglio in Honda, Yamaha e Suzuki, che in quel periodo sono state colpite molto più gravemente di Ducati, KTM ed Aprilia. In effetti, l'intera carovana del Motomondiale che si è recata a Motegi nel settembre dello scorso anno aveva ancora bisogno di un visto speciale per entrare nel Paese.

Questo blocco, unito all'assenza a lungo termine di Marquez - ha trascorso un anno senza correre -, al passo da gigante compiuto da Ducati, che domina la griglia di partenza con otto delle sue Desmosedici GP, ed all'evidente miglioramento di Aprilia e KTM, spiega l'apparente disorientamento di Yamaha e Honda, visto che Suzuki ha chiuso i battenti alla fine del 2022.

Questo disorientamento è evidente perché all'interno di entrambe le aziende c'è chi ha una diagnosi di ciò che sta accadendo ed anche il rimedio per risolverlo. Il problema è che si tratta di una questione molto delicata, che rende difficile parlarne apertamente.

Il nocciolo della questione è culturale, e ciò significa che nessuno vuole parlare pubblicamente per non essere individuato o accusato di qualcosa. "Gli ingegneri giapponesi, soprattutto quelli della Honda, sono molto orgogliosi. E questo impedisce loro di riconoscere che le loro controparti europee possono essere state più avanti di loro in alcune aree, come l'aerodinamica", ha dichiarato a Motorsport.com un tecnico che ha collaborato con i team giapponesi per quasi dieci anni. La stessa fonte fa l'analogia con quanto accaduto in Formula 1 con l'Aston Martin, che da un anno all'altro è passata dal settimo posto nella classifica costruttori al terzo.

"Quello che hanno fatto è stato ingaggiare persone chiave dalle squadre che stavano vincendo, in questo caso Red Bull e Mercedes", aggiunge l'autorevole voce, che fa riferimento agli ingaggi di Dan Fallows ed Eric Blandin, tra gli altri. La Honda ha ingaggiato Ken Kawauchi come responsabile tecnico per il 2023, dopo che la Suzuki ha lasciato il Campionato del Mondo, con l'intenzione di snellire e ripulire la comunicazione tra il team sui circuiti e la fabbrica in Giappone. L'unica cosa che è stata guadagnata da questo cambiamento è un po' di ordine.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A parte Marquez, che riceve la maggior parte dell'attenzione, il portavoce più assiduo della Honda è Alberto Puig, il team manager. Tuttavia, le decisioni operative sono prese dal top management della HRC, guidato da Koji Watanabe, il presidente, e articolate attraverso Shinichhi Kokubu, il responsabile tecnico, e Testuhiro Kuwata, il direttore.

Saranno loro a dover autorizzare l'inserimento di specialisti tecnici in quelle aree, come l'aerodinamica, in cui la RC213V è plausibilmente inferiore agli altri prototipi. A questo proposito, a Motorsport.com risulta che la possibilità che Honda recluti ingegneri di alto livello e di livello superiore da un altro costruttore, che non sia giapponese, è fuori discussione, almeno nel breve termine. Questo si può interpretare perfettamente tra le righe, ripensando all'ultima apparizione di Marquez e Puig ad Assen, domenica scorsa.

"Non siamo andati alla radice del problema, e non è questo il modo per risolverlo. Siamo molto indietro rispetto agli avversari, siamo molto indietro. Sarebbe troppo ottimistico pensare di avere una moto competitiva in due mesi", ha risposto l'ex pilota, quando gli è stato chiesto il margine che ritiene necessario per un ipotetico recupero. La cosa più preoccupante non è il tempo che ci vorrebbe, ma il fatto che non sono nemmeno state gettate le basi per iniziare a farlo.

"I marchi europei, negli ultimi anni, sono stati molto aggressivi nell'approccio allo sviluppo delle moto ed hanno corso dei rischi. I giapponesi sono molto più conservatori, ma, con le parti che sono attualmente sul tavolo e sulla base dei risultati, sicuramente devono cambiare questo approccio ed essere più reattivi di quanto lo siano stati finora", ha aggiunto.

Marquez, a sua volta, ha aggirato la questione quando gli è stato chiesto direttamente se avesse provato a convincere i suoi capi giapponesi della necessità di andare a cercare talenti in Ducati, KTM o Aprilia.

"Ovviamente tengo al progetto e ho avuto incontri, come quello dell'anno scorso in Austria, che vanno in quella direzione. Ma il pilota valuta con un feedback, come procede il progetto. E ieri (sabato) ho preso la stessa moto di Portimão, perché le cose che sono arrivate non hanno funzionato. Spetta alle persone che prendono le decisioni fare il loro lavoro, perché io ho abbastanza da fare per ottenere il massimo dalla moto in pista. Ci sono cose che non dipendono da me", ha risposto il numero 93, in una dichiarazione che può essere compresa da chiunque voglia farlo.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images