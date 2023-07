MotoGP | A Ducati manca un rivale concreto nel 2023

Ducati ha impressionato molto nella prima parte di stagione 2023 della MotoGP, mostrandosi come il marchio da battere e conquistando risultati importanti, come mettere otto piloti nelle prime nove posizioni nel Gran Premio di Germania, al Sachsenring. Il dominio della Desmosedici lo si aspettava sin dai test pre-stagionali, momento in cui il primo rivale sembrava essere l’Aprilia.

Alla fine, la Casa di Noale ha faticato a confermare queste sensazioni e ha conquistato solo due podi, uno con Maverick Vinales a inizio stagione e un altro con Aleix Espargaro ad assen. In questo modo, si è vista superata da KTM, che ha performato meglio di quanto ci si aspettasse. A Borgo Panigale si sono mostrati sorpresi da questa gerarchia, allo stesso tempo hanno segnalato con un pizzico di malizia la possibile origine del passo avanti di KTM.

“Sappiamo che KTM ha fatto un buon lavoro”, ha dichiarato Paolo Ciabatti al sito ufficiale motogp.com. “Alcuni dei nostri vecchi ingegneri adesso lavorano in KTM e vediamo i risultati. Sono un po’ sorpreso dal fatto che Aprilia non abbia ottenuto ciò che si aspettava in termini di rendimento. Spero che arrivino presto”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Occorre ricordare che i tre marchi europei hanno preso un evidente vantaggio sui propri rivali giapponesi. Honda ha vinto ad Austin con Alex Rins, ma è stato un’illusione, dato che la moto si è mostrata inguidabile per gran parte dell’anno. Anche Yamaha ha faticato, e il suo miglior risultato quest’anno è un terzo posto di Fabio Quartararo, ottenuto nella gara lunga del Gran Premio delle Americhe. “In generale, è una situazione abbastanza nuova”, ha osservato il Direttore Sportivo Ducati. “Possiamo notare che i tre costruttori europei stanno chiaramente dettando il ritmo”.

In questo modo, Ducati sembra pronta ad avere un’altra grande stagione. Il marchio di Borgo Panigale comanda tutte le classifiche e occupa le prime tre posizioni sia nel campionato piloti sia in quello dei team. Paolo Ciabatti è più che soddisfatto dei risultati. “Non mi piace mai dare 10, ma direi che siamo almeno a 9,5! Penso che possiamo solo essere soddisfatti. Siamo leader del campionato con Pecco, ma abbiamo altri tre piloti – Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Johann Zarco – e abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato storico al Sachsenring, con 5 Ducati nelle prime cinque posizioni”.

“Abbiamo fatto un bel lavoro con gli ingegneri per sviluppare la moto del 2023, ma quella del 2022 è stupenda, ha un gran rendimento. C’è molta poca differenza tra le due, infatti tutti i piloti di tutti i team Ducati possono andare molto forte. Abbiamo visto quasi tutti i piloti lottare per il podio. Siamo in testa al campionato costruttori con un ampio margine, quindi è stato un inizio di stagione decisamente positivo, speriamo di continuare così”, ha concluso Ciabatti.