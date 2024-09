MotoGP a caccia di una seconda gara negli Stati Uniti, ma non per il 2025

La Dorna, società che promuove la MotoGP, sta cercando di aggiungere al calendario un secondo Gran Premio negli Stati Uniti da alcuni mesi, ma non ha intenzione di farlo già a partire dalla stagione 2025.

Il calendario provvisorio della prossima stagione sarà annunciato subito dopo il prossimo Gran Premio dell'Emilia Romagna. Tuttavia, alcuni dettagli sono già noti, come il fatto che il campionato inizierà al Chang International Circuit (meglio noto come Buriram, in Thailandia) il primo fine settimana di marzo.

Il Circuit of the Americas di Austin ospiterà ancora l'unica gara in programma negli Stati Uniti, nonostante il desiderio della società spagnola di affiancare all'evento texano un altro appuntamento nel Paese americano. "C'è sicuramente un dialogo", ha detto il direttore commerciale della Dorna Dan Rossomondo a Motorsport.com a Misano, a proposito di un secondo Gran Premio degli Stati Uniti.

"C'è interesse da parte di chi vuole ospitare il campionato, ma abbiamo regole di sicurezza molto severe e non possiamo correre ovunque. Negli Stati Uniti dobbiamo anche cercare il giusto impatto sul mercato. Austin è al centro del Paese, è una città popolare e cool e soddisfa molti requisiti per noi", ha proseguito.

Laguna Seca, sede di leggendari Gran Premi in passato e circuito molto amato dagli appassionati, ma "probabilmente non è fattibile al momento". Ciò è dovuto all'omologazione del circuito (che deve soddisfare i più alti standard FIM per ospitare la MotoGP) e all'azione legale che attualmente grava sulla pista da parte dei residenti locali per questioni di inquinamento e rumore.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Si è parlato anche del Flatrock Motorsports Park, una nuova struttura in Tennessee, ma il sito non è ancora pronto per la classe regina. "Loro sono concentrati sulla loro pista club. Non parliamo con loro da un po' di tempo, perché sono interessati a costruire la loro casa", ha continuato Rossomondo. "C'è un interesse da parte di un gruppo del nord-ovest, ma è in fase di lavorazione".

Indianapolis, sede di un'altra gara di MotoGP tra il 2008 e il 2015, è stata esclusa, e anche la sede ideale di Dorna è fuori dalle trattative: "Il sogno è che si possa far funzionare per noi una zona come Miami, che ha mercato... Ma al momento è del tutto impossibile".

L'ulteriore espansione negli Stati Uniti è una priorità per l'azienda, poiché Dorna mira a trasformare la categoria in un prodotto di intrattenimento globale. L'acquisizione da parte di Liberty Media dovrebbe essere siglata entro la fine di novembre, dopo aver superato tutte le approvazioni delle autorità competenti in materia di concorrenza, e lo sforzo congiunto con la società americana per la MotoGP si intensificherà nel corso del 2025.

"Gli Stati Uniti sono un punto di riferimento importante, perché dettano molte decisioni economiche per i partner commerciali. Tutti i miei partner mi chiedono 'quando avremo un'altra gara negli Stati Uniti', ma dobbiamo anche risolvere il problema dell'equilibrio del calendario", ha aggiunto il responsabile commerciale del campionato.

Nel 2025, la MotoGP si avvicinerà ancora di più alla Thailandia. Non solo l'ultimo test pre-stagionale e il primo Gran Premio della stagione si terranno a Buriram, ma la Dorna sta pensando di organizzare un evento congiunto di presentazione del Campionato del Mondo a Bangkok, dove i team organizzeranno uno sfarzoso evento di lancio per suscitare interesse nel nuovo anno: "È un mercato enorme per il motociclismo. Amiamo la città di Bangkok e ci piace l'idea di organizzare un'anteprima lì", ha concluso Rossomondo.