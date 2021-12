MotoGP | 27 piloti che hanno cambiato numero nella loro carriera

Il segno di riconoscimento per ogni pilota che compone la griglia della MotoGP è il numero. Livree, caschi o sponsor particolari possono dare un'indicazione chiara sull'identità del pilota, ma indubbiamente è il numero mostrato in carena che fa la differenza. Molti piloti hanno portato avanti il proprio numero durante tutta la loro carriera (un esempio è Valentino Rossi, che ha sfoggiato il 46 anche da campione in carica, quando avrebbe potuto utilizzare il numero uno).

Per diverse ragioni però, alcuni dei piloti MotoGP hanno scelto di cambiare. I motivi sono diversi, il numero può simbolo di cambiamento interiore, di un nuovo capitolo della propria carriera (come ad esempio Jorge Lorenzo, passato dal 48 al 99). Alcune ragioni sono dettate semplicemente da sponsor o da mancanza di disponibilità di quel numero usato per tanti anni nelle classi minori, ma già "occupato" in MotoGP.

Andrea Dovizioso (Ducati Team) Andrea Dovizioso (Ducati Team) 1 / 28 Foto di: Miquel Liso #34 Andrea Dovizioso (125) - 2004 2 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) 3 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #14 Johann Zarco (125) - 2009 4 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Xavier Siméon (Reale Avintia Racing) Xavier Siméon (Reale Avintia Racing) 5 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #19 Xavier Simeon (Moto2) - 2009 6 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #12 Maverick Vinales (MotoGP 2019) 7 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales (Movistar Yamaha) Maverick Viñales (Movistar Yamaha) 8 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) 9 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #3 Dani Pedrosa (MotoGP) - 2009 10 / 28 Foto di: Bridgestone Corporation Takaaki Nakagami (Team LCR Honda) Takaaki Nakagami (Team LCR Honda) 11 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #73 Takaaki Nakagami (125) - 2009 12 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) 13 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #44 Aleix Espargaró (2009) - MotoGP 14 / 28 Foto di: Pramac Racing Jack Miller (Alma Pramac Racing) Jack Miller (Alma Pramac Racing) 15 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #8 Jack Miller (Moto3) - 2014 16 / 28 Foto di: Red Bull GmbH e GEPA pictures GmbH Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) 17 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #40 Pol Espargaró (Moto2) - 2013 18 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Rins (Team Suzuki MotoGP) Álex Rins (Team Suzuki MotoGP) 19 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #40 Alex Rins (Moto2) - 2016 20 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat (Reale Avintia Racing) Tito Rabat (Reale Avintia Racing) 21 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #12 Tito Rabat (125) - 2007 22 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo (Ducati Team) Jorge Lorenzo (Ducati Team) 23 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #48 Jorge Lorenzo (MotoGP) - 2008 24 / 28 Foto di: Yamaha Motor Racing #63 Francesco Bagnaia 25 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #42 Francesco Bagnaia (Moto2 2018) 26 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #88 Miguel Oliveira (MotoGP 2019) 27 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images #44 Miguel Oliveira (Moto2 2018) 28 / 28 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Piloti che hanno cambiato il numero in MotoGP

Pilota Ultimo numero in MotoGP Altro/i numero/i usato/i Andrea Dovizioso 04 34 Johann Zarco 5 14 Xavier Simeon 10 19 Dani Pedrosa 26 3, 2 Takaaki Nakagami 30 73 Aleix Espargaró 41 41, 42 Jack Miller 43 8 Pol Espargaró 44 40 Álex Rins 42 40 Tito Rabat 53 12, 80 Jorge Lorenzo 99 48 Miguel Oliveira 88 44 Fabio Quartararo 20 40 Pecco Bagnaia 63 21, 42 Maverick Viñales 12 25, 40 Brad Binder 33 41 Marco Melandri 33 13, 3, 5 Hiroshi Aoyama 7 4, 73 Mika Kallio 82 36 Jonathan Rea 56 65 Alex Márquez 73 12 Jorge Martín 89 88 Remy Gardner 87 2 Raúl Fernández 25 31 Marco Bezzecchi 72 12 Fabio Di Giannantonio 49 4, 21 Enea Bastianini 23 33