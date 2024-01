MotoGP 2024 | Le date e i cambiamenti del calendario

La MotoGP si appresta a vivere la stagione più ricca della sua storia, con un numero record di 22 weekend e un totale di 44 gare, considerando le Sprint, che hanno debuttato nel 2023 e saranno presenti anche nel 2024. Dal primo Gran Premio del Qatar, in programma il fine settimana del 10 marzo, e fino all’ultimo a Valencia, trascorreranno otto mesi, con un programma diluito per tutto l’anno.

Tutte le prove che figuravano nel calendario della stagione 2023 restano presenti, ma ci sono due aggiunte: il GP del Kazakistan, già previsto lo scorso anno ma poi annullato perché la pista di Sokol non era ancora pronta, e il GP di Aragon, di ritorno dopo un anno di assenza, che significa che la Spagna torna a ospitare quattro gran premi.

Le date del calendario 2024 della MotoGP sono state aggiustate per provare a comporre un programma meno intenso. La stagione debutterà due settimane prima rispetto al 2023 e finirà una settimana prima. Il programma è stato riequilibrato con 11 gare prima della pausa estiva di metà luglio e 11 dopo, mentre lo scorso anno ce n’erano 8 nella prima parte e 12 nella seconda. Malgrado questo riequilibrio, ci sarà ancora una serie di sei gare in sette weekend a fine anno, e di nuovo otto gran premi in dieci weekend.

Due gare sono state spostate dalla seconda metà di stagione alla prima: il Qatar non sarà più nella trasferta asiatica di fine anno ma tornerà ad essere la tappa inaugurale del campionato. Nel 2023 era stata posticipata per via dei lavori sulla pista. Il GP di Catalogna torna i primavera dopo che lo scorso anno era stato organizzato a fine estate. In questo modo si consentirà al Gran Premio di Aragon di tornare alla sua data tradizionale.

Poi c’è il nuovo Gran Premio, quello del Kazakistan, che è stato collocato a fine primavera. La pausa estiva durerà quattro settimane contro le sei dello scorso anno, a seguito delle cancellazioni delle gare in Finlandia e a Sokol.

Gli altri cambiamenti per la stagione 2024 in MotoGP sono minori, con le inversioni delle date del Gran Premio di Assen e di Germania nella prima metà di stagione. Sono invertiti anche Mandalika e Motegi nella seconda metà. Nulla cambia nei Gran Premi italiani, con il Mugello che si correrà il primo weekend di giugno e Misano che avrà luogo a settembre.

Infine, ricordiamo che Dorna Sports, organizzatore del campionato, ha previsto una pista di riserva nel caso di annullamento di una gara. Si tratta del Balaton Park in Ungheria, inaugurato lo scorso anno.

Il calendario 2024 della MotoGP :

Data Gran Premio Circuito 8-10 marzo Qatar* Losail 22-24 marzo Portogallo Portimão 5-7 aprile Argentina Termas de Río Hondo 12-14 aprile Americhe Austin 26-28 aprile Spagna Jerez 10-12 maggio Francia Le Mans 24-26 maggio Catalogna Barcellona 31 maggio-2 giugno Italia Mugello 14-16 giugno Kazakhistan** Sokol 28-30 giugno Paesi Bassi Assen 5-7 luglio Germania Sachsenring 2-4 agosto Gran Bretagna Silverstone 16-18 agosto Austria Red Bull Ring 30 agosto-1° settembre Aragón MotorLand Aragón 6-8 settembre San Marino Misano 20-22 settembre India*** Buddh 27-29 settembre Indonesia Mandalika 4-6 ottobre Giappone Motegi 18-20 ottobre Australia Phillip Island 25-27 ottobre Thailandia Buriram 1°-3 novembre Malesia Sepang 15-17 novembre Valencia Valencia Riserva Ungheria*** Balaton Park

* Gara notturna



** In attesa di omologazione e di firma del contratto

*** In attesa di firma del contratto