MotoGP 2021: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di Spagna

Dopo una settimana di pausa, la MotoGP riprende la sua corsa con il quarto appuntamento stagionale a Jerez de la Frontera. Reduce da due successi consecutivi, Fabio Quartararo torna sulla pista su cui aveva dominato nel 2020, ma anche il suo diretto inseguitore Pecco Bagnaia aveva brillato in Andalusia lo scorso anno prima di essere tradito dal motore della sua Ducati.

Sarà poi interessante valutare i progressi di Marc Marquez su una pista decisamente meno "fisica" rispetto a Portimao, senza dimenticare che Jerez è stata il teatro dell'ultimo podio di un Valentino Rossi che ha bisogno di riscattare un avvio di stagione da dimenticare.

Questo fine settimana, l'azione in pista sarà in diretta su tutte le piattaforme: Sky Sport MotoGP e DAZN trasmetteranno live ogni sessione, ma per qualifiche e gare si aggiungeranno anche TV8 e TV8 HD. Di seguito, potere trovare la programmazione completa, compresa quella del LIVE di Motosport.com:

Dirette Sky Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 30 aprile

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55-10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:155 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 1 maggio

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:05 - E-Pole MotoE

Domenica 2 maggio

8:20-8:40 - Warm-Up Moto3

8:50-9:10 - Warm-Up Moto2

9:20-9:40 - Warm-Up MotoGP

10:05 - Gara MotoE

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

