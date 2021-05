MotoGP 2021: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP di Catalogna

La carovana della MotoGP ha lasciato il Mugello con il dolore per la scomparsa di Jason Dupasquier e dopo il trionfo di Fabio Quartararo, ma non c'è tempo per le pause. Questo fine settimana si torna subito in pista a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna.

Complice la concomitanza con la Formula 1, ci sarà anche un programma leggermente differente rispetto al solito, con la MotoGP che andrà a correre prima della Moto2 nella giornata di domenica, con il via fissato alle ore 13.

Per quanto riguarda gli appuntamenti televisivi, l'azione in pista sarà in diretta come da tradizione sia su Sky Sport MotoGP HD che su DAZN. Questa volta invece TV8 e TV8 HD trasmetteranno le sintesi delle qualifiche nella giornata di sabato e la differita delle gare in quella di domenica. Di seguito, ecco la programmazione completa, compresa quella dei LIVE di Motorsport.com.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 4 giugno

9:00-9:40 - FP1 Moto3

9:55:10:40 - FP1 MotoGP

10:55-11:35 - FP1 Moto2

13:15-13:55 - FP2 Moto3

14:10-14:55 - FP2 MotoGP

15:10-15:50 - FP2 Moto2

Sabato 5 giugno

9:00-9:40 - FP3 Moto3

9:55-10:40 - FP3 MotoGP

10:55-11:35 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2

16:10-16:50 - E-Pole MotoE

Domenica 6 giugno

9:00-9:20 - Warm-Up Moto3

9:30-9:50 - Warm-Up MotoGP

10:00-10:20 - Warm-Up Moto2

11:20 - Gara Moto3

13:00 - Gara MotoGP

14:30 - Gara Moto2

16:00 - Gara MotoE

Differite TV8 e TV8 HD

Sabato 5 giugno

16:30 - Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 6 giugno

14:05 - Gara Moto3

15:45 - Gara MotoGP

17:15 - Gara Moto2

18:00 - Gara MotoE

LIVE Motorsport.com

Sabato 5 giugno

Dalle 13 - FP4 e Qualifiche MotoGP

Domenica 6 giugno

Dalle 12:30 - Gara MotoGP