MotoGP 2021: orari TV di Sky, DAZN e TV8 del GP delle Americhe

La MotoGP finalmente torna a correre anche negli Stati Uniti, dando un piccolo segnale di ritorno alla normalità. La pandemia del COVID-19 si è portata via le trasferte più lunghe nella scorsa stagione ed anche in questa (ad eccezione di quelle in Qatar), ma la Dorna è riuscita almeno a preservare lo sbarco ad Austin, dove il Motomondiale non faceva tappa dal 2019.

Per appena due punti, Fabio Quartararo non si può giocare il primo match point iridato della sua carriera in Texas. Sono 48 infatti quelli che lo separano da Pecco Bagnaia, che ha ridotto il gap con i due successi di Aragon e Misano. Sarà interessante vedere quindi come si svilupperà il loro duello su un tracciato che due anni fa li aveva visti chiudere rispettivamente al settimo ed al nono posto. Allora però si trattava appena della loro terza gara in assoluto nella classe regina.

Se c'è un nome atteso ad Austin, è senza ombra di dubbio quello di Marc Marquez, da sempre considerato il "ranger" del tracciato texano. Per lui parlano i risultati: sei vittorie consecutive nelle prime sei edizioni del Gran Premio, poi nel 2019 è arrivato un ritiro, dovuto ad una scivolata avvenuta quando era saldamente al comando. Questa volta però ci saranno le variabili della spalla e del braccio destro, che potrebbero essere un problema nei tantissimi cambi di direzione del primo settore. Ma è quasi impossibile ipotizzare che il pilota della Honda non possa essere della partita.

L'unico capace di farlo scendere dal trono di Austin quindi era stato Alex Rins, che due anni fa la spuntò in un duello testa a testa con Valentino Rossi. E per entrambi servirebbe davvero come il pane ritrovare la forma in una stagione che fin qui è stata a dir poco avara di soddisfazioni. Lo spagnolo della Suzuki per dimenticare la lunga sequenza di cadute che ha costellato il suo 2021. Per il "Dottore" per provare di chiudere almeno con un ultimo lampo la sua strepitosa carriera in MotoGP.

Gli orari del Gran Premio delle Americhe

Il format del weekend di Austin è quello tradizionale, ma bisogna fare i conti con il fuso orario del Texas. Nelle giornate di venerdì e sabato, dunque, l'attività in pista inizierà quando in Italia saranno le ore 16. Le qualifiche della MotoGP sabato scatteranno alle 21:10 italiane, mentre il via del Gran Premio è fissato per le ore 21:00 italiane di domenica.

Venerdì 1 ottobre

FP1 Moto3: 16:00-16:40

FP1 MotoGP: 16:55-17:40

FP1 Moto2: 17:55-18:55

FP2 Moto3: 20:15-20:55

FP2 MotoGP: 21:10-21:55

FP2 Moto2: 22:10-22:50

Sabato 2 ottobre

FP3 Moto3: 16:00-16:40

FP3 MotoGP: 16:55-17:40

FP3 Moto2: 17:55-18:35

Qualifiche Moto3: 19:35-20:15

FP4 MotoGP: 20:30-21:00

Qualifiche MotoGP: 21:10-21:50

Qualifiche Moto2: 22:10-22:50

Domenica 3 ottobre

Warm-Up Moto3: 15:40-16:00

Warm-Up Moto2: 16:10-16:30

Warm-Up MotoGP: 16:40-17:00

Gara Moto3: 18:00

Gara Moto2: 19:20

Gara MotoGP: 21:00

Come posso vedere il Gran Premio delle Americhe in TV?

Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky): Diretta

App DAZN: Diretta

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): Differita (sabato sintesi qualifiche alle 23:15; domenica gara Moto3 alle 20:05, gara Moto2 alle 21:25 e gara MotoGP alle 23:00)

