MotoGP 2021: gli orari TV di Sky, TV8 e DAZN del GP d'Emilia Romagna

La MotoGP torna a Misano per il terzultimo appuntamento della stagione 2021, che sarà valido come Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Una tappa che potrebbe segnare definitivamente i verdetti in chiave iridata, con Fabio Quartararo che arriva in Romagna con 52 punti di margine nei confronti del rivale Francesco Bagnaia sui 75 ancora in palio.

Questo vuol dire che se il pilota della Yamaha dovesse concludere la gara di domenica con più di 50 punti di margine nei confronti del ducatista, la conquista del titolo sarebbe cosa certa e per lui potrebbe scattare la festa per la prima corona iridata della sua carriera.

Il secondo round di Misano però avrà anche un valore simbolico da non sottovalutare: questa sarà l'ultima gara in MotoGP in Italia di Valentino Rossi, proprio a pochi chilometri dalla sua Tavullia, quindi sarà una bellissima occasione per salutare i suoi tifosi prima dell'addio alla classe regina.

Ma non solo, perché nella giornata di sabato cadrà il decimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli, che sarà celebrato proprio sulla pista dedicata alla sua memoria. E anche questo è un elemento che non può non aggiungere un valore ad un appuntamento che è già di per sé molto importante. In tema di ricordi, ci sarà poi anche quello a Fausto Gresini, con il figlio Luca che sabato farà un giro d'onore in sella alla Garelli con cui era stato campione della 125.

E proprio parlando della classe entrante, non bisogna dimenticare che anche Pedro Acosta si giocherà il suo primo match point iridato nella classe Moto3, anche se per laurearsi campione il pilota spagnolo dovrà vincere, ma gli servirà anche una giornata particolarmente storta del diretto inseguitore Dennis Foggia.

Gli orari del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna

Il format del secondo weekend di Misano sarà quello tradizionale, con due sessioni di libere per entrambe le classi al venerdì, le qualifiche al sabato e le gare alla domenica, quando come sempre sarà la MotoGP a completare il programma.

Venerdì 22 ottobre

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 23 ottobre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 24 ottobre

Warm-Up Moto3: 8:40-9:00

Warm-Up Moto2: 9:10-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Come posso vedere il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna in TV

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky): Diretta

App DAZN: Diretta

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): Differita (sabato alle 15:30 sintesi qualifiche; domenica alle 14:15 gara Moto3; domenica alle 15:25 gara Moto2; domenica alle 17:05 gara MotoGP)

Come seguire qualifiche e gara con i LIVE di Motorsport.com

Sabato 23 ottobre

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle 13

Domenica 24 ottobre

Gara MotoGP: dalle 13:30